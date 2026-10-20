Apple представит новые компьютеры 28 октября

Компания Apple разослала приглашения на вторую презентацию в этом месяце — мероприятие состоится 28 октября в Лос-Анджелесе. Как сообщает Bloomberg, Apple представит новые компьютеры Mac и обновлённый iPad mini. Главной новинкой должен стать MacBook Pro с OLED-экраном и поддержкой сенсорного управления — ожидается, что ноутбук также станет легче и получит Dynamic Island, знакомый по iPhone. Кроме того, Apple планирует показать 14-дюймовый MacBook Pro и новый iMac с процессором M6, который недавно дебютировал в Mac mini. Обновлённый iPad mini, по слухам, наконец получит OLED-дисплей, а фронтальную камеру перенесут на боковую грань, предназначенную для использования планшета в альбомной ориентации.

«Не могу дождаться, когда мы покажем вам кое-что по-настоящему профессиональное на следующей неделе», — написал старший вице-президент Apple по маркетингу Грег Джосвиак в тизере, опубликованном в социальных сетях. Стоит напомнить, что это уже вторая презентация Apple в октябре — предыдущая состоялась 13 октября и была посвящена устройствам для умного дома. Тогда компания представила интеллектуальный центр управления HomeView, обновлённые Apple TV 4K и Siri Remote, а также HomePod mini второго поколения. Но, видимо, производитель тогда либо не был готов показывать новые компьютеры, либо не хотел показывать слишком уж много устройств в рамках одного мероприятия. Впрочем, это странно, ведь раньше производителя это не останавливало.