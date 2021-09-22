Обзор be quiet! Dark Power 12 750W. Модульный блок питания с 80 PLUS Titanium

Весной текущего года была анонсирована серия блоков питания Dark Power 12, получившие сертификацию 80 PLUS Titanium с высокой эффективностью. Помимо изучаемой нами модели с мощностью 750 Ватт, есть также 850 и 1000 Вт. Из особенностей также отмечаются тихий бескаркасный 135 мм вентилятор Silent Wings и сетчатая вентиляционная решетка. Применен модульный кабель-менеджмент.

be quiet! Dark Power 12 750W

Средняя стоимость – 16 500 рублей. Сопровождается 10-летней гарантией.

Комплектация

Упакованы в коробке из плотного картона с оформлением преимущество в темных цветах. Комплект включает выносную панель с кнопкой, различные типы винтов для монтажа, пластиковые стяжки, стяжки-хомуты, кабель питания, питающие кабели и инструкцию.

be quiet! Dark Power 12 750W

Внешний вид

Корпус традиционной формы из окрашенной в черный цвет стали. Габариты 150 × 175 × 86 мм.

be quiet! Dark Power 12 750W

Интересная геометрия стенки с гнездом подключения питающего кабеля. Она двухуровневая, сетка в основании и внешняя рамка с продольными вырезами. Есть тумблер питания.

be quiet! Dark Power 12 750W

Не меньшее внимание привлекает вентиляционная панель, скрывающая вентилятора. У нее узкие боковые рамки и большую часть площади занимает мелкая сетка.

be quiet! Dark Power 12 750W

Воздух к вентилятору поступает беспрепятственно. Хорошо защищает от возможного попадания винтов при проведении сборки.

be quiet! Dark Power 12 750W

На боковой стороне наклейка с подробной информацией по линиям. Тут можно обратить внимание, что есть четыре линии 12V, две из которых по 25А и две по 30А. Суммарно на них выдает 744W.

be quiet! Dark Power 12 750W

В комплекте идет выносная планка с переключателем режимов работы. Выбор идет между режимом работы be quiet! Dark Power 12 750W с выводом общего канала питания 12V и четырьмя независимыми линиями. Один канал будет оптимальным при проведении разгона, с ним загорается соответствующий светодиодный индикатор – OVERCLOCKING.

be quiet! Dark Power 12 750W

Предусмотрели также работу системы в условиях открытого стенда или нежелании занимать панель заглушек на корпусе. Есть джампер, который ставится для работы в режиме общего канала 12V.

be quiet! Dark Power 12 750W

Как и отмечали выше, это полностью модульный блок питания. разъемы распределены группами, как для удобства подключения, так и исключения ошибочного подключения.

be quiet! Dark Power 12 750W

Набор включает пять гнезд под накопители и аксессуары, два под линию питания процессора, четыре под видеокарты и один двухсоставной для материнской платы.

be quiet! Dark Power 12 750W

Несмотря на то, что, это младшая модель в линейке, у нее хороший набор кабелей:
  • один ATX – 60 см,
  • два кабеля 8pin – 70 см,
  • три кабеля с двумя PCI-E 6+2 - 60 см,
  • два кабеля с набором SATA,
  • один кабель с набором MOLEX,
  • один с MOLEX, SATA и FDD.
Все кабели в защитной оплетке с запаянными термоусадкой концами и стянутыми под ней с помощью стяжки. Используются кабели диаметром 16AWG и 18AWG.

be quiet! Dark Power 12 750W

Для упрощения укладки внутри корпуса в комплекте предусмотрели пластиковые стяжки и хомуты.

Начинка

be quiet! Dark Power 12 750W

Установлен 135мм вентилятор без рамки. Это серия Silent Wings с оборотами от 400 до 1800 в минуту. Используется гидродинамический подшипник.

be quiet! Dark Power 12 750W

На входе EMI-фильтр. Предохранитель и варистор. Есть все типы защит для такого типа устройств.

be quiet! Dark Power 12 750W

В основе be quiet! Dark Power 12 750W используется платформа FSP. Это преобразователи DC-DC, резонансный преобразователь и синхронный выпрямитель.

be quiet! Dark Power 12 750W

Технология Active Rectifier с выпрямителем на мосфетов с контроллером. На практике это должно отразиться на стабильности напряжений по линиям.

be quiet! Dark Power 12 750W

Несколько окрашенных в черный цвет радиаторов с ребрами. Транзисторы Semiconductor TF190A60C.

be quiet! Dark Power 12 750W

В основной части пара конденсатора Nippon Chemi-Con 330 мКф, 420В, до 105 градусов.

Тесты

КПД

be quiet! Dark Power 12 750W

Данные
150W92
250W93
350W95
500W96
650W94
750W92

Уровень напряжения на линиях

be quiet! Dark Power 12 750W

150W300W750W
1212,2212,1412,06
55.075.095.12
3,333.363.293.25

Уровень шума:

be quiet! Dark Power 12 750W

Данные
Простой31
Нагрузка40

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorbe quiet! Dark Power 12 750W в ходе нагрузочных тестов подтвердил высокую эффективность, а также стабильное напряжение на всех трех линиях. Полностью модульный кабель-менеджмент, хороший набор разъемов и кабелей для подключения, комплектный набор двух видов стяжек, панель и переключатель для изменения режимов работы линии 12V, многоуровневая защита, сетчатая вентиляционная панель и тихий бескаркасный вентилятор. Из особенностей, которые могут не устроить не плоская оплетка. Отпугнуть от покупки может только стоимость, но этот блок питания, который приобретается на длительное время.
be quiet! Dark Power 12 750W получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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