Обзор netis N2. Самый доступный AC1200 роутер с гигабитными портами

Тестируемый сегодня netis N2 является самым доступным на рынке AC1200 роутером с гигабитными портами. Помимо этого, предлагаются поддержка технологий IPv6, TR-069, MU-MIMO и Beamforming. Обеспечивается одновременное подключение двух частот при скорости беспроводной передачи данных до 867 Мбит/с на защищенной от помех частоте 5 ГГц и до 300 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц.

netis N2

Мы хотим продолжить хорошую традицию розыгрыша роутера среди читателей обзора. Как и с netis MW5240, для участия нужно будет поделиться записью о конкурсе (https://vk.com/megaobzor?w=wall-818700_8631в социальной сети Вконтакте и подписаться на группу МегаОбзор и netis. К моменту публикации он находится в широком доступе в российских магазинах. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона со светлым оформлением. На обратной стороне приведены подробные технические характеристики. Комплект включает патч-корд, блок питания, руководство пользователя и гарантийный талон.

netis N2

Внешний вид

Выполнен корпус из черного матового пластика. Внешние поверхности немаркие.

netis N2

Визуально производит впечатление современного и технологичного продукта. Интересно смотрится крышка с текстурой под шлифованный металл.

netis N2

На верхней грани netis N2 расположена группа светодиодных индикаторов с соответствующей маркировкой.

netis N2

Несмотря на принадлежность к недорогому сегменту, роутер получил четыре гигабитных LAN. Правильное решение на фоне общей тенденции по уменьшению количества проводных разъемов.

netis N2

На тыльной грани также выведены кнопка WPS, скрытая кнопка перезагрузки и сброса настроек. Гнездо питания.

netis N2

Большую часть площади основания составляет вентиляционная решетка. По периметру резиновые ножки, предотвращающие скольжение при размещении на ровной поверхности. Здесь же наклейка с техническими данными и адресом обращения к панели управления.

netis N2

В конструкции используются четыре несъемные антенны. По две на каждый из диапазонов. Усиление 5 dBi.

netis N2

Начинка

Внутри корпуса расположена печатная плата черного цвета. Выбрана мощная аппаратная платформа с чипсетом, работающим на частоте 1 ГГц. На чип установлен радиатор черного цвета, повышающий эффективность отвода тепла.

netis N2

Объем оперативной памяти составляет 128 Мбайт, флеш-памяти 8 Мбайт. Все проводные порты 1000 Мбит/сек. Поддерживается стандарт беспроводной связи 802.11a/b/g/n/ac. Общая скорость беспроводного соединения 1167 Мбит/с.

netis N2

Панель управления

Веб-панель локализована под русскоязычных пользователей. При первом обращении отображается экран быстрых настроек. С него можно задать данные доступа к беспроводной сети и провести подключение к провайдеру.

netis N2

Он позволяет одним экраном запустить домашнюю сеть без изучения детальных настроек.

netis N2

Главная страница детальных настроек в netis N2 включает сводную информацию по рабочим параметрам и мониторингу использования ресурсов сети.

netis N2

Раздел «СЕТЬ» предлагает детальные настройки подключения к интернет провайдеру. Реализованная поддержка DHCP, Static IP, PPPoE, L2TP, PPTP, Dual Access (Russia L2TP, PPTP, PPPoE), WISP, обеспечивает беспроблемное подключение ко всем российским операторам.

netis N2

Здесь же можно настроить детальные настройки LAN-сети с выбором диапазонов адресов.

netis N2

Отдельные настройки по IPTV.

netis N2

Выбор между работой в режиме роутера и моста.

netis N2

Поддерживается IPv6 с тонкими настройками по LAN и WAN.

netis N2

Детальные настройки по двум диапазонам Wi-Fi в отдельности. При необходимости они могут быть выключены.

netis N2

Корректировка полосы пропускания.

netis N2

Функции переадресации. DMZ и UPnP.

netis N2

Поддерживаются функции фильтрации трафика по IP, MAC-адресам и доменам.

netis N2

Динамический DNS.

netis N2

Вкладка настройки TR-069.

netis N2

Расширенные настройки IGMP, VPN, WOL, ARP, ARL и удаленного управления.

netis N2

netis N2

Системные настройки, обновление прошивки, логи.

netis N2

Тесты

Оснащение в netis N2 гигабитного WAN-разъема позволяет не ограничиваться тарифами со скоростью подключения до 100 Мбит/с. Тарифы с повышенными скоростями сейчас стали доступны во многих городах России. Для примера приведем замеры с тарифом 300 у провайдера КГС (Уфанет).

netis N2

Отдельно проведем замеры на смартфоне OnePlus 8 Pro с поддержкой сетей 2.4/5 ГГц.

netis N2

У нас в редакции активно используются устройства умного дома, работающие в беспроводной сети. В итоге количество одновременных подключений превышает 30 устройств, проблем в стабильности работы сети замечено не было.

Итоги по netis N2

Золото. Выбор редакции MegaObzorНевысокая стоимость и техническое оснащение делает netis N2 одним из лучших решений для организации высокоскоростного проводного и беспроводного доступа в сеть в условиях квартиры. Хорошее качество покрытия с четырьмя антеннами, гигабитные порты, мощный процессор, локализованный интерфейс с детальными настройками, поддержка IPv6, TR-069, MU-MIMO и Beamforming. К условным минусам отнесем отсутствие USB, по опыту эксплуатации, подключение диска или флешки к нему в роутерах не позволяет полноценно заменить отдельный NAS.
netis N2 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы netis N2
Обзоры:
Обзор Tenda AC8. Недорогой двухдиапазонный роутерОбзор Tenda AC8. Недорогой двухдиапазонный роутер
Обзор TP-LINK Deco E4 (2-pack). Домашняя Mesh Wi-Fi система Обзор TP-LINK Deco E4 (2-pack). Домашняя Mesh Wi-Fi система
Обзор ASUS RT-AX58U. Роутер Wi-Fi 6 для дома и офисаОбзор ASUS RT-AX58U. Роутер Wi-Fi 6 для дома и офиса
Новости:
Qualcomm анонсирует свой первый чип Wi-Fi 6E FastConnect 6900 и 6700

Qualcomm анонсировала свои первые чипы FastConnect 6900 и 6700 поддерживающие Wi-Fi 6E, со скоростью до 3...
Роутер Redmi AX5 с поддержкой Wi-Fi 6

Компания Xiaomi совместно с Redmi представили бюджетный маршрутизатор AX5 Wi-Fi 6. ...
Достигнут рекорд скорости интернета 44,2 терабит в секунду

Австралийские ученые смогли достичь рекорда скорости передачи данных в 44,2 терабита в секунду. Как утвер...
Обзор netis N2. Самый доступный AC1200 роутер с гигабитными портамиОбзор netis N2. Самый доступный AC1200 роутер с гигабитными портами
Обзор видеокарты PowerColor Radeon RX 5600 XT Red Dragon 6GB (AXRX 5600XT 6GBD6-3DHR/OC)Обзор видеокарты PowerColor Radeon RX 5600 XT Red Dragon 6GB (AXRX 5600XT 6GBD6-3DHR/OC)
Обзор Zhiyun Smooth 4. Стабилизатор для смартфоновОбзор Zhiyun Smooth 4. Стабилизатор для смартфонов
Обзор Одни из нас: Часть II. Громкое завершение эпохи Sony PlayStation 4 ProОбзор Одни из нас: Часть II. Громкое завершение эпохи Sony PlayStation 4 Pro
Обзор BBK BVS801. Тест вакууматора для заморозки и су-видОбзор BBK BVS801. Тест вакууматора для заморозки и су-вид
Обзор ID-COOLING SE-234-ARGB. Недорогая ...
Обзор ID-COOLING SE-234-ARGB. Недорогая Не так давно состоялся анонс нового башенного кулера ID-COOLING SE-234-ARGB с подсветкой. Это недорогая м...
Представлен ридер ONYX BOOX Volta...
Представлен ридер ONYX BOOX VoltaПредставлена новую модель ONYX BOOX Volta. Оснащена современным сенсорным экраном E Ink Carta с функцией ...
Игровая консоль Xbox Series X будет запу...
Игровая консоль Xbox Series X будет запуКонкуренты Microsoft уже объявили о технических характеристик свои консолей, теперь черед за Xbox. ...
Xiaomi готовит три ноутбука на платформе...
Xiaomi готовит три ноутбука на платформеСетевые источники сообщают о том, что компания Xiaomi готовит к выпуску новые ноутбуки на процессорах AMD...
Bethesda выпустила второй трейлер к игре...
Bethesda выпустила второй трейлер к игреBethesda выпустила второй трейлер к игре Fallout 76 Wastelanders. У кого есть версия для ПК в магазине Be...
Пандемия-борьба с коронавирусом. Игра дл...
Пандемия-борьба с коронавирусом. Игра длПандемия-это настольная игра для Android и iOS. В игре пользователям предстоит играть за ученых, чтобы из...
QHD-монитор ViewSonic VX2785-2K-MHDU пол...
QHD-монитор ViewSonic VX2785-2K-MHDU полНовинка характеризуется разрешением 2560:1440 пикселей, яркостью 300 кд/м2, контрастностью 1000:1, динами...
Samsung Galaxy Fold 2 ключевые детали...
Samsung Galaxy Fold 2 ключевые деталиКомпания Samsung выпустила на рынок два складных смартфона - Samsung Galaxy Fold и Galaxy Z Flip. Теперь ...
Redmi K30 Pro с 12 гигабайтами ОЗУ...
Redmi K30 Pro с 12 гигабайтами ОЗУНекоторое время назад довольно активно обсуждалась тема развития современных смартфонов и того, что некот...
Huawei Watch GT2e младщая версия смарт-ч...
Huawei Watch GT2e младщая версия смарт-чКомпания Huawei на презентации представила новые смарт-часы Huawei Watch GT2e. ...
Motorola razr станет больше...
Motorola razr станет большеНекоторое время назад в этом году в продажу поступил смартфон Motorola razr, который не только смотрится ...
Facebook и Instagram снизили качество по...
Facebook и Instagram снизили качество поСоциальные сети Facebook и Instagram снизили качество потокового видео как и другие компаний. ...
Обзор Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 8Gb (11295-01-20G). Оптимальная видеокарта для Full HDОбзор Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 8Gb (11295-01-20G). Оптимальная видеокарта для Full HD
Обзор Defender CH-115+ и CH-129. Автомобильные держатели мобильных устройствОбзор Defender CH-115+ и CH-129. Автомобильные держатели мобильных устройств
Обзор Acer Nitro XV273KPbmiipphzx. Игровой монитор с IPS 144 ГцОбзор Acer Nitro XV273KPbmiipphzx. Игровой монитор с IPS 144 Гц
Обзор Palit GeForce RTX 2070 Super JetStream LE (NE6207S019P2-1040J). Тесты видеокарты в играх и бенчмаркахОбзор Palit GeForce RTX 2070 Super JetStream LE (NE6207S019P2-1040J). Тесты видеокарты в играх и бенчмарках
Обзор realme C3 3/64GB. Смартфон с тройной камерой и NFC по удивительной ценеОбзор realme C3 3/64GB. Смартфон с тройной камерой и NFC по удивительной цене
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor