Обзор кнопочного телефона Xenium X240

Вес 99 граммов. Он достаточно компактен, легко помещается в кармане летней рубашки. Тот вариант, который можно будет всегда держать под рукой, как в сценариях основного средства связи, так и дополнительного в паре со смартфоном.
Поверхность крышки матовая. В верхней части решетка динамика, рядом объектив камеры и светодиодная вспышка, используемая также как фонарик.
Крышка съемная. Для снятия нужно приложить усилие. Два слота под SIM-карты и карту памяти microSD находятся под аккумулятором, горячая замена не предусмотрена.
На основании аудиоразъем, USB-C для зарядки и отверстие микрофона. Вовремя разговор голос собеседникам передает без искажения. Громкость установленного динамика регулируется в широком диапазоне.
Здесь GSM-модуль, поддерживающий одновременную работу с двумя SIM. Прием уверенный, с проблемами не сталкивались. Также есть Bluetooth с помощью которого можно будет подключить беспроводную гарнитуру или передать файлы. Встроенный FM-тюнер и MP3-плеер, владелец сможет записать музыку и аудиокниги на карту памяти.
Интерфейс на русском языке. Навигация реализована интуитивно, часто используемые функции в быстром доступе. Памяти достаточно для хранения объемной книги контактов. Заявленная здесь камера идет со скромным разрешением, это скорее резервное.
Автономную работу телефона обеспечивает аккумулятор с емкостью 1700 мАч, это больше чем в среднем у кнопочных телефонов. Он дает до 2 месяцев в режиме ожидания или 20 часов беспрерывного разговора.