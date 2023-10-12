Обзор и тесты оперативной памяти T-Force Delta RGB DDR5-6000 32GB FF4D532G6000H

Оперативная память DDR5 сейчас стала негласным стандартом для рабочих и игровых сборок. И для нее вместе с ростом тактовых частот, стали доступнее модели с большим объемом. Сейчас как пример комплекты из двух планок по 16 Гбайт каждая стали заметно доступнее по стоимости, при чем в сравнении DDR4 снижение стоимости идет быстрее. Как пример, рассмотрим сейчас T-Force Delta RGB DDR5 с тактовой частотой 6000 МГц и сопровождаемые пожизненной гарантией.
Комплектация
Поставляются в пластиковом блистере с изображением планок в двух вариантах цветового исполнения. Комплект включает наклейку с логотипом бренда.
T-Force Delta RGB DDR5-6000 обзор
Внешний вид
Модули оперативной памяти оснащены алюминиевым радиатором со сложной геометрией верхней грани, напоминающей расправленные крылья хищной птицы.
На верхней грани вставка из полупрозрачного пластика, распределяющего подсветку. В самой высокой точке высота модулей составляет 46 мм.
Эффектами и цветами можно управлять с помощью программного обеспечения материнских плат, синхронизируя ее с остальными компонентами и аксессуарами.
В T-Force Delta RGB DDR5-6000 32GB установлены чипы памяти SK HYNIX. Работают при напряжении 1.35В.
Тесты
Тестирование велось с на материнской плате с чипсетом B760 и процессором Intel Core i5-13400. В XMP-профиль записана частота 6000 МГц с таймингами 30-36-36.
AIDA64
Cinebench
3DMark11
GeekBench
TimeSpy
Разгон
Также было проведено изучение потенциала ручного разгона. T-Force Delta RGB DDR5-6000 были разогнаны до частоты 6650 МГц с таймингами 34-40-40, что потребовало повысить напряжение до 1.55 В.
AIDA64
Cinebench
3DMark11
GeekBench
TimeSpy
Сравнение в играх
T-Force Delta RGB DDR5-6000
T-Force Delta RGB DDR5-6650
Итоги
T-Force Delta RGB DDR5-6000 продемонстрировали отличные показатели быстродействия как из коробки, так и дав возможность владельцу провести эксперименты с ручным разгоном. Интересное внешнее исполнение радиатора с синхронизируемой подсветкой, а также пожизненная гарантия.T-Force Delta RGB DDR5-6000
получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".