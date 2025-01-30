Доступный блок питания для игрового ПК. Обзор и тесты XPG Probe 600W

Блок питания XPG Probe 600W относится к недорогому ценовому сегменту и ориентирован на сборку рабочих станций и игровых ПК. В нем применена технология активного корректора коэффициента мощности, энергоэффективность соответствует сертификации 80+ Bronze, оснащен всеми необходимыми защитами.

XPG Probe 600W

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона ярко-красного цвета. С внутренней стороны подробная таблица с характеристиками. Комплект включает силовой кабель, винты, руководство пользователя.

XPG Probe 600W

Внешний вид

Корпус из окрашенной в черный цвет стали. На верхней крышке решетка гриль с островком с логотипом бренда по центру. Крепится решетка при помощи четырех винтов, можно будет снять для очистки пыли с лопастей вентилятора, не нарушая гарантийной пломбы.

XPG Probe 600W

На боковые стороны нанесена минималистичная наклейка с логотипом бренда и названием серии.

XPG Probe 600W

На основании наклейка с подробной таблицей, содержащих данные по нагрузочным характеристикам. Линия 12В – 552 Вт 46А, 5В – 17А, 3.3В – 19A с общими 110 Вт. Логотип сертификата 80+ Bronze.

XPG Probe 600W

С тыльной стороны у XPG Probe 600W гнездо питания и механический тумблер. Остальная часть вентиляционная решетка.

XPG Probe 600W

Кабель питания материнской платы с защитной оплеткой, остальные плоские. Набор разъемов включает: 24-пин ATX, один 4+4 CPU, два PCIe 6+2, два Molex и пять SATA.

XPG Probe 600W

Внутренняя часть

Выполнен на базе платформы CWT. В блоке питания используется активным корректором коэффициента мощности. Групповая стабилизация каналов 12В и 5В, 3.3В на отдельном стабилизаторе.

XPG Probe 600W

Два алюминиевых радиатора, отводящие тепло от полупроводниковых элементов. В низковольтной цепи используются конденсаторы Nippon и Elite. Основной 400В 330 мКф.

XPG Probe 600W

120 мм вентилятор с гидродинамическим подшипником HA1225H12S-Z.

XPG Probe 600W

Тесты XPG Probe 600W

Уровень шума

XPG Probe 600W

Данные
150W30
350W37
600W42

КПД

XPG Probe 600W

Данные
150W86
250W88
350W89
500W87
600W86

Уровень напряжения на линиях

XPG Probe 600W

150W350W600W
1212,1612,0311,84
55.025.045.08
3,333.43.43.4

Итоги

XPG Probe 600W – недорогой блок питания для игровой сборки с одной видеокартой среднего уровня, обеспечивающий стабильную подачу питания в нагрузке. Проблем и сбоев в ходе эксплуатации и тестовой нагрузке выявлено не было.
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