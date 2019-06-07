Обзор Trust GXT140 MANX. Беспроводная мышка с оптическим сенсором

Сегодня мы рассмотрим недорогую игровую мышку Trust GXT140 MANX с перезаряжаемым аккумулятором и длительным временем автономной работы. Помимо этого, манипулятор оснащен оптическим сенсором с чувствительностью до 3000DPI. Есть настраиваемая подсветка и восемь кнопок.

Trust GXT140 MANX обзор

Средняя стоимость составляет 2549 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам и особенностям работы. Комплект включает адаптер подключения, кабель USB, наклейка с логотипом, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнена Trust GXT140 MANX в ассиметричном корпусе. Основным материалом выступает черный пластик.

Форма эргономичная, слева углубление под большой палец с площадкой. Здесь идет матовое покрытие с хорошим сцеплением и не подверженное загрязнению следами пальцев.

Тут расположено три дополнительные клавиши. Помимо «ВПЕРЕД» и «НАЗАД», есть кнопка, повторяющая действие левой кнопки.

Основные клавиши с высоким ресурсом службы. Правая кнопка длиннее. Ход средний, нажимаются с внятным тактильным откликом.

Колесико прокрутки с резиновым протектором. Прокрутка внятная. Позади нее кнопки переключения уровня чувствительности.

В этой мышке есть подсвечиваемый логотип производителя на спинке. Цвет меняется в зависимости от выставленного уровня чувствительности. Всего шесть цветов. Яркость не очень высокая.

Сама подсветка активируется отдельно, её можно будет выключить, продлив время автономной работы.

По центры фронтальной стороны microUSB. Он используется для восстановления заряда аккумулятора, а также проводного подключения к компьютеру.

На основании четыре тефлоновые ножки. По центру окошко сенсора и наклейка с техническими данными. Есть пенал под адаптер подключения.

Тесты

Trust GXT140 MANX оснащена оптическим сенсором с максимальной чувствительностью в 3000DPI. В память записаны следующие отметки: 600, 1000,1500, 2000, 2400 и 3000DPI. Между ними идет переключение с помощью клавиш. Программное обеспечение манипулятор не поддерживает, работает сразу после подключения.

Мышка корректно функционирует на твердых и мягких покрытиях. На отметках выше 1500DPI есть заметное сглаживание углов и акселерация. Подойдет для игр и работы. В руке лежит удобно, поддерживаются несколько типов хвата. Скольжение контролируемо. Вес сбалансирован.

Итоги по Trust GXT140 MANX

Trust GXT140 MANX станет хорошим выбором при поиске беспроводной мышки без серьезных трат на покупку. Настраиваемая чувствительность, многоцветная подсветка, длительное время автономной работы и эргономичная форма.