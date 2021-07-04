Обзор Trust Ziva 21963. Мышка и коврик для начинающих геймеров

Тестируемый сегодня набор Trust Ziva 21963 включает мышку и коврик. Из его особенностей отмечаются дополнительные клавиши, эргономичная форма, подсветка и выбор чувствительности для сенсора. Подходит он не только для настольного ПК и ноутбука, но и консолей.

Trust Ziva 21963

Относится к недорогому сегменту. Приобрести его можно в среднем за 690 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку, оформленную в фирменных цветах. На боковую грань нанесены данные по техническим характеристикам. Комплект включает мышку, коврик и руководство пользователя на русском языке.

Trust Ziva 21963

Trust Ziva 21963 обзор

Внешний вид

Выполнена мышка в симметричном корпусе из пластика. Форма эргономичная. Внешние поверхности прорезинены для улучшенного хвата.

Trust Ziva 21963

Правая и левая грани углублены, есть выраженные выступы в основании под удобное размещение пальцев. Текстурный рисунок, улучшающий зват.

Trust Ziva 21963

Дополнительная пара клавиш, окрашенных в красный цвет, выведена только на левой грани. Выполняют действия «ВПЕРЕД» и «НАЗАД».

Trust Ziva 21963

Еще одна клавиша позади колесика прокрутки. Она последовательно изменяет чувствительность сенсора.

Trust Ziva 21963

Колесико только незначительно выступает за плоскость основных клавиш. Прорезиненная накладка с продольными выступами. Боковая его часть подсвечивается.

Trust Ziva 21963

На спинке у мышки из набора Trust Ziva 21963 две зоны с подсветкой красного цвета и нанесенный логотип производителя.

Trust Ziva 21963

Пять ножек скольжения распределены по краям. В центре окошко сенсора.

Trust Ziva 21963

Мягкий коврик с площадью поверхности 220 на 300 мм. Верхняя сторона с равномерным покрытием.

Trust Ziva 21963

Нижняя часть прорезинена, предотвращая смещение по поверхности рабочего стола.

Trust Ziva 21963

Тесты

Мышка для работы не требует установки драйвера. Дополнительное программное обеспечение для нее не предлагается. За смену чувствительности сенсора отвечает кнопка позади колесика.

Trust Ziva 21963

Четыре уровня: 1000, 1600, 2200 и 3000 DPI. Наилучшую точность демонстрирует на начальном уровне. На высоких замечена акселерация и срывы курсора. Невысокий профиль, поддерживаются основные типы хвата.

Trust Ziva 21963

Скольжение по комплектному коврику контролируемо. Площади достаточно для управления в играх и при работе с приложениями.

Итоги

С учетом того что мышка для контролируемых движений и точной работы сенсора требует наличие коврика, такой набор как Trust Ziva 21963 может стать хорошим вариантом для начинающих геймеров. Дополнительные клавиши, смена чувствительности сенсора и зоны с подсветкой.
Комментарии и отзывы Trust Ziva 21963
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