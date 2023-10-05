Недорогой смартфон для повседневного использования. Обзор vivo Y27

Изучаем смартфон сезона осени-2023 - vivo Y27, относящийся к недорогому сегменту, но при этом поддерживающий 44 Вт зарядку, оснащенный 6 и 128 Гбайт памяти, а также IPS-дисплеем с диагональю 6.64 дюймов. Работает новинка на платформе MediaTek Helio G85, использует 50 Мп основную камеру и выполнено в корпусе с защитой IP54.

Комплектация

Комплект его включает зарядку FlashCharge, USB-кабель, скрепку для лотка и прозрачный силиконовый чехол. Упаковано в коробку из белого картона с минималистичным оформлением.

Внешний вид

Представлен в двух вариантах расцветки корпуса. Обе используют эффект с переливающимся цветом при попадании лучей света и изменении угла обзора. Само покрытие матовое.

В верхнем углу два габаритных объектива и светодиодная вспышка с золотистой окантовкой. Они выступают за пределы крышки и будут выступать точкой опорой, поэтому обойтись без чехла будет проблематично.

В боковые грани переходит под углом близким к 90 градусом, но за счет небольшого закругления самого угла пальцы не режет. Справа регулятор громкости и кнопка включения, комбинированная со сканером отпечатка пальца.

Корпус неразборный на верхнем торце скрывается выдвижной лоток с одним слотом под SIM и вторым гибридный с выбором между картой памяти и второй SIM.

В основании у vivo Y27 слот USB-C, используемый для зарядки и передачи данных. По краям от него микрофон и динамик. Доступен аудиоразъем.

Экран

Лицевая сторона смартфона с защитным стеклом. Фронтальная камера располагается в каплевидном вырезе. Рядом датчики приближения и освещения.На борту 6.64-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2388х1080 пикселей. В пике яркость экрана достигала 490 нит. Подсветка без засветов вдоль периметра. При эксплуатации на улице под лучами солнца бликует. Экран по современным меркам скромен, поддерживает только частоту 60 Гц. Из-за отсутствия олеофобного покрытия собирает следы пальцев.

Платформа

Работу vivo Y27 обеспечивает восьмиядерный процессор MediaTek Helio G85 с графикой Mali-G52, выполненный по 12 нм техпроцессу. Впервые эта платформа начала устанавливаться еще три года назад, поэтому на высокий уровень быстродействия рассчитывать не стоит.

Доступны 6 Гбайт оперативной и 128 Гбайт внутренней памяти. Смартфон не нагревается, справляется с типовыми повседневными задачами без видимого зависания.

Набор модулей связи включает LTE, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth и бесконтактные платежи NFC. Есть поддержка VoWiFi и VoLTE. Аккумулятор Под крышкой несъемный аккумулятор с емкостью 5000 мАч. В смешанной нагрузке с использованием модулей связи работает около 7 часов. В комплекте быстрая зарядка 44 Вт, которая в течение 60-70 минут восстановит заряд полностью.

Камера Главная камера с разрешением 50 Мп и диафрагмой F/1.8, второй блок здесь просто стилизация. При этом доступны различные режимы съемки. В дневное время камера дает хорошее качество съемки.

Тест камеры vivo Y27

Видео пишет в разрешении Full HD с частотой в 30 кадров.Фронтальная камера с разрешением 8 Мп, диафрагмой F/2.0.

Софт

Оболочка с Funtouch OS 13 с Android 13. В память добавлены дополнительные приложения, основная часть которых требуется в рамках выполнения правил законодательство.

Итоги

vivo Y27 – недорогой смартфон со своими плюсами и минусам. Его сильные стороны внешнее исполнение, быстрая зарядка, умеренный уровень быстродействия. Слабыми сторонами стали частота обновления экрана, скромные показатели по видеосъемке, сложность с эксплуатацией без чехла.