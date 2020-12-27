Обзор ZTE Blade V2020 Smart 4/64GB. Смартфон с квадрокамерой и NFC. Плюсы и минусы

В конце ноября в России официально стартовали продажи смартфона ZTE Blade V2020 Smart, получившего увеличенный до 6.82 дюймов дисплей, квадрокамеру и улучшенные показатели автономной работы. Помимо этого, заявлены звук DTS, бесконтактные платежи NFC, сканер отпечатков пальцев и 64 Гбайт под хранение данных.

ZTE Blade V2020 Smart

К моменту публикации продажи уже стартовали. Средняя стоимость составляет 10 990 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Упакован в коробку из плотного картона со стильным оформлением. Комплект включает USB-кабель, зарядное устройство, руководство пользователя и гарантийный талон.

ZTE Blade V2020 Smart

Внешний вид

Доступен в двух расцветках: серебристо-сером и темно-синем. На крышке есть градиентный рисунок.

ZTE Blade V2020 Smart

Корпус неразборный. Крышка выполнена из пластика. Края ее закруглены. У нас на тестах был темный вариант исполнения, с ним мы столкнулись с проблемами загрязнения следами пальцев. Рекомендуем обратить внимание на светлый.

ZTE Blade V2020 Smart

Стоит быть аккуратным в повседневной эксплуатации. При размещении на крае стола или недостаточно плотном хвате, есть серьезный риск его падения на пол. Правильным решением станет приобретение чехла-накладки, несколько вариантов исполнения уже можно найти в ключевых магазинах.

ZTE Blade V2020 Smart

Это же будет необходимо с учетом выступающего блока камеры. Без такого чехла именно камера будет выступать главной опорной точке, собирая со временем царапины на поверхности объективов.

ZTE Blade V2020 Smart

Состоит этот блок в ZTE Blade V2020 Smart из четырех объективов и светодиодной вспышки. Расположенных в два ряда.

ZTE Blade V2020 Smart

К плюсам отнесем интеграцию сканера отпечатка пальца в кнопку включения. Так при привычном включении смартфона с помощью кнопки, будет сразу проходить авторизация с помощью отпечатка. Срабатывает точно и быстрее, чем в решениях с интегрированным в экран сканером.

ZTE Blade V2020 Smart

Выше нее качелька регулировки громкости. При обычном хвате, для нажатия оба элемента находятся в пределах быстрой доступности.

ZTE Blade V2020 Smart

В верхней части экрана каплевидный вырез с фронтальной камерой. Решетка динамика смещена ближе к торцу.

ZTE Blade V2020 Smart

Нижняя рамка дисплея шире. В целом же активная зона занимает большую часть площади лицевой стороны.

ZTE Blade V2020 Smart

Набор разъемов включает аудиоразъем, USB Type-C. Здесь же находятся отверстие микрофона и решетка динамика.

ZTE Blade V2020 Smart

В этом смартфоне заявлен звук DTS. Нареканий по нему нет. Присутствует запас по громкости.

ZTE Blade V2020 Smart

Экран

У нас на тестах образец предоставленной самой ZTE Mobile, в нем мы столкнулись с проблемой наличия засветов по периметру. Для того чтобы исключить вопрос только особенности конкретного образца или разового брака, мы самостоятельно приобрели еще два таких смартфона в интернет-магазине OZON. В одном из них наблюдалась такая же проблема, засвеченные участки по периметру, которые хорошо заметны при выводе изображения с темными оттенками. А во втором этого не было. Оба телефона были возвращены через сервисный центр. Рекомендуем, сразу при выдаче внимательно осмотреть полученный телефон. Нечто подобное характерно для недорогих мониторов для ПК.

ZTE Blade V2020 Smart

Это IPS-матрица с разрешением 720 на 1640 пикселей. Диагональ 6.82 дюймов. Цветовой баланс смещен в холодные тона. Сенсорный слой на нажатия реагирует точно.

ZTE Blade V2020 Smart

Начинка

В качестве платформы для ZTE Blade V2020 Smart выбран Unisoc SC9863A. Восемь ядер Cortex-A55 и встроенная графика PowerVR GE8322. Доступны 4 Гбайт оперативной памяти. Под хранение файлов и мультимедиа выделено 64 Гбайт встроенной памяти.

Явных проблем с быстродействием не было. Позволяет запуск игр уровня PUBG на низких настройках графики. При продолжительной нагрузке крышка не нагревается.

Связь

Смартфон поддерживает бесконтактные платежи. Мы пробовали оплачивать им покупки в магазинах и терминалах с привязанными картами VISA и MASTERCARD. Bluetooth 5.0 с базовыми кодеками. Wi-Fi работает только в диапазоне 2.4 ГГц, скорость загрузки файлов ограничена. Также стоит учитывать, что этот диапазон часто работает проблемно в многоквартирных домах из-за общей зашумленности диапазона.

Аккумулятор

Несъемного аккумулятора с емкостью 5000 мАч хватает на 8.5 часов работы с выставленным на максимальный уровень яркости экраном. График разрядки равномерный. Комплектный адаптер восстанавливает заряд за 3 часа. Технологии быстрой зарядки эта платформа не поддерживает.

ZTE Blade V2020 Smart

Камера

На борту квадрокамера, состоящая из основной (16 Мп, F/1.8), широкоугольной (8Мп, F/2.2), макро (2Мп), сенсора глубины (2Мп). В приложении можно переключаться между этими камерами. Достаточный уровень резкости дает только широкоугольная и основная.

ZTE Blade V2020 Smart

ZTE Blade V2020 Smart

ZTE Blade V2020 Smart

При условии хорошего уровня фонового освещения снимки получаются хорошего качества.

ZTE Blade V2020 Smart

Фронтальная камера с разрешением 8 Мп с диафрагмой F/2.0. Подойдет для участия в видеоконференциях.

Тест камеры ZTE Blade V2020 Smart

Софт

Установлена операционная ситема Google Android 10 с интерфейсом MiFavor. Визуально близка к оригинальному рабочему интерфейсу Android.

ZTE Blade V2020 Smart

В память «щедро» добавлен партнерский софт и игры. Подобный подход мы считаем некорректным в отношении пользователя. Встроенная память ограничена, удаляется далеко не все из этого. А цель у таких производителей одна – заработать дополнительную «копеечку» на неподготовленных пользователей.

ZTE Blade V2020 Smart

Плюс если телефон приобретается для детей или пожилых родителей, стоит учесть, что в этом наборе есть онлайн-казино, кредитные займы и другие подобные сервисы, которые смело можно отнести к условно-вредоносному ПО. Так относится к своим пользователям не нужно.

Итоги по ZTE Blade V2020 Smart

ZTE Blade V2020 Smart – смартфон со своими плюсами и минусами. К сильным сторонам отнесем бесконтактные платежи, узкие боковые рамки у экрана с каплевидным вырезом, сканер отпечатка пальца в кнопке включения, интересное визуальное оформление крышки с градиентным рисунком. К минусам отсутствие в комплекте чехла-накладки, маркое покрытие крышки, обилие рекламы во встроенной памяти. При покупке телефона для детей и родителей, нужно будет потратить время на чистку назойливого софта и рекламы. Также рекомендуем сразу после покупки проверить наличие засветов по периметру.
Комментарии и отзывы ZTE Blade V2020 Smart
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