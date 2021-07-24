Обзор Xiaomi DR.BEI YC2. Портативный ультразвуковой сканер

В рамках «Лаборатории» мы проводили тестирование ирригатора Dr.Bei GF3 и щетки Dr.Bei GY1, позволяющих предотвратить образование зубного камня и налета. Изучаемый же сегодня Xiaomi DR.BEI YC2 призван эффективно решать вопрос уже образовавшегося налета от кофе, сигарет и других красящих продуктов. Это портативный ультразвуковой скалер и отнести его можно к полупрофессиональным устройствам.

Xiaomi DR.BEI YC2

В официальном интернет-магазине на Aliexpress доступен с доставкой со склада в России за 2 300 рублей.
Лучшая цена DR.BEI YC2

Комплектация

Комплект включает зарядный кабель, стоматологическое зеркало, три дополнительные насадки и ключ для их замены, руководство пользователя на английском языке. Упаковано все в иллюстрированной коробке из плотного картона.

Xiaomi DR.BEI YC2

Внешний вид

Основная часть корпуса выполнена в виде эргономичной ручки с устанавливаемой на верхнюю грань насадкой. Корпус защищен, соответствуя требованиям IPX7.

Xiaomi DR.BEI YC2

Рядом с посадочным местом два светодиодных фонарика. Они активируются автоматически во время включения.

Xiaomi DR.BEI YC2

На основании гнездо питания. Используется проприетарный разъем. Ответная часть у комплектного кабеля USB.

Xiaomi DR.BEI YC2

Управляется при помощи механической кнопки на боковой грани. Последовательным нажатием на нее переключаются режимы работы.

Xiaomi DR.BEI YC2

Доступны три режима работы: SOFT, CLEAN, STRONG. Есть отдельный индикатор питания.

Xiaomi DR.BEI YC2

Замена насадок проходит с помощью комплектного ключа. Всего доступны четыре насадки.

Тесты

Ультразвуковые скалеры относятся к оборудованию использования профессиональными стоматологами. В тех, что ориентированы на простых пользователей, таких как DR.BEI YC2, ниже частоты для обеспечения безопасности. Но в любом случае потребуется время на освоение и правильное расположение и движения.

Xiaomi DR.BEI YC2

При контакте с твердой тканью эмали насадка двигается с ультразвуковой частотой, отбивая зубные ткани и налет. Поддерживается автоматическое отключение при переходе на мягкие ткани, десна и слизистые, предотвращая травмы.

Xiaomi DR.BEI YC2

Для доступа к труднодоступным участкам в комплекте есть стоматологическое зеркало. Саму процедуру проводить нужно будет в ванной комнате. По мере проведения процедуры прополоскать.

Xiaomi DR.BEI YC2

Итоги

DR.BEI YC2 при освоении навыков работы вполне заменяет проведение профессиональной чистки. Удаление налета помимо улучшения внешнего вида улыбки, решает вопрос неприятного запаха, а удаление камней, в свою очередь, снижает риск образования заболеваний десен и кариеса. Четыре насадки в комплекте, длительное время работы (4 часа), наличие стоматологического зеркала.
Лучшая цена DR.BEI YC2
Комментарии и отзывы Xiaomi DR.BEI YC2
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