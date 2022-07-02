Обзор беспроводная зарядка Verbatim 49550

Беспроводную зарядку сейчас поддерживают даже недорогие смартфоны Android и актуальные на iOS. Также выходят аксессуары с поддержкой, например, беспроводные наушники. Изучаемая сегодня Verbatim 49550 выполнена в компактном форм-факторе. Поддерживает Qi с мощностью до 10 Вт.

Verbatim 49550

Комплектация

Упакована в компактную коробку с изображением аксессуара и данными по техническим характеристикам на английском языке. Комплект включает USB-кабель и документацию.

Verbatim 49550

Внешний вид

Выполнена в форме компактной «шайбы» из черного пластика. Верхняя поверхность прорезинена, предотвращая повреждение крышки смартфона и его смещение при зарядке.

Verbatim 49550

Нанесен логотип бренда и Qi. Толщина у корпуса небольшая. Боковые грани закруглены.

Verbatim 49550

На боковой грани разъем microUSB, используемый для подключения питающего кабеля. В комплекте идет только кабель, зарядка приобретается отдельно.

Verbatim 49550

На основании четыре резиновые ножки. В центре наклейка с техническими данными и серийным номером.

Тесты

Мощность зарядки Verbatim 49550 составляет 10 Вт. Заряжать можно все совместимые устройства. Есть защита от перегрева. Мы в ходе эксплуатации заряжали iPhone 13 Pro Max, Galaxy Note и Pixel 6.

Verbatim 49550

Итоги

Verbatim 49550 – беспроводная Qi-зарядка с мощностью 10 Вт, выполненная в компактном корпусе. Из минусов отметим разъем microUSB и отсутствие в комплекте адаптера питания.
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