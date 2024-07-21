Сменные панели для PlayStation 5 Slim. Обзор VOLFOX HC-A3717…

Поставляются в коробке из плотного картона с изображением и общими данными. Внутри дополнительно запакованы в транспортировочный пакет, предотвращающий появление царапин при перевозке. Комплект включает иллюстрированную инструкцию по установке.
Выполнены панели из пластика черного цвета. Достаточно прочные. Внешние поверхности матовые и сама текстура выполнена под карбон.
Особенностью этих панелей стали вентиляционные вырезы, расположение которых соответствует расположению штатного вентилятора на консоли. Это должно улучшить температурные режимы работы.
В отличие от оригинальных вместо направленной в стороны юбки, тут углы закруглены. Это уменьшает общие габариты консоли и упрощает ее перевозку.
Сам процесс установки несложен. Штатные панели снимаются без использования инструментов, в комплектной инструкции описан процесс замены и все шаги сопровождаются иллюстрациями.