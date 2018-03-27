Обзор Jinga Joy. Недорогой LTE смартфон с экраном 18:9

2018-03-27, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Jinga Joy; [213]
Экраны с соотношением сторон 18:9 стали трендом второй половины 2017 года и начала текущего. Ожидаемо вслед за дорогими моделями она становится доступна и в недорогом сегменте. Тренд поддержала и компания Jinga Mobile, выпустив и уже запустив продажи Jinga Joy, который помимо модного дисплея, получил поддержку 4G, двойной модуль основной камеры, внутренний накопитель с объемом 16 Гбайт.

Jinga Joy

К моменту публикации продажи уже стартовали, доступен он как на официальном сайте производителя, так и в российских магазинах. Список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Jinga Joy обзор

Комплектация

В комплекте покупатель вместе со смартфоном получает зарядное устройство, наушники, USB-кабель, инструкцию и гарантийный талон.

Jinga Joy

Поставляется Jinga Joy в коробке из плотного картона со светлым оформлением.

Jinga Joy

Внешний вид

Вышел Jinga Joy в трех расцветках: черной, красной и синей. Выглядит смартфон симпатично. Сборка проведена качественно.

Jinga Joy

В руке лежит удобно. Все элементы управления находятся в пределах быстрой доступности. Общие габариты компактные.

Jinga Joy

Крышка съемная, выполнена она из пластика с софт-тач покрытием. Материал приятен тактильно и не выскальзывает из ладони.

Jinga Joy

Под крышкой расположены аккумулятор, два отсека под SIM-карты и слот для карты памяти. Одну из SIM можно будет заменить, не извлекая батарейки.

Jinga Joy

По центру блок основного модуля с двумя камерами. Внешняя линза не выступает за пределы корпуса, риск получения царапин сведен к минимуму.

Jinga Joy

Jinga Joy

3.5 мм аудиоразъем и microUSB на верхнем торце. Справа кнопка включения и качелька громкости. Снизу отверстие микрофона. Боковой торец закруглен.

Jinga Joy

Jinga Joy

Лицевая сторона защищена стеклом с эффектом 2.5D. Олеофобное и антибликовое покрытия отсутствуют.

Jinga Joy

Jinga Joy

На верхней рамке разговорная решетка динамика, объектив фронтальной камеры, датчики приближения и освещения.

Экран

Установлен 5.5-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9. Разрешение составляет 1280 на 640 пикселей. Дисплей Jinga Joy отличают широкие углы обзора. Используется S-IPS матрица без воздушной прослойки. Сенсорный слой отзывчивый, на нажатия реагирует точно. Цветовой баланс немного смещен в холодные тона.

Начинка

Используется четырехъядерная платформа MediaTek MTK6737, работающая на тактовой частоте 1.3 ГГц. Пользователю доступны 1 Гбайт оперативной и 16 Гбайт внутренней памяти. Поддерживаются карты памяти объемом до 64 Гбайт. Смартфон справляется с рабочими приложениями, клиентами социальных сетей. В свободное время можно будет поиграть в игры с простой графикой.

Jinga Joy

Связь

Поддерживается работа в сетях LTE, Jinga Joy обеспечивает высокую скорость загрузки и стабильную работу с SIM-картами российских операторов. Модули Bluetooth и Wi-Fi. На старт навигационного модуля уходит около 40-50 секунд. Точность и размер дисплея позволяют использовать его в качестве навигатора в автомобиле.

Камера

Основной модуль с 8 и 0.3 Мп камерами. Второй модуль используется для увеличения резкости и размытия фона. Пользователь сам может выбирать точку фокусировки и степень размытия фона. При условии достаточного уровня освещения снимки получаются четкими. Поддерживаются панорамный режим и HDR.

Jinga Joy

Jinga Joy

Jinga Joy

Jinga Joy

Jinga Joy

Софт

Установлена операционная система Android 7.0. В память предустановлен набор программ и игр от партнеров. Часть из них можно будет удалить без необходимости получения root-доступа.

Аккумулятор

Емкость съемной батарейки составляет 2500 мАч. На рекордную автономность рассчитывать не стоит. В классическом сценарии эксплуатации зарядки хватит на весь рабочий день. В играх с установленным максимальным уровнем яркости дисплея он разряжается за 3 часа.

Jinga Joy

Итоги по Jinga Joy

Jinga Joy, как и любой смартфон, имеет как свои сильные, так и слабые стороны. К плюсам отнесем качество сборки, поддержку 4G, IPS-дисплей, 16 Гбайт памяти, разборный корпус, хорошую камеру, актуальную версию ПО. Не устроить могут объем оперативной памяти и предустановленные программы.

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