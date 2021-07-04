Обзор Trust Ziva 21963. Мышка и коврик для начинающих геймеров

Тестируемый сегодня набор Trust Ziva 21963 включает мышку и коврик. Из его особенностей отмечаются дополнительные клавиши, эргономичная форма, подсветка и выбор чувствительности для сенсора. Подходит он не только для настольного ПК и ноутбука, но и консолей.

Комплектация

Относится к недорогому сегменту. Приобрести его можно в среднем за 690 рублей.Упакован в коробку, оформленную в фирменных цветах. На боковую грань нанесены данные по техническим характеристикам. Комплект включает мышку, коврик и руководство пользователя на русском языке.

Trust Ziva 21963 обзор

Внешний вид

Выполнена мышка в симметричном корпусе из пластика. Форма эргономичная. Внешние поверхности прорезинены для улучшенного хвата.

Правая и левая грани углублены, есть выраженные выступы в основании под удобное размещение пальцев. Текстурный рисунок, улучшающий зват.

Дополнительная пара клавиш, окрашенных в красный цвет, выведена только на левой грани. Выполняют действия «ВПЕРЕД» и «НАЗАД».

Еще одна клавиша позади колесика прокрутки. Она последовательно изменяет чувствительность сенсора.

Колесико только незначительно выступает за плоскость основных клавиш. Прорезиненная накладка с продольными выступами. Боковая его часть подсвечивается.

На спинке у мышки из набора Trust Ziva 21963 две зоны с подсветкой красного цвета и нанесенный логотип производителя.

Пять ножек скольжения распределены по краям. В центре окошко сенсора.

Мягкий коврик с площадью поверхности 220 на 300 мм. Верхняя сторона с равномерным покрытием.

Нижняя часть прорезинена, предотвращая смещение по поверхности рабочего стола.

Тесты

Мышка для работы не требует установки драйвера. Дополнительное программное обеспечение для нее не предлагается. За смену чувствительности сенсора отвечает кнопка позади колесика.

Четыре уровня: 1000, 1600, 2200 и 3000 DPI. Наилучшую точность демонстрирует на начальном уровне. На высоких замечена акселерация и срывы курсора. Невысокий профиль, поддерживаются основные типы хвата.

Итоги

Скольжение по комплектному коврику контролируемо. Площади достаточно для управления в играх и при работе с приложениями.С учетом того что мышка для контролируемых движений и точной работы сенсора требует наличие коврика, такой набор как Trust Ziva 21963 может стать хорошим вариантом для начинающих геймеров. Дополнительные клавиши, смена чувствительности сенсора и зоны с подсветкой.