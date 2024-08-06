Обзор кнопочного телефона Xenium X240

Продолжая изучение недавно представленной в России линейки кнопочных телефонов, рассмотрим Xenium 240. Это телефон с 2.4-дюймовым цветным экраном, аккумулятором с увеличенной емкостью, а также камерой и MP3-плеером.

Xenium X240

Комплектация

Компактная коробка из картона, на ее обратной стороны приведены данные по характеристикам. Комплект включает адаптер питания, руководство пользователя и гарантийный талон.

Xenium X240

Внешний вид

Классический моноблок. Внешний вид строгий, лицевая его сторона с традиционной компоновкой. Верхнюю часть занимает цветной дисплей, снизу цифровая клавиатура с кнопками ответа и сброса вызова, вызова меню.

Xenium X240

Вес 99 граммов. Он достаточно компактен, легко помещается в кармане летней рубашки. Тот вариант, который можно будет всегда держать под рукой, как в сценариях основного средства связи, так и дополнительного в паре со смартфоном.

Xenium X240

Поверхность крышки матовая. В верхней части решетка динамика, рядом объектив камеры и светодиодная вспышка, используемая также как фонарик.

Xenium X240

Крышка съемная. Для снятия нужно приложить усилие. Два слота под SIM-карты и карту памяти microSD находятся под аккумулятором, горячая замена не предусмотрена.

Xenium X240

На основании аудиоразъем, USB-C для зарядки и отверстие микрофона. Вовремя разговор голос собеседникам передает без искажения. Громкость установленного динамика регулируется в широком диапазоне.

Xenium X240

Оснащение

Для вывода изображения в Xenium X240 используется 2.4 дюймовый экран с разрешением 320х240 пикселей. Это TFT TN-матрица, текст хорошо читаем в дневное и ночное время. Но у нее ограничены углы обзора. Установленный процессор обеспечивает стабильную работу системы, отсутствие видимых задержек и зависания при взаимодействии с интерфейсом, приложениями.

Xenium X240

Здесь GSM-модуль, поддерживающий одновременную работу с двумя SIM. Прием уверенный, с проблемами не сталкивались. Также есть Bluetooth с помощью которого можно будет подключить беспроводную гарнитуру или передать файлы. Встроенный FM-тюнер и MP3-плеер, владелец сможет записать музыку и аудиокниги на карту памяти.

Xenium X240

Интерфейс на русском языке. Навигация реализована интуитивно, часто используемые функции в быстром доступе. Памяти достаточно для хранения объемной книги контактов. Заявленная здесь камера идет со скромным разрешением, это скорее резервное.

Xenium X240

Автономность

Xenium X240

Автономную работу телефона обеспечивает аккумулятор с емкостью 1700 мАч, это больше чем в среднем у кнопочных телефонов. Он дает до 2 месяцев в режиме ожидания или 20 часов беспрерывного разговора.

Xenium X240

Итоги

Xenium X240 – кнопочный телефон с длительным временем автономной работы, выполненный в виде компактного моноблока с 2.4-дюймовым экраном. Хороший вариант в качестве основного или дополнительного средства связи.
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