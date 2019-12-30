Обзор vivo V17. Смартфон с четырьмя камерами

2019-12-30, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - vivo V17; [234]
Не так давно стартовали продажи смартфона vivo V17 с 6.44-дюймовым дисплеем Super AMOLED. На борту процессор Snapdragon 665, 8 Гбайт оперативной памяти и 128 Гбайт внутренней памяти. Из особенностей стоит отметить основную камеру с четырьмя модулями. Оболочка Funtouch 9.1, бесконтактные платежи и аккумулятор с емкостью 4500 мАч.

vivo V17

Смартфон доступен в российских магазинах. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

vivo V17 обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из окрашенного в черный цвет картона. Комплект включает зарядное устройство, USB-кабель, наушники, силиконовый чехол, руководство пользователя и гарантийный талон.

vivo V17

Внешний вид

vivo V17

В сравнении с рассмотренным ранее vivo V17 neo, внешний вид задней крышки изменился заметно. Интересно обыгран внешний вид блока основной камеры.

vivo V17

Выполнена она в виде выступающего ромба. Объективы сосредоточены в правой его половине, визуально смотрится как цельный и аккуратный блок. Под ним расположена светодиодная вспышка.

vivo V17

vivo V17 доступна в двух вариантах цветового исполнения: синий туман и облачная лазурь. Есть легкий эффект градиента.

vivo V17

Задняя крышка выполнена из закаленного стекла с закругленными углами. Хват удобный. Корпус неразборный. На левом торце расположен выдвижной лоток под две SIM или SIM и карту памяти.

vivo V17

Справа кнопка включения и качелька регулировки громкости. Зафиксированы кнопки в корпусе хорошо.

vivo V17

Лицевая сторона с защитным стеклом. В верхней зоне дисплея расположен каплевидный вырез с фронтальной камерой. Продольная решетка динамика с хорошей громкостью.

vivo V17

На нижнем торце USB Type-C разъем. Рядом микрофон и круглые отверстия основного динамика. Сверху аудиоразъем и микрофон шумоподавления.

vivo V17

Сканер пальца интегрирован в дисплей. Распознает пальцы быстро. Есть функция разблокировки по лицу.

vivo V17

Экран

Изображение выводится на 6.38-дюймовый Super AMOLED-дисплей. Разрешение 2340 на 1080 пикселей. Соотношение сторон 19.5:9. Активная зона в vivo V17 занимает 83.4%.

vivo V17

Придраться можно к не самому высокому уровню яркости, особенно заметно в сравнении с OnePlus 7 Pro. Цветовой баланс смещен в холодные тона. В настройках есть регулятор температуры.

vivo V17

Начинка

Построен vivo V17 на базе платформы Qualcomm Snapdragon 665. Выполнен он по 11-нм техпроцессу. Восемь ядер, шесть из которых работают на уменьшенной частоте. Пользователю доступны 8 и 128 Гбайт памяти. Напомним, есть поддержка карт памяти.

vivo V17vivo V17

Связь

Есть бесконтактные платежи. Работают корректно, проблем за время длительных тестов выявлено не было. LTE модуль с режимом Dual Standby. Во время голосового вызова доступ в сеть прерываться не будет. Wi-Fi в двух диапазонах. Bluetooth с поддержкой кодека aptX.

Аккумулятор

Используется несъемная батарейка с емкостью 4500 мАч. С учетом установленного процессора и типа дисплея, ее хватает примерно на 14 часов беспрерывного воспроизведения потокового видео. Поддерживается быстрая зарядка 18 Вт.

Камера

Основная камера с четырьмя модулями. В vivo V17 используется 48 Мп сенсор с диафрагмой F/1.8. Снимает она в разрешении 12 Мп. Есть сверхширокоугольный модуль с разрешением 8 Мп с диафрагмой F/2.2. Третий модуль для съемки макро с разрешением 2 Мп. Четвертый 2 Мп модуль задействован для определения глубины.

vivo V17

vivo V17

vivo V17

vivo V17

vivo V17

vivo V17

vivo V17

В приложении ИИ-режимы съемки с определением типа объекта. Предлагаются как оптимальные автоматические настройки, так и ручные детализированные. Автофокус есть только на основном модуле.

vivo V17

Фронтальная камера с разрешением 32 Мп, диафрагма F/2.0. Основная камера пишет в разрешении Full HD.

тест камеры vivo V17

Софт

vivo V17

Предустановлена операционная система Android 9 с оболочкой FunTouch 9.2. По логике работы и оформлению она близка к iOS. Это же касается и оформления иконок. На любителя, но в этом есть свой плюс, разделяя бренды Oppo, Vivo и OnePlus по типу программного обеспечения.

vivo V17vivo V17

Итоги по vivo V17

vivo V17 – хорошо сбалансированный смартфон среднего ценового сегмента. Высокий уровень быстродействия, основная камера с четырьмя модулями, Super AMOLED-дисплей с каплевидным вырезом, длительное время автономной работы, привлекательный внешний вид, бесконтактные платежи, проводные наушники. Не устроить могут необходимость выбора между второй SIM и картой памяти.

Комментарии и отзывы vivo V17
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