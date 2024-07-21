Сменные панели для PlayStation 5 Slim. Обзор VOLFOX HC-A3717…

Корпус консоли PlayStation 5 Slim выполнен с возможностью снятия и замены боковых панелей. Помимо декоративной смены цвета владелец может не ограничиваться официальной линейкой и выбрать сторонние решения. Как пример, VOLFOX HC-A3717 доступные для дисковой и б версий идут с текстурой под карбон и дополнительной вентиляционной решеткой в районе расположения вентилятора.

Поставляются в коробке из плотного картона с изображением и общими данными. Внутри дополнительно запакованы в транспортировочный пакет, предотвращающий появление царапин при перевозке. Комплект включает иллюстрированную инструкцию по установке.

Выполнены панели из пластика черного цвета. Достаточно прочные. Внешние поверхности матовые и сама текстура выполнена под карбон.

Особенностью этих панелей стали вентиляционные вырезы, расположение которых соответствует расположению штатного вентилятора на консоли. Это должно улучшить температурные режимы работы.

В отличие от оригинальных вместо направленной в стороны юбки, тут углы закруглены. Это уменьшает общие габариты консоли и упрощает ее перевозку.

Сам процесс установки несложен. Штатные панели снимаются без использования инструментов, в комплектной инструкции описан процесс замены и все шаги сопровождаются иллюстрациями.

VOLFOX HC-A3717 обзор

С VOLFOX HC-A3717 консоль выглядит эффектно. При этом улучшается работа системы активного охлаждения, снижая сопротивление воздуха. Простая установка, качественное исполнение.