Обзор be quiet! Dark Power 12 750W. Модульный блок питания с 80 PLUS Titanium

Средняя стоимость – 16 500 рублей. Сопровождается 10-летней гарантией.
Интересная геометрия стенки с гнездом подключения питающего кабеля. Она двухуровневая, сетка в основании и внешняя рамка с продольными вырезами. Есть тумблер питания.
Не меньшее внимание привлекает вентиляционная панель, скрывающая вентилятора. У нее узкие боковые рамки и большую часть площади занимает мелкая сетка.
Воздух к вентилятору поступает беспрепятственно. Хорошо защищает от возможного попадания винтов при проведении сборки.
На боковой стороне наклейка с подробной информацией по линиям. Тут можно обратить внимание, что есть четыре линии 12V, две из которых по 25А и две по 30А. Суммарно на них выдает 744W.
В комплекте идет выносная планка с переключателем режимов работы. Выбор идет между режимом работы be quiet! Dark Power 12 750W с выводом общего канала питания 12V и четырьмя независимыми линиями. Один канал будет оптимальным при проведении разгона, с ним загорается соответствующий светодиодный индикатор – OVERCLOCKING.
Предусмотрели также работу системы в условиях открытого стенда или нежелании занимать панель заглушек на корпусе. Есть джампер, который ставится для работы в режиме общего канала 12V.
Как и отмечали выше, это полностью модульный блок питания. разъемы распределены группами, как для удобства подключения, так и исключения ошибочного подключения.
Набор включает пять гнезд под накопители и аксессуары, два под линию питания процессора, четыре под видеокарты и один двухсоставной для материнской платы.
Несмотря на то, что, это младшая модель в линейке, у нее хороший набор кабелей:
Для упрощения укладки внутри корпуса в комплекте предусмотрели пластиковые стяжки и хомуты.
Установлен 135мм вентилятор без рамки. Это серия Silent Wings с оборотами от 400 до 1800 в минуту. Используется гидродинамический подшипник.
На входе EMI-фильтр. Предохранитель и варистор. Есть все типы защит для такого типа устройств.
В основе be quiet! Dark Power 12 750W используется платформа FSP. Это преобразователи DC-DC, резонансный преобразователь и синхронный выпрямитель.
Технология Active Rectifier с выпрямителем на мосфетов с контроллером. На практике это должно отразиться на стабильности напряжений по линиям.
Несколько окрашенных в черный цвет радиаторов с ребрами. Транзисторы Semiconductor TF190A60C.
В основной части пара конденсатора Nippon Chemi-Con 330 мКф, 420В, до 105 градусов.
|Данные
|150W
|92
|250W
|93
|350W
|95
|500W
|96
|650W
|94
|750W
|92
|150W
|300W
|750W
|12
|12,22
|12,14
|12,06
|5
|5.07
|5.09
|5.12
|3,33
|3.36
|3.29
|3.25
|Данные
|Простой
|31
|Нагрузка
|40