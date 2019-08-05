Обзор Trust GXT 165 Celox. Игровая мышка с регулировкой веса и подсветкой

Продолжаем изучение актуальной периферии компании Trust и сегодня героем обзора будет мышка GXT 165 Celox с системой регулировки веса и точным оптическим сенсором Pixart PMW3325. Поддерживается программное обеспечение с тонкими настройками. Не забыли и про многоцветную подсветку.

Trust GXT 165 Celox обзор

Средняя стоимость на момент публикации, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет, составляет 2600 рублей.

Комплектация

Поставляется манипулятор в коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам. Комплект включает съемные грузики, наклейку с логотипом и документацию.

Внешний вид

Выполнена мышка в эргономичном корпусе из черного пластика. Рассчитана Trust GXT 165 Celox только под правшей.

Корпус широкий. Справа выступ под удобное расположение пальца, слева площадка для большого пальца.

Есть вставка с текстурным рисунком, улучшающим сцепление. Здесь же находятся три дополнительные кнопки управления. Кнопки зафиксированы в корпусе хорошо, нажимаются с небольшим усилием, ход короткий.

На спинке подсвечиваемый логотип производителя. Также подсвечиваются две продольные линии, разграничивающие спинку.

В этом манипуляторе реализована многоцветная настраиваемая подсветка. Её можно будет управлять.

Выглядит интересно и невычурно. Записано в память несколько эффектов свечения. Отдельные светодиоды не просматриваются.

Колесико прокрутки с небольшим радиусом. Прорезиненная накладка. Ход с внятными тактильными отсечками. Позади него две кнопки регулировки уровня чувствительности.

Подключается мышка при помощи кабеля с защитной тканевой оплеткой. Место выхода кабеля дополнительно усилено и защищено от перегиба. Длина 1.8 метра.

На основании пять тефлоновых ножек, отвечающих за скольжение. По центру окошко оптического сенсора. Ниже скрывается отсек со съемными грузками.

Всего в комплекте 4 грузика, каждый из них весит 4 грамма. Без грузиков вес составляет 188 граммов, в полном обвесе 134 грамма.

Софт

С официального сайта производителя можно будет загрузить утилиту управления. В главном окне выводятся опции настроек восьми кнопок с выбором макросов или предустановленного набор действий.

Задаются уровни чувствительности. Частота опроса сенсора. Распределяются все настройки по отдельным профилям.

Настраивается подсветка. С выбором эффекта, скорости и направления.

Тесты

В Trust GXT 165 Celox используется оптический сенсор Pixart PMW3325. Он успел хорошо себя зарекомендовать в манипуляторах, ориентированных на сетевые игры, требующий высокой точности управления. Чувствительность регулируется в широком диапазоне. До 4000-4500 DPI демонстрируется высокая четкость.

Достаточное количество и удобное расположение дополнительных кнопок. Все они могут быть настроены с помощью программного обеспечения. Используемые переключатели идут с высоким ресурсом службы.

Итоги по Trust GXT 165 Celox

Форма удобная, времени на адаптацию много не потребуется. Есть регулировка веса. Скольжение контролируемое. Мышка может эксплуатироваться на разных типах покрытий.Trust GXT 165 Celox при своей невысокой стоимости оснащена точным оптическим сенсором и несколькими дополнительными кнопками. Помимо этого, поддерживаются регулировка веса, настраиваемая подсветка и дополнительное программное обеспечение.