Обзор и тесты оперативной памяти T-Force Delta RGB DDR5-6000 32GB FF4D532G6000H

Оперативная память DDR5 сейчас стала негласным стандартом для рабочих и игровых сборок. И для нее вместе с ростом тактовых частот, стали доступнее модели с большим объемом. Сейчас как пример комплекты из двух планок по 16 Гбайт каждая стали заметно доступнее по стоимости, при чем в сравнении DDR4 снижение стоимости идет быстрее. Как пример, рассмотрим сейчас T-Force Delta RGB DDR5 с тактовой частотой 6000 МГц и сопровождаемые пожизненной гарантией.

T-Force Delta RGB DDR5-6000

Комплектация

Поставляются в пластиковом блистере с изображением планок в двух вариантах цветового исполнения. Комплект включает наклейку с логотипом бренда.

T-Force Delta RGB DDR5-6000

T-Force Delta RGB DDR5-6000 обзор

Внешний вид

Модули оперативной памяти оснащены алюминиевым радиатором со сложной геометрией верхней грани, напоминающей расправленные крылья хищной птицы.

T-Force Delta RGB DDR5-6000

На верхней грани вставка из полупрозрачного пластика, распределяющего подсветку. В самой высокой точке высота модулей составляет 46 мм.

T-Force Delta RGB DDR5-6000

Эффектами и цветами можно управлять с помощью программного обеспечения материнских плат, синхронизируя ее с остальными компонентами и аксессуарами.

T-Force Delta RGB DDR5-6000

В T-Force Delta RGB DDR5-6000 32GB установлены чипы памяти SK HYNIX. Работают при напряжении 1.35В.

T-Force Delta RGB DDR5-6000

Тесты

Тестирование велось с на материнской плате с чипсетом B760 и процессором Intel Core i5-13400. В XMP-профиль записана частота 6000 МГц с таймингами 30-36-36.

AIDA64

T-Force Delta RGB DDR5-6000

Cinebench

T-Force Delta RGB DDR5-6000

3DMark11

T-Force Delta RGB DDR5-6000

GeekBench

T-Force Delta RGB DDR5-6000

TimeSpy

T-Force Delta RGB DDR5-6000

Разгон Также было проведено изучение потенциала ручного разгона. T-Force Delta RGB DDR5-6000 были разогнаны до частоты 6650 МГц с таймингами 34-40-40, что потребовало повысить напряжение до 1.55 В.

AIDA64

T-Force Delta RGB DDR5-6000

Cinebench

T-Force Delta RGB DDR5-6000

3DMark11

T-Force Delta RGB DDR5-6000

GeekBench

T-Force Delta RGB DDR5-6000

TimeSpy

T-Force Delta RGB DDR5-6000

Сравнение в играх

T-Force Delta RGB DDR5-6000

T-Force Delta RGB DDR5-6000

T-Force Delta RGB DDR5-6650

T-Force Delta RGB DDR5-6000

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorT-Force Delta RGB DDR5-6000 продемонстрировали отличные показатели быстродействия как из коробки, так и дав возможность владельцу провести эксперименты с ручным разгоном. Интересное внешнее исполнение радиатора с синхронизируемой подсветкой, а также пожизненная гарантия.
T-Force Delta RGB DDR5-6000 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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