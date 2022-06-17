Обзор XTRFY M42 RGB WIRELESS. Топовая беспроводная игровая мышка для киберспорта

Приобрести ее можно в одном из двух вариантах цветового исполнения – белый или черный. Продажи уже стартовали со средней стоимостью в 10990 рублей.
Комплект включает сменную спинку, да кейкапа для клавиатуры с переключателями CHERRY MX, интерфейсный кабель, переходник на полноразмерный USB, адаптер подключения, наклейку с логотипом, сменные ножки скольжения, отвертку, инструкцию, гарантийный талон.
Отдельно отмечается использование переработанного пластика. Так производитель вносит свой вклад в борьбе за экологию.
Удалив один винт со стороны спинки и дополнительные с основания появляется возможность снять не только спинку, но и поверхность клавиш, получив доступ к печатной плате и переключателям.
В комплекте есть сменная спинка, ее отличает меньшая высота. Можно будет подобрать оптимальную форму под свой тип хвата и предпочтения.
На официальном сайте доступны 3D-модели, которые можно использовать для самостоятельной печати или моделирования.
Несмотря на возможность разбора XTRFY M42 RGB WIRELESS и перфорированные грани это не повлияло негативно на общую жесткость. Ощущается она монолитной. Весит при этом 67 граммов, делая ее одной из самых легких игровых мышек с беспроводным подключением.
Внешние поверхности матовые. Форма симметричная. Боковые грани заужены. Слева две дополнительные клавиши.
Колесико прокрутки прорезинено. Есть протектор, улучшающий сцепление. Прокручивается бесшумно, есть тактильный отклик.
Позади колесика дополнительная клавиша. Выполняемые ей действия меняются в зависимости от позиции переключателя в основании.
Она может переключать уровень чувствительности сенсора, менять режим работы подсветки, высоты отрыва. Все это подробно проиллюстрировано в комплектной инструкции.
Текущий уровень чувствительности отображается в виде индивидуального цвета в центральной части колесика. Саму таблица также есть в инструкции.
Элемент с управляемой подсветкой расположен в основании спинки. Для него можно выбрать эффекты, скорость и яркость. Выдержано и стильно.
На основании XTRFY M42 RGB WIRELESS две ножки скольжения. У них уменьшенное сопротивление, обеспечивающее легкое скольжение. В комплекте есть сменная пара.
Есть окошки, используемые для изменения положения батареи внутри корпуса, при ее смещении меняется центр тяжести.
На передней грани разъем USB-C. Его можно использовать как для подключения и последующего проводного режима работы, а также восстановления заряда встроенного аккумулятора.
Интерфейсный кабель из комплекта с нейлоновой оплеткой. Мягкий, не запутывается. Он же используется для подключения переходника на полноразмерный USB, к которому в свою очередь подключается донгл. Так сокращается расстояние между мышкой и адаптера, вместе с этим и возможные задержки.
Настройки параметров чувствительности сенсора, высоты отрыва, частоты опроса, подсветки сохраняется во внутренней памяти. Корректировка идет с помощью комбинаций клавиш. По опыту же уже через несколько дней эксплуатации подбирается оптимальная подборка параметров и дальше на настройку отвлекаться не приходится.
Оснащена топовым оптическим сенсором PixArt 3370. Записано несколько уровней: 400, 800, 1200, 1600, 3200, 4000, 7200 и 19000. Частота опроса сенсора: 125, 500 и 1000 Гц. Высота отрыва: 1 или 2 мм. Акселерации и дрожания не было. С ней получали хорошую точность стрельбы в сетевых шутерах.
Переключатели Kailh GM 8.0 с ресурсом службы в 80 миллионов кликов. Выше, чем большинства мышек даже в дорогом ценовом сегменте. Нажимаются с внятным щелчком и слышимым кликом. Данные с переключателей и сенсора обрабатывает 32-битный ARM-процессор.
Время автономной работы будет зависеть от выставленной частоты опроса сенсора и подсветки. С частотой 1000 Гц и работающей подсветкой хватало на неделю активной эксплуатации. Зарядку есть возможность совместить с эксплуатацией.