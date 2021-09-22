Обзор be quiet! Dark Power 12 750W. Модульный блок питания с 80 PLUS Titanium

Весной текущего года была анонсирована серия блоков питания Dark Power 12, получившие сертификацию 80 PLUS Titanium с высокой эффективностью. Помимо изучаемой нами модели с мощностью 750 Ватт, есть также 850 и 1000 Вт. Из особенностей также отмечаются тихий бескаркасный 135 мм вентилятор Silent Wings и сетчатая вентиляционная решетка. Применен модульный кабель-менеджмент.

Комплектация

Средняя стоимость – 16 500 рублей. Сопровождается 10-летней гарантией.Упакованы в коробке из плотного картона с оформлением преимущество в темных цветах. Комплект включает выносную панель с кнопкой, различные типы винтов для монтажа, пластиковые стяжки, стяжки-хомуты, кабель питания, питающие кабели и инструкцию.

Внешний вид

Корпус традиционной формы из окрашенной в черный цвет стали. Габариты 150 × 175 × 86 мм.

Интересная геометрия стенки с гнездом подключения питающего кабеля. Она двухуровневая, сетка в основании и внешняя рамка с продольными вырезами. Есть тумблер питания.

Не меньшее внимание привлекает вентиляционная панель, скрывающая вентилятора. У нее узкие боковые рамки и большую часть площади занимает мелкая сетка.

Воздух к вентилятору поступает беспрепятственно. Хорошо защищает от возможного попадания винтов при проведении сборки.

На боковой стороне наклейка с подробной информацией по линиям. Тут можно обратить внимание, что есть четыре линии 12V, две из которых по 25А и две по 30А. Суммарно на них выдает 744W.

В комплекте идет выносная планка с переключателем режимов работы. Выбор идет между режимом работы be quiet! Dark Power 12 750W с выводом общего канала питания 12V и четырьмя независимыми линиями. Один канал будет оптимальным при проведении разгона, с ним загорается соответствующий светодиодный индикатор – OVERCLOCKING.

Предусмотрели также работу системы в условиях открытого стенда или нежелании занимать панель заглушек на корпусе. Есть джампер, который ставится для работы в режиме общего канала 12V.

Как и отмечали выше, это полностью модульный блок питания. разъемы распределены группами, как для удобства подключения, так и исключения ошибочного подключения.

Набор включает пять гнезд под накопители и аксессуары, два под линию питания процессора, четыре под видеокарты и один двухсоставной для материнской платы.

один ATX – 60 см,

два кабеля 8pin – 70 см,

три кабеля с двумя PCI-E 6+2 - 60 см,

два кабеля с набором SATA,

один кабель с набором MOLEX,

один с MOLEX, SATA и FDD.

Несмотря на то, что, это младшая модель в линейке, у нее хороший набор кабелей:Все кабели в защитной оплетке с запаянными термоусадкой концами и стянутыми под ней с помощью стяжки. Используются кабели диаметром 16AWG и 18AWG.

Начинка

Для упрощения укладки внутри корпуса в комплекте предусмотрели пластиковые стяжки и хомуты.

Установлен 135мм вентилятор без рамки. Это серия Silent Wings с оборотами от 400 до 1800 в минуту. Используется гидродинамический подшипник.

На входе EMI-фильтр. Предохранитель и варистор. Есть все типы защит для такого типа устройств.

В основе be quiet! Dark Power 12 750W используется платформа FSP. Это преобразователи DC-DC, резонансный преобразователь и синхронный выпрямитель.

Технология Active Rectifier с выпрямителем на мосфетов с контроллером. На практике это должно отразиться на стабильности напряжений по линиям.

Несколько окрашенных в черный цвет радиаторов с ребрами. Транзисторы Semiconductor TF190A60C.

Тесты

КПД

В основной части пара конденсатора Nippon Chemi-Con 330 мКф, 420В, до 105 градусов.

Данные 150W 92 250W 93 350W 95 500W 96 650W 94 750W 92

Уровень напряжения на линиях

150W 300W 750W 12 12,22 12,14 12,06 5 5.07 5.09 5.12 3,33 3.36 3.29 3.25

Уровень шума:

Данные Простой 31 Нагрузка 40

Итоги

be quiet! Dark Power 12 750W в ходе нагрузочных тестов подтвердил высокую эффективность, а также стабильное напряжение на всех трех линиях. Полностью модульный кабель-менеджмент, хороший набор разъемов и кабелей для подключения, комплектный набор двух видов стяжек, панель и переключатель для изменения режимов работы линии 12V, многоуровневая защита, сетчатая вентиляционная панель и тихий бескаркасный вентилятор. Из особенностей, которые могут не устроить не плоская оплетка. Отпугнуть от покупки может только стоимость, но этот блок питания, который приобретается на длительное время.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".