Недорогой роутер c Wi-Fi 6, Mesh и USB 3.0. Обзор netis N6

Изучаемый сегодня роутер netis N6 поддерживает современный стандарт беспроводного подключения Wi-Fi 6 (802.11 ax) с высокой пропускной способностью, даже в условиях эксплуатации в больших офисах и многоквартирных домах, эффективные методы модуляции и кодирования, а также совместимость с различными типами устройств, включая элементы умного дома. Как итог подойдет он как для домашних, так и корпоративных сетей.

netis N6

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением роутера, данными по поддерживаемым технологиям и списком характеристик. Комплект включает адаптер питания, патч-корд, руководство пользователя и гарантийный талон.

netis N6

Внешний вид

Выполнен корпус маршрутизатора из черного пластика с интересной геометрией в виде панелей, напоминающих форму радиатора. Стильно и лаконично.

netis N6

В основании этих панелей скрыты вентиляционные отверстия. В этой модели пассивный отвод тепла и как показала практика при полностью бесшумной работе не было проблем с перегревом.

netis N6

На верхней крышке ближе к фронтальной стороне находится панель со светодиодными индикаторами, отображающими статусы питания, соединения, работы в двух диапазонах, подключения USB и активации WPS. Информативно, так ключевые параметры будут наглядно видны и без перехода в панель управления.

netis N6

В конструкции netis N6 используется четыре антенны с усилением 5 dBi. Две из них отвечают за диапазон 2.4 ГГц и две за 5 ГГц. Они несъемные, при этом можно регулировать угол наклона.

netis N6

Панель разъемов у роутера расположена на тыльной стороне. Здесь один гигабитный WAN, окрашенный в синий цвет, четыре гигабитных LAN, USB 3.0. Здесь же кнопка питания, гнездо питания и кнопка WPS.

netis N6

Реализована поддержка подключения внешних накопителей с организацией общего доступа к файлам, а также, что встречается реже, LTE-модемов.

netis N6

По центру основания наклейка с системной информацией. Четыре ножки с шероховатым рисунком, предотвращающим соскальзывание. Предполагается только горизонтальное размещение.

Платформа

Построен netis N6 на базе платформы с двухъядерным процессором MTK MT7621AT с частотой 880 МГц. Проверенный временем процессор, который ставится в более дорогие модели. На борту 256 Мбайт RAM и 128 Мбайт ROM.

netis N6

В диапазоне 2.4 ГГц скорость до 574 Мбайт/с, 5 ГГц со скоростью до 1201 Мбайт/с. Поддерживает актуальный 802.11 ax, шифрование WPA3 с повышенной защитой. Для возможности использования в открытых зонах, например раздачи временного доступа в сеть для пользователей, есть Captive Portal.

netis N6

Как и рассмотренные ранее модели этого производителя, данная поддерживает технологию Wi-Fi MESH с возможностью бесшовного расширения сети комбинируя разные модели. Из поддерживаемого отметим IPv6, TR-069, Beamforming.

Веб-интерфейс

Настройку и управление netis N6 можно проводить как со стационарного ПК или ноутбука, так и смартфона. Интерфейс адаптивный и мультиязычный. Первоначальная настройка проходит быстро, поддерживаются все доступные в России интернет-провайдеры, включая мобильных операторов с установкой в USB-разъем LTE-модема.

netis N6

Главный экран оформлен в виде набора плиток с доступом разделам настроек, а также экран с текущей схемой подключения.

netis N6

В панели управления доступны как простые настройки с выбором имени и пароля сети, выбора правил маршрутизации, а также детальные параметры, которые будут интересны продвинутым пользователям.

netis N6

В разделе сеть доступна регулировка мощности передатчика, управление гостевой сети, MESH подключение, IPTV, расширение сети WISP, WPS, родительский доступ, переадресация портов, DDNS, удаленный доступ.

netis N6

Процесс управления MESH проходит в виде наглядных подсказок и рекомендаций по размещению. Сам же процесс сопряжения можно проводить простым нажатием кнопки на задней панели. На момент публикации обзора список поддерживаемых роутеров включает netis N2, N3, N3D, WF2780v2, NC65, NC21, NX10.

netis N6

Поддерживать актуальную версию программного обеспечения можно поддерживать автоматически, сверяя версию через облако.

Тесты

На Wi-Fi 2.4 ГГц (Адаптер ноутбука Intel Wi-Fi 6 AX201)

netis N6

На Wi-Fi 5 ГГц (Адаптер ноутбука Intel Wi-Fi 6 AX201)

netis N6

По кабелю (через USB Ethernet адаптер)

netis N6

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzornetis N6 – быстрый двухдиапазонный роутер с поддержкой актуального Wi-Fi 6 802.11ax, гигабитными RJ-45 и актуальной платформой, обеспечивающей стабильное соединение с большим количеством одновременно подключенных устройств. Поддержка Easy-MESH, LTE-модемов, организацией общего доступа к файлам, IPv6, TR-069, Beamforming.
netis N6 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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