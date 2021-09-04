Обзор XPG PRIME ARGB LED STRIP. Светодиодные ленты для ПК...

Средняя стоимость – 3599 рублей.
Оптимально ее использовать в корпусах, шасси которых покрашено в темные цвета. Связано с тем, что подложка у них черного цвета.
Для крепления выбирается один из двух вариантов – клейкая основа с двухсторонним скотчем или магнит. Магнитная основа полезна на время выбора оптимального места размещения и позволяет в дальнейшем переносить без затруднений в другие участки.
Длина участков 60 сантиметров. На каждой ленте по 30 светодиодов.
Это адресные SK6518 с высокой яркостью, меняется она в диапазоне от 200 до 1500 мкд в зависимости от выбранного света.
Корпус светодиодной ленты залит в прозрачный силикон. Он защищает светодиоды от попадания капель воды и легких механических повреждений.
XPG PRIME ARGB LED STRIP может подключаться двумя способами. Это напрямую к материнской плате через 5V RGB или в комплектный контроллер.
Второй вариант использует только линию питания SATA от блока питания. На нем есть три кнопки для переключения режимов подсветки. Отлично, но в закрытом корпусе нужно продумать вопрос доступа к трем кнопкам с закрытой стенкой.
Среди встроенных эффектов есть статичные цвета и эффекты динамической смены. Отдельно меняется уровень яркости в пяти диапазонах, а также скорости для динамических эффектов.
Есть два отдельных кабеля с 5V ARGB разъемами, они используются для удаления от контроллера или разъема на материнской плате. Хватит даже в Full Tower корпусах.