Обзор TwelveSouth HiRise. Подставка для Macbook

Выход новой платформы от Apple заметно оживил интерес к MacBook, свой вклад в это внес и рост цен на видеокарты, отразившийся и на стоимости ноутбуков на Windows. Как результат довольно часто они выбираются для оснащения рабочего места как дома, так и в офисе. Изучаемая сегодня подставка TwelveSouth HiRise призвана улучшить организацию пространства, решить вопрос перегрева и изменения угла наклона при размещении.

Комплектация

К слову, она поддерживает не только Macbook, но и большинство ультрабуков на Windows.Упакована в коробке с характерной для Apple стилистикой. Комплект включает саму подставку и документацию.

Внешний вид

Простой и лаконичный дизайн выделяет ее на фоне остальных подставок. Ничего лишнего в конструкции и оформлении.

Отлично дополняет внешний вид Macbook. Это касается и цвета, и материалов. Тут преобладает сталь и алюминий.

Весит около одного килограмма. Вместе с прямоугольным основанием обеспечивает хорошую устойчивость при размещении на столе. Ноутбук на ней не раскачивается, но из-за особенностей размещения оптимально использовать внешнюю периферию.

Зона, на которую устанавливается ноутбук представляет собой направленные в стороны два луча. Поддерживаются модели с диагональю экрана до 15 дюймов.

Нанесено резиновое покрытие с текстурным рисунком. Не смещается после размещения и не повреждает основание ноутбука.

Угол наклона только один. Менять можно высоту расположения в диапазоне от 94 до 142 мм. Для смены положения необходимо расслабить винт в тыльной части стойки.

Итоги

TwelveSouth HiRise интересна впервую очередь внешним исполнением и используемыми материалами. Оптимальна под сеттинг с внешним монитором и периферией. С помощью регулировки высоты можно будет выровнять рабочее пространство с учетом исполнения монитора. Тут нет вентиляторов, но и проблем с перегревом у Macbook на M1/M1 PRO/M1 MAX тоже нет, для остальных моделей будет достаточное пространство для доступа в воздухе к бортовой системе охлаждения. Задуматься о целесообразности покупки может стоимость, но приверженцы экосистемы Apple к этому привычны.