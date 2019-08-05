Обзор Trust GXT 165 Celox. Игровая мышка с регулировкой веса и подсветкой

2019-08-05, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Trust GXT 165 Celox; [17]
Продолжаем изучение актуальной периферии компании Trust и сегодня героем обзора будет мышка GXT 165 Celox с системой регулировки веса и точным оптическим сенсором Pixart PMW3325. Поддерживается программное обеспечение с тонкими настройками. Не забыли и про многоцветную подсветку.

Trust GXT 165 Celox

Средняя стоимость на момент публикации, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет, составляет 2600 рублей.

Trust GXT 165 Celox обзор

Комплектация

Поставляется манипулятор в коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам. Комплект включает съемные грузики, наклейку с логотипом и документацию.

Trust GXT 165 Celox

Внешний вид

Выполнена мышка в эргономичном корпусе из черного пластика. Рассчитана Trust GXT 165 Celox только под правшей.

Trust GXT 165 Celox

Корпус широкий. Справа выступ под удобное расположение пальца, слева площадка для большого пальца.

Trust GXT 165 Celox

Есть вставка с текстурным рисунком, улучшающим сцепление. Здесь же находятся три дополнительные кнопки управления. Кнопки зафиксированы в корпусе хорошо, нажимаются с небольшим усилием, ход короткий.

Trust GXT 165 Celox

На спинке подсвечиваемый логотип производителя. Также подсвечиваются две продольные линии, разграничивающие спинку.

Trust GXT 165 Celox

В этом манипуляторе реализована многоцветная настраиваемая подсветка. Её можно будет управлять.

Trust GXT 165 Celox

Выглядит интересно и невычурно. Записано в память несколько эффектов свечения. Отдельные светодиоды не просматриваются.

Trust GXT 165 Celox

Колесико прокрутки с небольшим радиусом. Прорезиненная накладка. Ход с внятными тактильными отсечками. Позади него две кнопки регулировки уровня чувствительности.

Trust GXT 165 Celox

Подключается мышка при помощи кабеля с защитной тканевой оплеткой. Место выхода кабеля дополнительно усилено и защищено от перегиба. Длина 1.8 метра.

Trust GXT 165 Celox

На основании пять тефлоновых ножек, отвечающих за скольжение. По центру окошко оптического сенсора. Ниже скрывается отсек со съемными грузками.

Trust GXT 165 Celox

Всего в комплекте 4 грузика, каждый из них весит 4 грамма. Без грузиков вес составляет 188 граммов, в полном обвесе 134 грамма.

Trust GXT 165 Celox

Софт

Trust GXT 165 Celox

С официального сайта производителя можно будет загрузить утилиту управления. В главном окне выводятся опции настроек восьми кнопок с выбором макросов или предустановленного набор действий.

Trust GXT 165 Celox

Trust GXT 165 Celox

Задаются уровни чувствительности. Частота опроса сенсора. Распределяются все настройки по отдельным профилям.

Trust GXT 165 Celox

Настраивается подсветка. С выбором эффекта, скорости и направления.

Trust GXT 165 Celox

Тесты

В Trust GXT 165 Celox используется оптический сенсор Pixart PMW3325. Он успел хорошо себя зарекомендовать в манипуляторах, ориентированных на сетевые игры, требующий высокой точности управления. Чувствительность регулируется в широком диапазоне. До 4000-4500 DPI демонстрируется высокая четкость.

Trust GXT 165 Celox

Достаточное количество и удобное расположение дополнительных кнопок. Все они могут быть настроены с помощью программного обеспечения. Используемые переключатели идут с высоким ресурсом службы.

Trust GXT 165 Celox

Форма удобная, времени на адаптацию много не потребуется. Есть регулировка веса. Скольжение контролируемое. Мышка может эксплуатироваться на разных типах покрытий.

Итоги по Trust GXT 165 Celox

Trust GXT 165 Celox при своей невысокой стоимости оснащена точным оптическим сенсором и несколькими дополнительными кнопками. Помимо этого, поддерживаются регулировка веса, настраиваемая подсветка и дополнительное программное обеспечение.

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