Доступный блок питания для игрового ПК. Обзор и тесты XPG Probe 600W

Блок питания XPG Probe 600W относится к недорогому ценовому сегменту и ориентирован на сборку рабочих станций и игровых ПК. В нем применена технология активного корректора коэффициента мощности, энергоэффективность соответствует сертификации 80+ Bronze, оснащен всеми необходимыми защитами.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона ярко-красного цвета. С внутренней стороны подробная таблица с характеристиками. Комплект включает силовой кабель, винты, руководство пользователя.

Внешний вид

Корпус из окрашенной в черный цвет стали. На верхней крышке решетка гриль с островком с логотипом бренда по центру. Крепится решетка при помощи четырех винтов, можно будет снять для очистки пыли с лопастей вентилятора, не нарушая гарантийной пломбы.

На боковые стороны нанесена минималистичная наклейка с логотипом бренда и названием серии.

На основании наклейка с подробной таблицей, содержащих данные по нагрузочным характеристикам. Линия 12В – 552 Вт 46А, 5В – 17А, 3.3В – 19A с общими 110 Вт. Логотип сертификата 80+ Bronze.

С тыльной стороны у XPG Probe 600W гнездо питания и механический тумблер. Остальная часть вентиляционная решетка.

Кабель питания материнской платы с защитной оплеткой, остальные плоские. Набор разъемов включает: 24-пин ATX, один 4+4 CPU, два PCIe 6+2, два Molex и пять SATA.

Внутренняя часть

Выполнен на базе платформы CWT. В блоке питания используется активным корректором коэффициента мощности. Групповая стабилизация каналов 12В и 5В, 3.3В на отдельном стабилизаторе.

Два алюминиевых радиатора, отводящие тепло от полупроводниковых элементов. В низковольтной цепи используются конденсаторы Nippon и Elite. Основной 400В 330 мКф.

120 мм вентилятор с гидродинамическим подшипником HA1225H12S-Z.

Тесты XPG Probe 600W

Уровень шума

Данные 150W 30 350W 37 600W 42

КПД

Данные 150W 86 250W 88 350W 89 500W 87 600W 86

Уровень напряжения на линиях

150W 350W 600W 12 12,16 12,03 11,84 5 5.02 5.04 5.08 3,33 3.4 3.4 3.4

Итоги

XPG Probe 600W – недорогой блок питания для игровой сборки с одной видеокартой среднего уровня, обеспечивающий стабильную подачу питания в нагрузке. Проблем и сбоев в ходе эксплуатации и тестовой нагрузке выявлено не было.