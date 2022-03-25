vivo демонстрирует свой первый планшет

В то же время на специальной странице vivo smart в китайской социальной сети были размещены изображения vivo Pad — первого планшета компании, который будет поддерживать подставку с магнитной клавиатурой.
Vivo Pad также будет иметь поддержку стилуса, который станет первым аксессуаром компании такого типа. Сам планшет будет иметь две камеры на задней панели, а также небольшую светодиодную вспышку. Мы видим два микрофона сверху, а также четыре динамика.
Программное обеспечение vivo Pad — это Ocean OS, это означает, что планшет будет работать под управлением Android. Что касается размера, можно с уверенностью предположить, что диагональ будет составлять от 10 до 12 дюймов, по крайней мере, исходя из размера и внешнего вида клавиатуры.