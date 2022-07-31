Обзор Xiaomi Mijia Electric Pump 1S. Портативный компрессор для велосипедов, мячей, автомобилей

Приобрести можно в среднем за 2990 рублей.
Упакован в компактную коробку с изображением компрессора и данными по его ключевым характеристикам на английском языке. Комплект включает тряпичный чехол, иглу для мячей, переходник на нипель, USB-C кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.
Выполнен из пластика черного цвета. Внешние поверхности преимущественно матовые, практично.
Удобно реализовано хранение шланга. Он в походном состоянии ставится в нишу на крышке. Автоматически отключает питание и так его можно будет подвесить на крючок.
При извлечении шланга включает питание и готов к работе. Длина у шланга не превышает 10 сантиметров.
На верхней грани у Xiaomi Mijia Electric Pump 1S есть светодиод. Яркость невысокая, но достаточная для того, чтобы ночью подсветить зону рядом с нипелем и упростить закручивание.
Оснащен светодиодным дисплеем, отображающим в виде цифр давление, иконками один из активных режимов. К минусам отнесем отсутствие наглядной индикации с отображением заряда аккумулятора в процентах.
Зарядка проходит через USB-C на основании корпуса. В качестве источника питания можно использовать зарядку смартфона.
Xiaomi Mijia Electric Pump 1S поддерживает пять различных режимов работы в зависимости от выбранного меняются единицы измерения давления, а также диапазон давления для автоматического отключения после его достижения:
При подключении к шине выводит текущее давление в шинах. Отображает его точно. Далее выбирается целевое давление и включается накачивание, при его достижении автоматически отключается. Возможности стравливания лишнего давления у этого компрессора нет.
Одного заряда аккумулятора хватает для полного накачивания 2 колес автомобиля, 8-10 колес велосипеда. В условиях автомобильных колес это скорее быстрая и простая возможность выравнять давление в колесах или восстановить частично спущенное. На полное накачивание колеса диаметром 14 дюймов уходит около 11 минут. В скорости он уступает полноразмерным моделям. По велосипедам, мячам, надувным матрасам, расширительным бачкам в отопительных и фильтрационных системах все отлично, удобный формат и приемлемая скорость набора требуемого давления.