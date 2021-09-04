Обзор XPG PRIME ARGB LED STRIP. Светодиодные ленты для ПК...

Управляемая подсветка используется в системных блоках и компонентах для сборки сейчас повсеместно. Тестируемая сегодня лента XPG PRIME ARGB LED STRIP позволяет дополнить собираемый сеттинг и подсветить внутреннее пространство корпуса. Ее же можно использовать для оформления рабочего места, добавив подсветку стола или тыльной стороны монитора.

Комплектация

Средняя стоимость – 3599 рублей.Упакована в компактную коробку с темным оформлением. Приведен пример работы подсветки в виде снимка с примером работы. Комплект включает кабель подключения с адаптером питания, набор наклеек с символикой и руководство пользователя.

XPG PRIME ARGB LED STRIP обзор

Внешний вид

Состоит светодиодная лента из нескольких участков длиной по 60 сантиметров. Можно собирать как в общую длину, так и в разных участках корпуса.

Оптимально ее использовать в корпусах, шасси которых покрашено в темные цвета. Связано с тем, что подложка у них черного цвета.

Для крепления выбирается один из двух вариантов – клейкая основа с двухсторонним скотчем или магнит. Магнитная основа полезна на время выбора оптимального места размещения и позволяет в дальнейшем переносить без затруднений в другие участки.

Длина участков 60 сантиметров. На каждой ленте по 30 светодиодов.

Это адресные SK6518 с высокой яркостью, меняется она в диапазоне от 200 до 1500 мкд в зависимости от выбранного света.

Корпус светодиодной ленты залит в прозрачный силикон. Он защищает светодиоды от попадания капель воды и легких механических повреждений.

XPG PRIME ARGB LED STRIP может подключаться двумя способами. Это напрямую к материнской плате через 5V RGB или в комплектный контроллер.

Второй вариант использует только линию питания SATA от блока питания. На нем есть три кнопки для переключения режимов подсветки. Отлично, но в закрытом корпусе нужно продумать вопрос доступа к трем кнопкам с закрытой стенкой.

Среди встроенных эффектов есть статичные цвета и эффекты динамической смены. Отдельно меняется уровень яркости в пяти диапазонах, а также скорости для динамических эффектов.

Итоги

Есть два отдельных кабеля с 5V ARGB разъемами, они используются для удаления от контроллера или разъема на материнской плате. Хватит даже в Full Tower корпусах.XPG PRIME ARGB LED STRIP – светодиодные ленты для системного блока с адресной управляемой подсветкой, а также комплектным контроллером. Два варианта крепления на стенку – скотч или магнит, защитная оболочка, возможность разделить на два отдельных места размещения в корпусе, удлинительные кабели в комплекте.