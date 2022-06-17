Обзор XTRFY M42 RGB WIRELESS. Топовая беспроводная игровая мышка для киберспорта

Киберспорт привлекает к себе повышенное внимание своей зрелищностью, большими призовыми фондами и отточенным мастерством, демонстрируемыми спортсменами. Неудивительно, что создается специализированная периферия с учетом требований и пожеланий профессиональных игроков. Как пример изучаемая сегодня новинка - XTRFY M42 RGB WIRELESS, позволяющая проводить настройки без использования ПО, оснащенная точным сенсором и выполнена в корпусе весом 67 граммов с учетом установленного в ней аккумулятора.

XTRFY M42 RGB WIRELESS

Приобрести ее можно в одном из двух вариантах цветового исполнения – белый или черный. Продажи уже стартовали со средней стоимостью в 10990 рублей.

Комплектация

Упакована в коробку, на гранях которой помимо ее изображения в разных ракурсах в виде пиктограмм приведены ее преимущества и особенности.

XTRFY M42 RGB WIRELESS

Комплект включает сменную спинку, да кейкапа для клавиатуры с переключателями CHERRY MX, интерфейсный кабель, переходник на полноразмерный USB, адаптер подключения, наклейку с логотипом, сменные ножки скольжения, отвертку, инструкцию, гарантийный талон.

XTRFY M42 RGB WIRELESS

XTRFY M42 RGB WIRELESS обзор

Внешний вид

Вся площадь спинки, боковые стороны, поверхность основных клавиш с сеткой в форме сот. За счет такого исполнения уменьшается общий вес корпуса.

XTRFY M42 RGB WIRELESS

Отдельно отмечается использование переработанного пластика. Так производитель вносит свой вклад в борьбе за экологию.

XTRFY M42 RGB WIRELESS

Удалив один винт со стороны спинки и дополнительные с основания появляется возможность снять не только спинку, но и поверхность клавиш, получив доступ к печатной плате и переключателям.

XTRFY M42 RGB WIRELESS

В комплекте есть сменная спинка, ее отличает меньшая высота. Можно будет подобрать оптимальную форму под свой тип хвата и предпочтения.

XTRFY M42 RGB WIRELESS

На официальном сайте доступны 3D-модели, которые можно использовать для самостоятельной печати или моделирования.

XTRFY M42 RGB WIRELESS

Несмотря на возможность разбора XTRFY M42 RGB WIRELESS и перфорированные грани это не повлияло негативно на общую жесткость. Ощущается она монолитной. Весит при этом 67 граммов, делая ее одной из самых легких игровых мышек с беспроводным подключением.

XTRFY M42 RGB WIRELESS

Внешние поверхности матовые. Форма симметричная. Боковые грани заужены. Слева две дополнительные клавиши.

XTRFY M42 RGB WIRELESS

Колесико прокрутки прорезинено. Есть протектор, улучшающий сцепление. Прокручивается бесшумно, есть тактильный отклик.

XTRFY M42 RGB WIRELESS

Позади колесика дополнительная клавиша. Выполняемые ей действия меняются в зависимости от позиции переключателя в основании.

XTRFY M42 RGB WIRELESS

Она может переключать уровень чувствительности сенсора, менять режим работы подсветки, высоты отрыва. Все это подробно проиллюстрировано в комплектной инструкции.

XTRFY M42 RGB WIRELESS

Текущий уровень чувствительности отображается в виде индивидуального цвета в центральной части колесика. Саму таблица также есть в инструкции.

XTRFY M42 RGB WIRELESS

Элемент с управляемой подсветкой расположен в основании спинки. Для него можно выбрать эффекты, скорость и яркость. Выдержано и стильно.

XTRFY M42 RGB WIRELESS

На основании XTRFY M42 RGB WIRELESS две ножки скольжения. У них уменьшенное сопротивление, обеспечивающее легкое скольжение. В комплекте есть сменная пара.

XTRFY M42 RGB WIRELESS

Есть окошки, используемые для изменения положения батареи внутри корпуса, при ее смещении меняется центр тяжести.

XTRFY M42 RGB WIRELESS

На передней грани разъем USB-C. Его можно использовать как для подключения и последующего проводного режима работы, а также восстановления заряда встроенного аккумулятора.

XTRFY M42 RGB WIRELESS

Интерфейсный кабель из комплекта с нейлоновой оплеткой. Мягкий, не запутывается. Он же используется для подключения переходника на полноразмерный USB, к которому в свою очередь подключается донгл. Так сокращается расстояние между мышкой и адаптера, вместе с этим и возможные задержки.

Тесты

XTRFY M42 RGB WIRELESS не требует установки драйверов и софта. Так можно будет брать ее играть на состязания или в компьютерные клубы. Достаточно только подключить комплектный USB-донгл для беспроводного соединения или кабель. Мы в ходе длительных тестов не заметили заметной разницы в скорости и точности передачи команд.

XTRFY M42 RGB WIRELESS

Настройки параметров чувствительности сенсора, высоты отрыва, частоты опроса, подсветки сохраняется во внутренней памяти. Корректировка идет с помощью комбинаций клавиш. По опыту же уже через несколько дней эксплуатации подбирается оптимальная подборка параметров и дальше на настройку отвлекаться не приходится.

XTRFY M42 RGB WIRELESS

Оснащена топовым оптическим сенсором PixArt 3370. Записано несколько уровней: 400, 800, 1200, 1600, 3200, 4000, 7200 и 19000. Частота опроса сенсора: 125, 500 и 1000 Гц. Высота отрыва: 1 или 2 мм. Акселерации и дрожания не было. С ней получали хорошую точность стрельбы в сетевых шутерах.

XTRFY M42 RGB WIRELESS

Переключатели Kailh GM 8.0 с ресурсом службы в 80 миллионов кликов. Выше, чем большинства мышек даже в дорогом ценовом сегменте. Нажимаются с внятным щелчком и слышимым кликом. Данные с переключателей и сенсора обрабатывает 32-битный ARM-процессор.

XTRFY M42 RGB WIRELESS

Время автономной работы будет зависеть от выставленной частоты опроса сенсора и подсветки. С частотой 1000 Гц и работающей подсветкой хватало на неделю активной эксплуатации. Зарядку есть возможность совместить с эксплуатацией.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorXTRFY M42 RGB WIRELESS – беспроводная игровая мышка топового уровня с легким весом, заменяемыми элементами конструкции, балансировкой веса и оснащенная оптическим сенсором с высокой чувствительностью. Детальные настройки без необходимости установки ПО, два варианта спинок и сменные ножки скольжения, длительное время автономной работы.
XTRFY M42 RGB WIRELESS получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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