Обзор Trust Ziva 21963. Мышка и коврик для начинающих геймеров

Относится к недорогому сегменту. Приобрести его можно в среднем за 690 рублей.
Правая и левая грани углублены, есть выраженные выступы в основании под удобное размещение пальцев. Текстурный рисунок, улучшающий зват.
Дополнительная пара клавиш, окрашенных в красный цвет, выведена только на левой грани. Выполняют действия «ВПЕРЕД» и «НАЗАД».
Еще одна клавиша позади колесика прокрутки. Она последовательно изменяет чувствительность сенсора.
Колесико только незначительно выступает за плоскость основных клавиш. Прорезиненная накладка с продольными выступами. Боковая его часть подсвечивается.
На спинке у мышки из набора Trust Ziva 21963 две зоны с подсветкой красного цвета и нанесенный логотип производителя.
Пять ножек скольжения распределены по краям. В центре окошко сенсора.
Мягкий коврик с площадью поверхности 220 на 300 мм. Верхняя сторона с равномерным покрытием.
Нижняя часть прорезинена, предотвращая смещение по поверхности рабочего стола.
Четыре уровня: 1000, 1600, 2200 и 3000 DPI. Наилучшую точность демонстрирует на начальном уровне. На высоких замечена акселерация и срывы курсора. Невысокий профиль, поддерживаются основные типы хвата.
Скольжение по комплектному коврику контролируемо. Площади достаточно для управления в играх и при работе с приложениями.