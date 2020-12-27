Обзор ZTE Blade V2020 Smart 4/64GB. Смартфон с квадрокамерой и NFC. Плюсы и минусы

В конце ноября в России официально стартовали продажи смартфона ZTE Blade V2020 Smart, получившего увеличенный до 6.82 дюймов дисплей, квадрокамеру и улучшенные показатели автономной работы. Помимо этого, заявлены звук DTS, бесконтактные платежи NFC, сканер отпечатков пальцев и 64 Гбайт под хранение данных.

Комплектация

К моменту публикации продажи уже стартовали. Средняя стоимость составляет 10 990 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.Упакован в коробку из плотного картона со стильным оформлением. Комплект включает USB-кабель, зарядное устройство, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Доступен в двух расцветках: серебристо-сером и темно-синем. На крышке есть градиентный рисунок.

Корпус неразборный. Крышка выполнена из пластика. Края ее закруглены. У нас на тестах был темный вариант исполнения, с ним мы столкнулись с проблемами загрязнения следами пальцев. Рекомендуем обратить внимание на светлый.

Стоит быть аккуратным в повседневной эксплуатации. При размещении на крае стола или недостаточно плотном хвате, есть серьезный риск его падения на пол. Правильным решением станет приобретение чехла-накладки, несколько вариантов исполнения уже можно найти в ключевых магазинах.

Это же будет необходимо с учетом выступающего блока камеры. Без такого чехла именно камера будет выступать главной опорной точке, собирая со временем царапины на поверхности объективов.

Состоит этот блок в ZTE Blade V2020 Smart из четырех объективов и светодиодной вспышки. Расположенных в два ряда.

К плюсам отнесем интеграцию сканера отпечатка пальца в кнопку включения. Так при привычном включении смартфона с помощью кнопки, будет сразу проходить авторизация с помощью отпечатка. Срабатывает точно и быстрее, чем в решениях с интегрированным в экран сканером.

Выше нее качелька регулировки громкости. При обычном хвате, для нажатия оба элемента находятся в пределах быстрой доступности.

В верхней части экрана каплевидный вырез с фронтальной камерой. Решетка динамика смещена ближе к торцу.

Нижняя рамка дисплея шире. В целом же активная зона занимает большую часть площади лицевой стороны.

Набор разъемов включает аудиоразъем, USB Type-C. Здесь же находятся отверстие микрофона и решетка динамика.

В этом смартфоне заявлен звук DTS. Нареканий по нему нет. Присутствует запас по громкости.

Экран

У нас на тестах образец предоставленной самой ZTE Mobile, в нем мы столкнулись с проблемой наличия засветов по периметру. Для того чтобы исключить вопрос только особенности конкретного образца или разового брака, мы самостоятельно приобрели еще два таких смартфона в интернет-магазине OZON. В одном из них наблюдалась такая же проблема, засвеченные участки по периметру, которые хорошо заметны при выводе изображения с темными оттенками. А во втором этого не было. Оба телефона были возвращены через сервисный центр. Рекомендуем, сразу при выдаче внимательно осмотреть полученный телефон. Нечто подобное характерно для недорогих мониторов для ПК.

Это IPS-матрица с разрешением 720 на 1640 пикселей. Диагональ 6.82 дюймов. Цветовой баланс смещен в холодные тона. Сенсорный слой на нажатия реагирует точно.

Начинка

В качестве платформы для ZTE Blade V2020 Smart выбран Unisoc SC9863A. Восемь ядер Cortex-A55 и встроенная графика PowerVR GE8322. Доступны 4 Гбайт оперативной памяти. Под хранение файлов и мультимедиа выделено 64 Гбайт встроенной памяти.

Связь

Аккумулятор

Явных проблем с быстродействием не было. Позволяет запуск игр уровня PUBG на низких настройках графики. При продолжительной нагрузке крышка не нагревается.Смартфон поддерживает бесконтактные платежи. Мы пробовали оплачивать им покупки в магазинах и терминалах с привязанными картами VISA и MASTERCARD. Bluetooth 5.0 с базовыми кодеками. Wi-Fi работает только в диапазоне 2.4 ГГц, скорость загрузки файлов ограничена. Также стоит учитывать, что этот диапазон часто работает проблемно в многоквартирных домах из-за общей зашумленности диапазона.Несъемного аккумулятора с емкостью 5000 мАч хватает на 8.5 часов работы с выставленным на максимальный уровень яркости экраном. График разрядки равномерный. Комплектный адаптер восстанавливает заряд за 3 часа. Технологии быстрой зарядки эта платформа не поддерживает.

Камера

На борту квадрокамера, состоящая из основной (16 Мп, F/1.8), широкоугольной (8Мп, F/2.2), макро (2Мп), сенсора глубины (2Мп). В приложении можно переключаться между этими камерами. Достаточный уровень резкости дает только широкоугольная и основная.

При условии хорошего уровня фонового освещения снимки получаются хорошего качества.

Тест камеры ZTE Blade V2020 Smart

Фронтальная камера с разрешением 8 Мп с диафрагмой F/2.0. Подойдет для участия в видеоконференциях.

Софт

Установлена операционная ситема Google Android 10 с интерфейсом MiFavor. Визуально близка к оригинальному рабочему интерфейсу Android.

В память «щедро» добавлен партнерский софт и игры. Подобный подход мы считаем некорректным в отношении пользователя. Встроенная память ограничена, удаляется далеко не все из этого. А цель у таких производителей одна – заработать дополнительную «копеечку» на неподготовленных пользователей.

Итоги по ZTE Blade V2020 Smart

Плюс если телефон приобретается для детей или пожилых родителей, стоит учесть, что в этом наборе есть онлайн-казино, кредитные займы и другие подобные сервисы, которые смело можно отнести к условно-вредоносному ПО. Так относится к своим пользователям не нужно.ZTE Blade V2020 Smart – смартфон со своими плюсами и минусами. К сильным сторонам отнесем бесконтактные платежи, узкие боковые рамки у экрана с каплевидным вырезом, сканер отпечатка пальца в кнопке включения, интересное визуальное оформление крышки с градиентным рисунком. К минусам отсутствие в комплекте чехла-накладки, маркое покрытие крышки, обилие рекламы во встроенной памяти. При покупке телефона для детей и родителей, нужно будет потратить время на чистку назойливого софта и рекламы. Также рекомендуем сразу после покупки проверить наличие засветов по периметру.