Обзор Xtrfy MZ1 – ZY’S RAIL. Легкая игровая мышка под шутеры

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию игровую мышку, которая, как нам кажется, является идеальным решением для любого профессионального геймера и не только. Встречайте, перед вами Xtrfy MZ1 RGB. Мышка была разработана вместе с известным видеоблогером Rocket Jump Ninja и получила под свое управление невероятно легкую конструкцию и топовую начинку. Давайте детальней изучим данную новинку.

Комплектация

На момент написания обзора устройство можно было приобрести приблизительно за 7000 тысяч рублей. Поставляется в стилизованной упаковке с подробной технической информацией. В комплекте поставки, помимо самой мышки и документации можно найти дополнительные тефлоновые ножки.

Xtrfy MZ1

Xtrfy MZ1 обзор

Внешний вид

Дизайн Xtrfy MZ1 может показаться для многих геймеров немного странным, однако спустя некоторое время начинаешь понимать, что именно такая форма и выполненные элементы необходимы для комфортной и профессиональной игры. Разработчикам удалось создать наилучшую форму мышки для точной стрельбы и комфортного управления в современных шутерах.

Xtrfy MZ1

На левой грани расположены дополнительные кнопки управления вперед/назад.

Xtrfy MZ1

Справа нет никаких элементов управления.

Xtrfy MZ1

Снизу находятся три тефлоновые ножки для лучшего скольжения по поверхности. Здесь же разместился оптический сенсор, кнопка переключения Dpi и переключатель для настройки функций мышки. О настройке мы поговорим чуть позже.

Xtrfy MZ1

Сверху размещены привычные правый/левый клик мышки и дополнительная кнопка управления. Отдельное внимание следует уделить тому, что на правой и левой кнопке есть очень удобные углубления, позволяющие существенно улучшить хват мышки для более комфортного прицеливания.

Xtrfy MZ1

Практически по всей поверхности корпуса можно заметить множество отверстий, которые получили не только роль дизайна, но и выполняют функцию вентиляции, что практически полностью исключает возможность запотевания ладони, что очень важно для любого геймера.

Xtrfy MZ1

Длины кабеля для питания более чем достаточно для комфортного пользования, и он в прочной оплетке, что существенно увеличивает срок его службы. Кабель не запутывается в различные узлы, что не может не порадовать.

Xtrfy MZ1

Подсветка устройства размещена в большей степени в области правого левого клика мышки и немного охватила тыльную часть корпуса. Не сказать, что разработчики сделали сильный упор на саму подсветку, однако в темноте она смотрится весьма эффектно.

Функционал и начинка

Начнем с того, что для работы устройства нет необходимости устанавливать дополнительное ПО. Разработчики сделали все так, что все необходимые настройки можно выполнить при помощи функциональных кнопок управления на самой мышке.

Xtrfy MZ1

Рядом с сенсором, как мы уже и говорили, есть кнопка для переключения Dpi. Всего 8 режимов, каждый из которых обозначен своим цветом: 400/800/1200/1600/3200/4000/7200/16000 (красный, желтый, оранжевый, синий, фиолетовый, бирюзовый, зеленый и белый).
Однако самое интересное находится чуть ниже – в нижнем переключателе для настройки самой мышки. Всего четыре позиции: RGB, Частота опроса, Высота отрыва и F11. Переключая на ту или иную функцию, вы сможете настроить, к примеру, работу RGB подсветки или частоту опроса. Разобраться сумеют даже самые неопытные пользователи, все подробно показано в инструкции по эксплуатации.
Давайте попробуем изменить работу подсветки. Для смены режима свечения необходимо переключить данный переключатель на RGB, после чего нажать на дополнительную кнопку управления, которая расположена на верхней части мышки между правым/левым кликом.

Xtrfy MZ1

Помимо этого, пользователям дается возможность выбрать яркость, скорость свечения, выбрать необходимый эффект, либо цвет или вовсе отключить подсветку. Для этого необходимо использовать определенную комбинации кнопок управления:
Для смены цвета свечения необходимо нажать и удерживать верхнюю функциональную кнопку управления и нажимать на правый клик мышки. Для Смены скорости свечения понадобиться выполнить те же действия, но вместо правого использовать уже левый клик мышки. Для регулировки яркости свечения необходимо использовать данную кнопку управления в одной паре с боковыми. Все очень легко и просто, что позволяет в любой момент, не выходя из игры выставить необходимые значения для работы мышки.
Данная мышка получила мощную начинку и работает на микропроцессоре ARM с частотой 32 бита. Кроме того, разработчики использовали топовый оптический сенсор Pixart 3389, который идеально подходит для любой игры. Не стоит обходить стороной и надежные переключатели Kailh GM 8.0. Все это в сумме дает идеальную игровую мышку, которая придется по душе даже самому капризному геймеру.

Xtrfy MZ1

Многим может не понравиться огромное количество отверстий в корпусе устройства, что может плохо отразиться на работе от попадания пыли и воды. Разработчики предусмотрели данную проблему заранее и использовали специальное покрытие, которое идеально защищает внутренние компоненты девайса от воздействия данных факторов, что позволяет не беспокоиться пользователям о случайно пролитых напитках и других неприятностях.

Итоги

Подводя итоги по Xtrfy MZ1, следует отметить, что перед нами идеальная игровая мышка для любого геймера, особенно тех, кто в основном играет в различные шутеры. Устройство отлично показало себя в работе и действительно оправдало все наши ожидания. За все время пользования нам не удалось выявить каких-либо минусов, а вот плюсов просто не счесть: стильный дизайн, удобная форма корпуса, топовая начинка, возможность настраивать функции не используя ПО, качественные материалы и сборка, удобство хвата. Да, за Xtrfy MZ1 придется раскошелиться, однако, как нам кажется, это будет ваша окончательная покупка и больше не придется искать для себя какое-то другое решение.
Комментарии и отзывы Xtrfy MZ1
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