Обзор Trust GXT 165 Celox. Игровая мышка с регулировкой веса и подсветкой

Продолжаем изучение актуальной периферии компании Trust и сегодня героем обзора будет мышка GXT 165 Celox с системой регулировки веса и точным оптическим сенсором Pixart PMW3325. Поддерживается программное обеспечение с тонкими настройками. Не забыли и про многоцветную подсветку.
Средняя стоимость на момент публикации, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет, составляет 2600 рублей.
Trust GXT 165 Celox обзор
КомплектацияПоставляется манипулятор в коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам. Комплект включает съемные грузики, наклейку с логотипом и документацию.
Внешний видВыполнена мышка в эргономичном корпусе из черного пластика. Рассчитана Trust GXT 165 Celox только под правшей.
Корпус широкий. Справа выступ под удобное расположение пальца, слева площадка для большого пальца.
Есть вставка с текстурным рисунком, улучшающим сцепление. Здесь же находятся три дополнительные кнопки управления. Кнопки зафиксированы в корпусе хорошо, нажимаются с небольшим усилием, ход короткий.
На спинке подсвечиваемый логотип производителя. Также подсвечиваются две продольные линии, разграничивающие спинку.
В этом манипуляторе реализована многоцветная настраиваемая подсветка. Её можно будет управлять.
Выглядит интересно и невычурно. Записано в память несколько эффектов свечения. Отдельные светодиоды не просматриваются.
Колесико прокрутки с небольшим радиусом. Прорезиненная накладка. Ход с внятными тактильными отсечками. Позади него две кнопки регулировки уровня чувствительности.
Подключается мышка при помощи кабеля с защитной тканевой оплеткой. Место выхода кабеля дополнительно усилено и защищено от перегиба. Длина 1.8 метра.
На основании пять тефлоновых ножек, отвечающих за скольжение. По центру окошко оптического сенсора. Ниже скрывается отсек со съемными грузками.
Всего в комплекте 4 грузика, каждый из них весит 4 грамма. Без грузиков вес составляет 188 граммов, в полном обвесе 134 грамма.
Софт
С официального сайта производителя можно будет загрузить утилиту управления. В главном окне выводятся опции настроек восьми кнопок с выбором макросов или предустановленного набор действий.
Задаются уровни чувствительности. Частота опроса сенсора. Распределяются все настройки по отдельным профилям.
Настраивается подсветка. С выбором эффекта, скорости и направления.
ТестыВ Trust GXT 165 Celox используется оптический сенсор Pixart PMW3325. Он успел хорошо себя зарекомендовать в манипуляторах, ориентированных на сетевые игры, требующий высокой точности управления. Чувствительность регулируется в широком диапазоне. До 4000-4500 DPI демонстрируется высокая четкость.
Достаточное количество и удобное расположение дополнительных кнопок. Все они могут быть настроены с помощью программного обеспечения. Используемые переключатели идут с высоким ресурсом службы.
Форма удобная, времени на адаптацию много не потребуется. Есть регулировка веса. Скольжение контролируемое. Мышка может эксплуатироваться на разных типах покрытий.