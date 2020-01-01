Обзор Verbatim 49572. Внешняя батарейка 10000 мАч

Уже через несколько недель нас ждет череда новогодних праздников и приятных моментов с вручением и получением подарков. Одним из универсальных и полезных вариантов будет внешняя батарейка, позволяющая вне дома и офиса восстановить заряд смартфона или другой носимой электроники. Кстати, к ним же можно будет подключить светодиодную гирлянду в сценариях, когда в зоне доступа нет свободной розетки.

Комплектация

Тестируемая сегодня батарейка Verbatim 49572 может похвастать емкостью 10 000 мАч.

В комплекте покупатель получает USB-кабель и руководство пользователя. Собрано все в коробке с качественной полиграфией и подробной технической информацией.

Внешний вид

Несмотря на большую емкость, выполнен он в компактном корпусе серебристого цвета. Хорошо помещается во внутреннем кармане куртки или дамской сумочке.

Внешние поверхности устойчивы к загрязнению и получению царапин. Интересно смотрятся продольные канавки. Основным материалом является металл.

На боковой грани Verbatim 49572 расположено два полноразмерных USB, позволяющих проводить одновременную зарядку сразу двух устройств.

Восстановление заряда проводится через распространенный разъем microUSB.

Тесты

Итоги по Verbatim 49572

Есть механическая кнопка, отвечающая за принудительное выключение и включение. Контролировать заряд можно будет с помощью группы светодиодных индикаторов. Огрехов в качестве сборки не наблюдается. Визуально аккумулятор производит приятное впечатление.Внутренняя емкость Verbatim 49572 составляет 10 000 мАч. Как показала практика эксплуатации, КПД высокий. С помощью этого внешнего аккумулятора можно провести два полных цикла зарядки среднего смартфона с емкостью 3000-3500 мАч. Один цикл зарядки такого планшета. График разрядки равномерный. Есть защита от короткого замыкания и глубокой разрядки.Оба разъема с током 5V силой 2.1А, но общая выходная сила тока 3А. Технологии быстрой зарядки не поддерживаются. Во время продолжительной нагрузки не нагревается.Verbatim 49572 станет удачным выбором при поиске универсальной внешней батарейки с высокой емкостью. Возможность зарядки двух устройств одновременно, металлический корпус и компактные габариты.