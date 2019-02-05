Обзор UGREEN 50578. Внешняя батарейка с беспроводной зарядкой Qi

Технология беспроводной зарядки Qi появляется все в большем числе смартфонов, но пока в основном это решения флагманского уровня. Её дальнейшее распостранение вопрос времени, как и расширение линейки аксессуаров. Мы уже тестировали настольные и автомобильные зарядные устройства, сегодня же рассмотрим интересное решение – повербанк с поддержкой бесконтактной зарядки.

UGREEN 50578 обзор

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Комплектация

Комплект включает USB-кабель и техническую документацию. Внутри коробки аккумулятор упакован в вспененную подложку.

Внешний вид

Выполнен UGREEN 50578 в компактном корпусе из черного пластика. Габариты компактные.

Внешняя поверхность с текстурным матовым рисунком, исключающим скольжение при размещении на нем смартфона со стеклянной крышкой.

По центру нанесена отметка по зоне с беспроводной зарядкой. Ниже логотип производителя. Тут отсутствуют окрашенные элементы.

Обратная сторона с софт-тач покрытием. Нанесена техническая информация по разъемам.

Тесты

Итоги по UGREEN 50578

На боковой грани полноразмерный USB. Восстановление заряда проходит через USB Type-C, порадовал отказ от морально устаревающего microUSB.Емкость встроенного аккумулятора в UGREEN 50578 составляет 10000 мАч. Согласно серии замеров, проведенных во время эксплуатации, она соответствует действительной. КПД высокий. Владелец сможет осуществить два полных цикла зарядки большинства смартфонов.Поддерживается беспроводная зарядка Qi 10W. Смартфоны Samsung Galaxy S8, S9, Note8 будут поддерживать быструю передачу энергии. Смартфоны iPhone XS Max, 8 Plus будут заряжаться с мощностью 5W.Полноразмерный USB поддерживает технологию быстрой зарядки QuickCharge 3.0. Восстановление заряда также проходит быстро. Потребуется всего 3 часа чтобы восстановить полную емкость 10000 мАч.UGREEN 50578 – недорогая внешняя батарейка с поддержкой бесконтактной зарядки Qi. Помимо этого, тут предлагается честный объем 10000 мАч, поддержка быстрой зарядки QuickCharge 3.0 и быстрого восстановления заряда. Проблем во время тестирования выявлено не было.