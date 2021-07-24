Обзор Xiaomi DR.BEI YC2. Портативный ультразвуковой сканер

В рамках «Лаборатории» мы проводили тестирование ирригатора Dr.Bei GF3 и щетки Dr.Bei GY1 , позволяющих предотвратить образование зубного камня и налета. Изучаемый же сегодня Xiaomi DR.BEI YC2 призван эффективно решать вопрос уже образовавшегося налета от кофе, сигарет и других красящих продуктов. Это портативный ультразвуковой скалер и отнести его можно к полупрофессиональным устройствам.

Комплектация

В официальном интернет-магазине на Aliexpress доступен с доставкой со склада в России за 2 300 рублей.Комплект включает зарядный кабель, стоматологическое зеркало, три дополнительные насадки и ключ для их замены, руководство пользователя на английском языке. Упаковано все в иллюстрированной коробке из плотного картона.

Внешний вид

Основная часть корпуса выполнена в виде эргономичной ручки с устанавливаемой на верхнюю грань насадкой. Корпус защищен, соответствуя требованиям IPX7.

Рядом с посадочным местом два светодиодных фонарика. Они активируются автоматически во время включения.

На основании гнездо питания. Используется проприетарный разъем. Ответная часть у комплектного кабеля USB.

Управляется при помощи механической кнопки на боковой грани. Последовательным нажатием на нее переключаются режимы работы.

Доступны три режима работы: SOFT, CLEAN, STRONG. Есть отдельный индикатор питания.

Тесты

Замена насадок проходит с помощью комплектного ключа. Всего доступны четыре насадки.Ультразвуковые скалеры относятся к оборудованию использования профессиональными стоматологами. В тех, что ориентированы на простых пользователей, таких как DR.BEI YC2, ниже частоты для обеспечения безопасности. Но в любом случае потребуется время на освоение и правильное расположение и движения.

При контакте с твердой тканью эмали насадка двигается с ультразвуковой частотой, отбивая зубные ткани и налет. Поддерживается автоматическое отключение при переходе на мягкие ткани, десна и слизистые, предотвращая травмы.

Для доступа к труднодоступным участкам в комплекте есть стоматологическое зеркало. Саму процедуру проводить нужно будет в ванной комнате. По мере проведения процедуры прополоскать.

Итоги

DR.BEI YC2 при освоении навыков работы вполне заменяет проведение профессиональной чистки. Удаление налета помимо улучшения внешнего вида улыбки, решает вопрос неприятного запаха, а удаление камней, в свою очередь, снижает риск образования заболеваний десен и кариеса. Четыре насадки в комплекте, длительное время работы (4 часа), наличие стоматологического зеркала.