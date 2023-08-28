Недорогой роутер c Wi-Fi 6, Mesh и USB 3.0. Обзор netis N6

В основании этих панелей скрыты вентиляционные отверстия. В этой модели пассивный отвод тепла и как показала практика при полностью бесшумной работе не было проблем с перегревом.
На верхней крышке ближе к фронтальной стороне находится панель со светодиодными индикаторами, отображающими статусы питания, соединения, работы в двух диапазонах, подключения USB и активации WPS. Информативно, так ключевые параметры будут наглядно видны и без перехода в панель управления.
В конструкции netis N6 используется четыре антенны с усилением 5 dBi. Две из них отвечают за диапазон 2.4 ГГц и две за 5 ГГц. Они несъемные, при этом можно регулировать угол наклона.
Панель разъемов у роутера расположена на тыльной стороне. Здесь один гигабитный WAN, окрашенный в синий цвет, четыре гигабитных LAN, USB 3.0. Здесь же кнопка питания, гнездо питания и кнопка WPS.
Реализована поддержка подключения внешних накопителей с организацией общего доступа к файлам, а также, что встречается реже, LTE-модемов.
По центру основания наклейка с системной информацией. Четыре ножки с шероховатым рисунком, предотвращающим соскальзывание. Предполагается только горизонтальное размещение.
В диапазоне 2.4 ГГц скорость до 574 Мбайт/с, 5 ГГц со скоростью до 1201 Мбайт/с. Поддерживает актуальный 802.11 ax, шифрование WPA3 с повышенной защитой. Для возможности использования в открытых зонах, например раздачи временного доступа в сеть для пользователей, есть Captive Portal.
Как и рассмотренные ранее модели этого производителя, данная поддерживает технологию Wi-Fi MESH с возможностью бесшовного расширения сети комбинируя разные модели. Из поддерживаемого отметим IPv6, TR-069, Beamforming.
Главный экран оформлен в виде набора плиток с доступом разделам настроек, а также экран с текущей схемой подключения.
В панели управления доступны как простые настройки с выбором имени и пароля сети, выбора правил маршрутизации, а также детальные параметры, которые будут интересны продвинутым пользователям.
В разделе сеть доступна регулировка мощности передатчика, управление гостевой сети, MESH подключение, IPTV, расширение сети WISP, WPS, родительский доступ, переадресация портов, DDNS, удаленный доступ.
Процесс управления MESH проходит в виде наглядных подсказок и рекомендаций по размещению. Сам же процесс сопряжения можно проводить простым нажатием кнопки на задней панели. На момент публикации обзора список поддерживаемых роутеров включает netis N2, N3, N3D, WF2780v2, NC65, NC21, NX10.
Поддерживать актуальную версию программного обеспечения можно поддерживать автоматически, сверяя версию через облако.