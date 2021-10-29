Обзор Verbatim 49577. Внешний аккумулятор с USB-C и быстрой зарядкой

Несмотря на то, что производители смартфонов во время презентации своих продуктов говорят об улучшении автономности, а также внедрении оптимизаций и улучшения техпроцесса со стороны разработчиков процессоров, редкий смартфон может проработать весь рабочий день, а чаще всего активная эксплуатация разрядит его заметно ранее. Тестируемый сегодня внешний аккумулятор Verbatim 49577 помимо внушительной емкости еще и поддерживает технологии быстрой зарядки Quick Charge 3.0 и PowerDelivery.

Verbatim 49577

Комплектация

Упакован в коробку с прозрачным окошком, позволяющим оценить внешний вид аккумулятора. На гранях коробки приведены подробные данные по техническим характеристикам. Комплект его включает USB-С кабель и инструкцию.

Verbatim 49577

Внешний вид

Выполнен в корпусе традиционной формы. В основе используется металл.

Verbatim 49577

Крышки из металла с аккуратным шлицем по периметру. Боковина с прорезиненной накладкой.

Verbatim 49577

Используемый в оформлении серебристый цвет хорошо сочетается с современными планшетами и ноутбуками, выполненными в стиле Material Design.

Verbatim 49577

Отсутствуют броские элементы декоративного оформления. Выделить можно только логотип бренда в углу крышки, заметно не выделяющийся на общем фоне.

Verbatim 49577

По ширине и длине корпуса сопоставим со смартфоном. Форма удобна для ношения в кармане или сумке. Вес 430 граммов. Общие габариты 135,5 x 70 x 24,5 мм.

Verbatim 49577

На боковой грани у Verbatim 49577 два полноразмерных USB, окрашенных в оранжевый цвет. Между ними USB-C и microUSB. Оба могут использоваться для зарядки, а USB-C работает и как входной, так и выходной разъем.

Verbatim 49577

Есть группа светодиодных индикаторов, позволяющих оценить оставшийся уровень заряда батареи.

Тесты

Емкость батареи – 20 000 мАч, расчетная емкость при зарядке 5B – 14000 мАч. Выходная модность до 3А. У этой внешней батарейки высокая эффективность отдаваемой емкости. Есть защита от глубокой разрядки, короткого замыкания и перегрева.

Verbatim 49577

Заряжать можно три устройства одновременно. Два из них подключая через полноразмерный USB, а одно через USB-C. Мы использовали внешний аккумулятор для зарядки портативной колонки, кнопочного телефона и смартфона iPhone 13 Pro Max. Само оснащение разъемом USB-C с актуальными моделями дает возможность использовать комплектный двухсторонний USB-C кабель без дополнительных переходников.

Verbatim 49577

Поддержка PowerDelivery дала возможность обеспечивать питание ультрабукам Lenovo Yoga с Intel gen.11 и MacBook Air. С включенным экраном мощности было достаточно для сохранения текущего заряда встроенной батарейки, в режиме сна шло корректное восстановление заряда батареи ноутбука.

Verbatim 49577

Смартфоны с Quick Charge 3.0 будут заряжаться быстрее. Поддерживается ток – 12В/1.5А, 9В/2А, ,5В/3А. Работала она корректно. Также есть поддержка ускоренного восстановления заряда самой внешней батарейки при подключении к совместимому блоку питания с 9В/2А, что с учетом большой емкости заметно сократит время на процесс зарядки.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorVerbatim 49577 – внешний аккумулятор с актуальным набором выходных разъемов, а также двумя видами входных. Аккуратное исполнение, поддержка QC 3.0 и PD, защита для безопасной эксплуатации, высокий КПД, быстрая входная зарядка.
Verbatim 49577 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Verbatim 49577
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