Доступный блок питания для игрового ПК. Обзор и тесты XPG Probe 600W

Блок питания XPG Probe 600W относится к недорогому ценовому сегменту и ориентирован на сборку рабочих станций и игровых ПК. В нем применена технология активного корректора коэффициента мощности, энергоэффективность соответствует сертификации 80+ Bronze, оснащен всеми необходимыми защитами.
Комплектация
Поставляется в коробке из плотного картона ярко-красного цвета. С внутренней стороны подробная таблица с характеристиками. Комплект включает силовой кабель, винты, руководство пользователя.
Внешний вид
Корпус из окрашенной в черный цвет стали. На верхней крышке решетка гриль с островком с логотипом бренда по центру. Крепится решетка при помощи четырех винтов, можно будет снять для очистки пыли с лопастей вентилятора, не нарушая гарантийной пломбы.
На боковые стороны нанесена минималистичная наклейка с логотипом бренда и названием серии.
На основании наклейка с подробной таблицей, содержащих данные по нагрузочным характеристикам. Линия 12В – 552 Вт 46А, 5В – 17А, 3.3В – 19A с общими 110 Вт. Логотип сертификата 80+ Bronze.
С тыльной стороны у XPG Probe 600W гнездо питания и механический тумблер. Остальная часть вентиляционная решетка.
Кабель питания материнской платы с защитной оплеткой, остальные плоские. Набор разъемов включает: 24-пин ATX, один 4+4 CPU, два PCIe 6+2, два Molex и пять SATA.
Внутренняя часть
Выполнен на базе платформы CWT. В блоке питания используется активным корректором коэффициента мощности. Групповая стабилизация каналов 12В и 5В, 3.3В на отдельном стабилизаторе.
Два алюминиевых радиатора, отводящие тепло от полупроводниковых элементов. В низковольтной цепи используются конденсаторы Nippon и Elite. Основной 400В 330 мКф.
120 мм вентилятор с гидродинамическим подшипником HA1225H12S-Z.
Тесты XPG Probe 600W
Уровень шума
|Данные
|150W
|30
|350W
|37
|600W
|42
КПД
|Данные
|150W
|86
|250W
|88
|350W
|89
|500W
|87
|600W
|86
Уровень напряжения на линиях
|150W
|350W
|600W
|12
|12,16
|12,03
|11,84
|5
|5.02
|5.04
|5.08
|3,33
|3.4
|3.4
|3.4
Итоги
XPG Probe 600W – недорогой блок питания для игровой сборки с одной видеокартой среднего уровня, обеспечивающий стабильную подачу питания в нагрузке. Проблем и сбоев в ходе эксплуатации и тестовой нагрузке выявлено не было.