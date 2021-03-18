vivo V17 Pro получил апдейт до Android 11

Китайский производитель смартфонов vivo поделился планом обновления Funtouch OS 11, собственной прошивки на базе Android 11, в начале января. Следуя графику, компания начала выпуск этого обновления для vivo V17 Pro. Несколько дней назад vivo начала запускать обновление FuntouchOS 11 для оригинального vivo V17 в Индии, а теперь это обновление доступно и для vivo V17 Pro. К сожалению, согласно отчету PiunikaWeb, обновление Android 11 для vivo V17 Pro в настоящее время проходит тестирование и условно является бета-версией. Более того, получают его только избранные пользователи в Индии, тогда как в других регионах данное обновление пока что остаётся недоступным. Но, конечно, это лишь вопрос времени, когда прошивка доберется до глобального рынка.