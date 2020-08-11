Обзор ASUS ROG MAXIMUS XII HERO (WI-FI). Материнская плата под разгон для Core i7 и Core i9

К моменту публикации продажи уже стартовали. Находится в свободном доступе в российских магазинах.
КомплектацияМассивная коробка с откидной крышкой. На обратной стороне приведены подробные технические характеристики и особенности строения. Комплект включает кабели SATA, внешнюю антенну, компактный вентилятор с монтажным комплектом, переходники на RGB-ленты, сборный разъем для передней панели корпуса, стяжки, диск с ПО, наклейки, руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний видВыполнена в типоразмере ATX. Большую часть площади печатной платы закрывает декоративный кожух.
В районе чипсета расположен подсвечиваемый логотип ROG. Также подсвечивается название серии на декоративном кожухе панели разъемов.
За охлаждение силовой цепи питания отвечает группа из массивных металлических радиаторов с оребрением. Расположена блоком в виде буквы «П». Объединены между собой медной никелированной трубкой.
Дополнительно в эту зону можно будет установить вентилятор с регулируемой скоростью вращения. Под него предусмотрена металлическая рамка.
Схема питания в ASUS ROG MAXIMUS XII HERO (WI-FI) выполнена по 16-фазной схеме. Используются высококачественные компоненты с высоким ресурсом службы. Контроллер Digi+ EPU ASP1405I.
Для подачи питания выведена связка из 24-пинового ATX и двух EPS12V (4- и 8-пиновых). Один из разъемов с металлическим усилением.
В районе разъемов выведены кнопки для запуска системы без корпуса. Здесь же индикатор POST кодов.
По периметру платы распределены разъемы для подключения охлаждения. Все они с регулируемой скоростью вращения. Есть оптимизированные под жидкостные системы.
Материнская плата поддерживает как 5V, так и 12V светодиодные ленты. Для удобства подключения есть кабели-переходники.
Твердотельные накопители формата M.2 сопровождаются съемными металлическими радиаторами. Крепятся при помощи винтов. Часть из них делит линии с SATA.
Для подключения плат расширения выведены: PCIe x16, PCIe x8, PCIe x4 и три PCIe x1. Два из разъемов армированы для увеличения надежности при частой смене видеокарт или установки массивных решений.
На боковую часть выведены шесть разъемов SATA 6 Гбит/с. Поддерживается создание RAID.
В нижней части ASUS ROG MAXIMUS XII HERO (WI-FI) расположена кнопка повторного запуска системы при неудачном разгоне, индикаторы статусов загрузки и выходы под внешние сенсоры.
Установлен пятигигабитный сетевой контроллер Aquantia, он оснащается собственным радиатором.
Плата Intel AX201NGW с поддержкой Bluetooth 5.0 и Wi-Fi подключена в слот M.2 (E-key).
Звуковая подсистема в экранированной зоне. Аудиофильские конденсаторы, кодек Realtek S1220, ЦАП ESS ES9023P.
На панель разъемов выведены кнопки обновления BIOS, HDMI, разъемы USB 2.0, четыре USB 3.2 gen.1, три USB 3.2 gen.2 и USB Type-C, выходы под антенну Wi-FI, оптический аудиовыход и аудиоразъемы.
BIOSГрафический BIOS с характерным для этого семейства оформлением. По умолчанию открывается раздел со сводной информацией по системе.
Есть упрощенный вариант с быстрым доступом к ключевым опциям настройки.
Функции разгона по памяти и процессору с готовыми и ручными параметрами.
Встроенные фирменные утилиты для обновления BIOS, очистки накопителей, выгрузки профилей настройки и настройки подсветки.
Гид по автоматическому разгону.
Софт
Для управления есть софт для операционной системы Windows. Тут также можно мониторить компоненты и проводить разгон, а также корректировать скорость работы вентиляторов.
ТестыМы проводили тестирование с процессором Intel Core i9-10900F. Он не поддерживает функцию разгона и идет без встроенной графики.
AIDA64
3DMark
FutureMark
PCMARK 10
CineBench
GeekBench
Итоги по ASUS ROG MAXIMUS XII HERO (WI-FI)ASUS ROG MAXIMUS XII HERO (WI-FI) выступает качественной основой для сборки системы на базе процессоров Intel Core i7 и Core i9, предлагая возможности по стабильному разгону. Эффективный отвод от силовой цепи питания процессора, охлаждение всех М.2, дополнительный вентилятор, поддержка Wi-Fi 6, эффектный внешний вид, набор разъемов на задней панели, кнопки для запуска без корпуса. Не устроить может отсутствие усиливающей пластины на обратной стороне.
ASUS ROG MAXIMUS XII HERO (WI-FI) получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".