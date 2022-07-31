Обзор Xiaomi Mijia Electric Pump 1S. Портативный компрессор для велосипедов, мячей, автомобилей

Тестируемый сегодня насос Xiaomi Mijia Electric Pump 1S поддерживает автономную работу и позволяет накачивать шины автомобилей, велосипедов, мотоциклов, а также мячи. Эта модель оснащена актуальным разъемом USB-C, поддерживает пять режимов работы и сопровождается иглой для мячей, а также переходником для велосипедных нипелей.

Xiaomi Mijia Electric Pump 1S

Приобрести можно в среднем за 2990 рублей.

Комплектация

Xiaomi Mijia Electric Pump 1S

Упакован в компактную коробку с изображением компрессора и данными по его ключевым характеристикам на английском языке. Комплект включает тряпичный чехол, иглу для мячей, переходник на нипель, USB-C кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Xiaomi Mijia Electric Pump 1S

Внешний вид

У него компактные габариты. Помещается в компактную сумку или бардачок велосипеда.

Xiaomi Mijia Electric Pump 1S

Выполнен из пластика черного цвета. Внешние поверхности преимущественно матовые, практично.

Xiaomi Mijia Electric Pump 1S

Удобно реализовано хранение шланга. Он в походном состоянии ставится в нишу на крышке. Автоматически отключает питание и так его можно будет подвесить на крючок.

Xiaomi Mijia Electric Pump 1S

При извлечении шланга включает питание и готов к работе. Длина у шланга не превышает 10 сантиметров.

Xiaomi Mijia Electric Pump 1S

На верхней грани у Xiaomi Mijia Electric Pump 1S есть светодиод. Яркость невысокая, но достаточная для того, чтобы ночью подсветить зону рядом с нипелем и упростить закручивание.

Xiaomi Mijia Electric Pump 1S

Оснащен светодиодным дисплеем, отображающим в виде цифр давление, иконками один из активных режимов. К минусам отнесем отсутствие наглядной индикации с отображением заряда аккумулятора в процентах.

Xiaomi Mijia Electric Pump 1S

Зарядка проходит через USB-C на основании корпуса. В качестве источника питания можно использовать зарядку смартфона.

Тесты

Xiaomi Mijia Electric Pump 1S

Xiaomi Mijia Electric Pump 1S поддерживает пять различных режимов работы в зависимости от выбранного меняются единицы измерения давления, а также диапазон давления для автоматического отключения после его достижения:
  • велосипед – 45 PSI (регулируется в диапазоне от 30 до 65 PSI),
  • мотоцикл – 2.4 BAR (регулируется в диапазоне от 1.8 до 3.0 BAR),
  • автомобиль – 2.5 BAR (регулируется в диапазоне от 1.8 до 3.5 BAR),
  • мяч – 8 PSI (регулируется в диапазоне от 4 до 16 PSI),
  • пользовательский – диапазон от 3 до 150 PSI с запоминанием последнего использования.

Xiaomi Mijia Electric Pump 1S

При подключении к шине выводит текущее давление в шинах. Отображает его точно. Далее выбирается целевое давление и включается накачивание, при его достижении автоматически отключается. Возможности стравливания лишнего давления у этого компрессора нет.

Xiaomi Mijia Electric Pump 1S

Одного заряда аккумулятора хватает для полного накачивания 2 колес автомобиля, 8-10 колес велосипеда. В условиях автомобильных колес это скорее быстрая и простая возможность выравнять давление в колесах или восстановить частично спущенное. На полное накачивание колеса диаметром 14 дюймов уходит около 11 минут. В скорости он уступает полноразмерным моделям. По велосипедам, мячам, надувным матрасам, расширительным бачкам в отопительных и фильтрационных системах все отлично, удобный формат и приемлемая скорость набора требуемого давления.

Xiaomi Mijia Electric Pump 1S

Итоги

Xiaomi Mijia Electric Pump 1S станет хорошим выбором для накачивания колес небольшого диаметра у велосипедов и электросамокатов, надувных матрасов, расширительных бачков, а также поддержания давления в автомобильных колесах. Компактные габариты, точное определение давления, фонарик для подсвечивания рабочей зоны, USB-C, несколько режимов работы. К минусам отнесем отсутствие возможности стравливания давления.
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