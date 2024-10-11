Кнопочный телефон с док-станцией. Обзор Xenium X700

Изучаемый сегодня Xenium X700 оснащен ярким дисплеем и имеет в комплекте док-станцию. За счет такого исполнения можно использовать как альтернативу домашнему телефону на даче или в квартире. Большие кнопки с крупным шрифтом, четкий дисплей и характерная «фишка» этого бренда – длительное время автономной работы.

Коробка из плотного картона с минималистичным оформлением. Комплект включает адаптер питания с USB-C, док-станцию, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешнее исполнение корпуса телефона классическое. Выполнен в формате моноблока из пластика черного цвета. Поверхность задней крышки матовая, из рук не выскальзывает.

В верхней части крышки по центру экстренная кнопка SOS, используемая для рассылки сообщений с заранее подготовленным текстом выбранному списку контактов, а также для быстрого набора номера в экстренном случае. Есть камера с разрешением 0.3 Мп, которую можно будет использовать для съемки счетчиков или объявлений.

Есть яркий фонарик, расположенный на торце. На основании аудиоразъем под наушники, актуальный USB-C для зарядки и группа контактов, через которые будет проходить зарядка при размещении в док-станции.

Док-станция у Xenium X700 с пин-коннектором, как в DECT-телефонах. Телефон ставить и снимать с нее удобно. Также в условиях дома или офиса это позволит держать его в одном месте и не терять. При этом хранить на ней не обязательно, телефон можно брать с собой и пользоваться как обычным.

И у него все в порядке с временем автономной работы 19 часов в непрерывном разговоре и 49 дней в режиме ожидания. Обеспечивает аккумулятор с емкостью 1700 мАч.

Корпус разборный, под крышкой находится съемный аккумулятор. Два отдельных слота для nanoSIM и карты памяти формата microSD. Важно отметить, что накопитель здесь используется не только под хранение медиафайлов, но и камера будет записывать фотографии на нее.

Оснащен телефон 2.31 дюймовым цветным дисплеем. Разрешение 320х240 пикселей. Шрифты хорошо читаемы под разными углами наклона. В настройках регулируется контрастность и яркость подсветки.

Под экраном цифровая клавиатура, четырехпозиционный джойстик, кнопки управления, сброса и принятия вызова. Цифры на клавиатуре крупные, разборчивы и при плохом зрении.

Важной составляющей телефона оболочка и здесь она не перегружена приложениями. Все максимально просто и интуитивно. Встроенная память для хранения контактов. Есть секундомер, диктофон, будильник и календарь.

Итоги

Есть возможность воспроизводить музыкальные файлы с карты памяти. Подключить наушники к аудиоразъему или по Bluetooth. Доступно FM-радио и для его работы нет необходимости подключения проводной гарнитуры.Xenium X700 будет хорошим выбором в нескольких сценариях, среди них, средство связи для пожилых, а также практичная звонилка для дома и офиса.