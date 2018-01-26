Acer анонсировала новый портативный компьютер Spin 11 с ОС Chrome OS

Состоялся анонс хромбука-трансформера Acer Spin 11. Новинка получила 11,6 дюймовый дисплей с разрешением 1366 * 768 пикселей. В основе лежит процессор Intel поколения Apollo Lake. Объём оперативной памяти составит 4 Гбайт. Для хранения данных служит флеш-модуль eMMC вместимостью 32 Гбайт. Время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 10 часов. В качестве ОС выступит Chrome OS. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 2x2 MIMO 802.11ac и Bluetooth 4.2. Приобрести хромбук Acer Spin 11 можно за 350 долларов США.