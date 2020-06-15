Обзор netis N2. Самый доступный AC1200 роутер с гигабитными портами

Тестируемый сегодня netis N2 является самым доступным на рынке AC1200 роутером с гигабитными портами. Помимо этого, предлагаются поддержка технологий IPv6, TR-069, MU-MIMO и Beamforming. Обеспечивается одновременное подключение двух частот при скорости беспроводной передачи данных до 867 Мбит/с на защищенной от помех частоте 5 ГГц и до 300 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц.

Комплектация

Мы хотим продолжить хорошую традицию розыгрыша роутера среди читателей обзора. Как и с netis MW5240 , для участия нужно будет поделиться записью о конкурсе ( https://vk.com/megaobzor?w=wall-818700_8631 в социальной сети Вконтакте и подписаться на группу МегаОбзор и netis.К моменту публикации он находится в широком доступе в российских магазинах. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Поставляется в коробке из плотного картона со светлым оформлением. На обратной стороне приведены подробные технические характеристики. Комплект включает патч-корд, блок питания, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнен корпус из черного матового пластика. Внешние поверхности немаркие.

Визуально производит впечатление современного и технологичного продукта. Интересно смотрится крышка с текстурой под шлифованный металл.

На верхней грани netis N2 расположена группа светодиодных индикаторов с соответствующей маркировкой.

Несмотря на принадлежность к недорогому сегменту, роутер получил четыре гигабитных LAN. Правильное решение на фоне общей тенденции по уменьшению количества проводных разъемов.

На тыльной грани также выведены кнопка WPS, скрытая кнопка перезагрузки и сброса настроек. Гнездо питания.

Большую часть площади основания составляет вентиляционная решетка. По периметру резиновые ножки, предотвращающие скольжение при размещении на ровной поверхности. Здесь же наклейка с техническими данными и адресом обращения к панели управления.

В конструкции используются четыре несъемные антенны. По две на каждый из диапазонов. Усиление 5 dBi.

Начинка

Внутри корпуса расположена печатная плата черного цвета. Выбрана мощная аппаратная платформа с чипсетом, работающим на частоте 1 ГГц. На чип установлен радиатор черного цвета, повышающий эффективность отвода тепла.

Объем оперативной памяти составляет 128 Мбайт, флеш-памяти 8 Мбайт. Все проводные порты 1000 Мбит/сек. Поддерживается стандарт беспроводной связи 802.11a/b/g/n/ac. Общая скорость беспроводного соединения 1167 Мбит/с.

Панель управления

Веб-панель локализована под русскоязычных пользователей. При первом обращении отображается экран быстрых настроек. С него можно задать данные доступа к беспроводной сети и провести подключение к провайдеру.

Он позволяет одним экраном запустить домашнюю сеть без изучения детальных настроек.

Главная страница детальных настроек в netis N2 включает сводную информацию по рабочим параметрам и мониторингу использования ресурсов сети.

Раздел «СЕТЬ» предлагает детальные настройки подключения к интернет провайдеру. Реализованная поддержка DHCP, Static IP, PPPoE, L2TP, PPTP, Dual Access (Russia L2TP, PPTP, PPPoE), WISP, обеспечивает беспроблемное подключение ко всем российским операторам.

Здесь же можно настроить детальные настройки LAN-сети с выбором диапазонов адресов.

Отдельные настройки по IPTV.

Выбор между работой в режиме роутера и моста.

Поддерживается IPv6 с тонкими настройками по LAN и WAN.

Детальные настройки по двум диапазонам Wi-Fi в отдельности. При необходимости они могут быть выключены.

Корректировка полосы пропускания.

Функции переадресации. DMZ и UPnP.

Поддерживаются функции фильтрации трафика по IP, MAC-адресам и доменам.

Динамический DNS.

Вкладка настройки TR-069.

Расширенные настройки IGMP, VPN, WOL, ARP, ARL и удаленного управления.

Системные настройки, обновление прошивки, логи.

Тесты

Оснащение в netis N2 гигабитного WAN-разъема позволяет не ограничиваться тарифами со скоростью подключения до 100 Мбит/с. Тарифы с повышенными скоростями сейчас стали доступны во многих городах России. Для примера приведем замеры с тарифом 300 у провайдера КГС (Уфанет).

Отдельно проведем замеры на смартфоне OnePlus 8 Pro с поддержкой сетей 2.4/5 ГГц.

Итоги по netis N2

У нас в редакции активно используются устройства умного дома, работающие в беспроводной сети. В итоге количество одновременных подключений превышает 30 устройств, проблем в стабильности работы сети замечено не было.Невысокая стоимость и техническое оснащение делает netis N2 одним из лучших решений для организации высокоскоростного проводного и беспроводного доступа в сеть в условиях квартиры. Хорошее качество покрытия с четырьмя антеннами, гигабитные порты, мощный процессор, локализованный интерфейс с детальными настройками, поддержка IPv6, TR-069, MU-MIMO и Beamforming. К условным минусам отнесем отсутствие USB, по опыту эксплуатации, подключение диска или флешки к нему в роутерах не позволяет полноценно заменить отдельный NAS.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".