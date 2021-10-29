Обзор Verbatim 49577. Внешний аккумулятор с USB-C и быстрой зарядкой

Крышки из металла с аккуратным шлицем по периметру. Боковина с прорезиненной накладкой.
Используемый в оформлении серебристый цвет хорошо сочетается с современными планшетами и ноутбуками, выполненными в стиле Material Design.
Отсутствуют броские элементы декоративного оформления. Выделить можно только логотип бренда в углу крышки, заметно не выделяющийся на общем фоне.
По ширине и длине корпуса сопоставим со смартфоном. Форма удобна для ношения в кармане или сумке. Вес 430 граммов. Общие габариты 135,5 x 70 x 24,5 мм.
На боковой грани у Verbatim 49577 два полноразмерных USB, окрашенных в оранжевый цвет. Между ними USB-C и microUSB. Оба могут использоваться для зарядки, а USB-C работает и как входной, так и выходной разъем.
Есть группа светодиодных индикаторов, позволяющих оценить оставшийся уровень заряда батареи.
Заряжать можно три устройства одновременно. Два из них подключая через полноразмерный USB, а одно через USB-C. Мы использовали внешний аккумулятор для зарядки портативной колонки, кнопочного телефона и смартфона iPhone 13 Pro Max. Само оснащение разъемом USB-C с актуальными моделями дает возможность использовать комплектный двухсторонний USB-C кабель без дополнительных переходников.
Поддержка PowerDelivery дала возможность обеспечивать питание ультрабукам Lenovo Yoga с Intel gen.11 и MacBook Air. С включенным экраном мощности было достаточно для сохранения текущего заряда встроенной батарейки, в режиме сна шло корректное восстановление заряда батареи ноутбука.
Смартфоны с Quick Charge 3.0 будут заряжаться быстрее. Поддерживается ток – 12В/1.5А, 9В/2А, ,5В/3А. Работала она корректно. Также есть поддержка ускоренного восстановления заряда самой внешней батарейки при подключении к совместимому блоку питания с 9В/2А, что с учетом большой емкости заметно сократит время на процесс зарядки.