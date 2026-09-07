Ноутбук Colorful Meow X16 Pro оценили в 1560 долларов

Компания Colorful пополнила ассортимент недорогих геймерских ноутбуков моделью Meow X16 Pro, которая базируется на 8-ядерном 16-поточном процессоре AMD Ryzen 7 8745HX с тактовой частотой до 5,1 ГГц, 32 МБ кэша третьего уровня и TDP 55 Вт. Новинка также характеризуется дискретным графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop с 8 ГБ видеопамяти, 16 ГБ оперативной памяти DDR5-5200, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, 16-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1600p с частотой обновления изображения 180 Гц, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6E и аккумулятором ёмкостью 80 Втч. Цена ноутбука на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 1560 долларов.