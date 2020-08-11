Обзор ASUS ROG MAXIMUS XII HERO (WI-FI). Материнская плата под разгон для Core i7 и Core i9

Мы продолжаем изучение актуальных материнских плат на базе флагманского чипсета Z490 и сегодня в центре внимания плата флагманского уровня ASUS ROG MAXIMUS XII HERO (WI-FI). Ориентирована она на геймеров и энтузиастов. Отличает ее массивный радиатор с массивной тепловой трубкой, декоративный кожух и поддержка современного стандарта беспроводного подключения Wi-Fi 6.

ASUS ROG MAXIMUS XII HERO (WI-FI)

К моменту публикации продажи уже стартовали. Находится в свободном доступе в российских магазинах.

Комплектация

Массивная коробка с откидной крышкой. На обратной стороне приведены подробные технические характеристики и особенности строения. Комплект включает кабели SATA, внешнюю антенну, компактный вентилятор с монтажным комплектом, переходники на RGB-ленты, сборный разъем для передней панели корпуса, стяжки, диск с ПО, наклейки, руководство пользователя и гарантийный талон.

ASUS ROG MAXIMUS XII HERO (WI-FI)

Внешний вид

Выполнена в типоразмере ATX. Большую часть площади печатной платы закрывает декоративный кожух.

ASUS ROG MAXIMUS XII HERO (WI-FI)

В районе чипсета расположен подсвечиваемый логотип ROG. Также подсвечивается название серии на декоративном кожухе панели разъемов.

ASUS ROG MAXIMUS XII HERO (WI-FI)

За охлаждение силовой цепи питания отвечает группа из массивных металлических радиаторов с оребрением. Расположена блоком в виде буквы «П». Объединены между собой медной никелированной трубкой.

ASUS ROG MAXIMUS XII HERO (WI-FI)

Дополнительно в эту зону можно будет установить вентилятор с регулируемой скоростью вращения. Под него предусмотрена металлическая рамка.

ASUS ROG MAXIMUS XII HERO (WI-FI)

Схема питания в ASUS ROG MAXIMUS XII HERO (WI-FI) выполнена по 16-фазной схеме. Используются высококачественные компоненты с высоким ресурсом службы. Контроллер Digi+ EPU ASP1405I.

ASUS ROG MAXIMUS XII HERO (WI-FI)

Для подачи питания выведена связка из 24-пинового ATX и двух EPS12V (4- и 8-пиновых). Один из разъемов с металлическим усилением.

ASUS ROG MAXIMUS XII HERO (WI-FI)

В районе разъемов выведены кнопки для запуска системы без корпуса. Здесь же индикатор POST кодов.

ASUS ROG MAXIMUS XII HERO (WI-FI)

По периметру платы распределены разъемы для подключения охлаждения. Все они с регулируемой скоростью вращения. Есть оптимизированные под жидкостные системы.

ASUS ROG MAXIMUS XII HERO (WI-FI)

Материнская плата поддерживает как 5V, так и 12V светодиодные ленты. Для удобства подключения есть кабели-переходники.

ASUS ROG MAXIMUS XII HERO (WI-FI)

Твердотельные накопители формата M.2 сопровождаются съемными металлическими радиаторами. Крепятся при помощи винтов. Часть из них делит линии с SATA.

ASUS ROG MAXIMUS XII HERO (WI-FI)

Для подключения плат расширения выведены: PCIe x16, PCIe x8, PCIe x4 и три PCIe x1. Два из разъемов армированы для увеличения надежности при частой смене видеокарт или установки массивных решений.

ASUS ROG MAXIMUS XII HERO (WI-FI)

На боковую часть выведены шесть разъемов SATA 6 Гбит/с. Поддерживается создание RAID.

ASUS ROG MAXIMUS XII HERO (WI-FI)

В нижней части ASUS ROG MAXIMUS XII HERO (WI-FI) расположена кнопка повторного запуска системы при неудачном разгоне, индикаторы статусов загрузки и выходы под внешние сенсоры.

ASUS ROG MAXIMUS XII HERO (WI-FI)

Установлен пятигигабитный сетевой контроллер Aquantia, он оснащается собственным радиатором.

ASUS ROG MAXIMUS XII HERO (WI-FI)

Плата Intel AX201NGW с поддержкой Bluetooth 5.0 и Wi-Fi подключена в слот M.2 (E-key).

ASUS ROG MAXIMUS XII HERO (WI-FI)

Звуковая подсистема в экранированной зоне. Аудиофильские конденсаторы, кодек Realtek S1220, ЦАП ESS ES9023P.

ASUS ROG MAXIMUS XII HERO (WI-FI)

На панель разъемов выведены кнопки обновления BIOS, HDMI, разъемы USB 2.0, четыре USB 3.2 gen.1, три USB 3.2 gen.2 и USB Type-C, выходы под антенну Wi-FI, оптический аудиовыход и аудиоразъемы.

ASUS ROG MAXIMUS XII HERO (WI-FI)

BIOS

Графический BIOS с характерным для этого семейства оформлением. По умолчанию открывается раздел со сводной информацией по системе.

Есть упрощенный вариант с быстрым доступом к ключевым опциям настройки.

Функции разгона по памяти и процессору с готовыми и ручными параметрами.

Встроенные фирменные утилиты для обновления BIOS, очистки накопителей, выгрузки профилей настройки и настройки подсветки.

Гид по автоматическому разгону.

Софт

ASUS ROG MAXIMUS XII HERO (WI-FI)

Для управления есть софт для операционной системы Windows. Тут также можно мониторить компоненты и проводить разгон, а также корректировать скорость работы вентиляторов.

ASUS ROG MAXIMUS XII HERO (WI-FI)

Тесты

Мы проводили тестирование с процессором Intel Core i9-10900F. Он не поддерживает функцию разгона и идет без встроенной графики.

AIDA64

ASUS ROG MAXIMUS XII HERO (WI-FI)

3DMark

ASUS ROG MAXIMUS XII HERO (WI-FI)

ASUS ROG MAXIMUS XII HERO (WI-FI)

FutureMark

ASUS ROG MAXIMUS XII HERO (WI-FI)

ASUS ROG MAXIMUS XII HERO (WI-FI)

PCMARK 10

ASUS ROG MAXIMUS XII HERO (WI-FI)

CineBench

ASUS ROG MAXIMUS XII HERO (WI-FI)

GeekBench

ASUS ROG MAXIMUS XII HERO (WI-FI)

Итоги по ASUS ROG MAXIMUS XII HERO (WI-FI)

Золото. Выбор редакции MegaObzorASUS ROG MAXIMUS XII HERO (WI-FI) выступает качественной основой для сборки системы на базе процессоров Intel Core i7 и Core i9, предлагая возможности по стабильному разгону. Эффективный отвод от силовой цепи питания процессора, охлаждение всех М.2, дополнительный вентилятор, поддержка Wi-Fi 6, эффектный внешний вид, набор разъемов на задней панели, кнопки для запуска без корпуса. Не устроить может отсутствие усиливающей пластины на обратной стороне.
ASUS ROG MAXIMUS XII HERO (WI-FI) получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы ASUS ROG MAXIMUS XII HERO (WI-FI)
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