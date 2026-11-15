Официально: HUAWEI MateBook Fold S получит 32 ГБ ОЗУ

Компания HUAWEI раскрыла некоторые технические подробности о ноутбуке MateBook Fold S, который уже доступен для предзаказа в Китае. Итак, производитель подтвердил наличие конфигураций с 16/256 ГБ, 16/512 ГБ, 24/512 ГБ и 32 ГБ/1 ТБ оперативной и встроенной памяти соответственно, комплектных клавиатур и защитного чехла, а также стилуса M-Pencil в топовой конфигурации, 14,7-дюймового экрана в разложенном виде, дополнительного дисплея на задней панели, а также черной, белой и голубой расцветок корпуса.

Напомним, что оригинальный MateBook Fold имеет в своем оснащении 18-дюймовый складной OLED-экран с соотношением сторон 4:3 и разрешением 3296:2472 пикселя, пиковой яркостью в режиме HDR 1600 нит, контрастностью 2000000:1 и адаптивной кадровой частотой 120 Гц, базальтовый каплевидный шарнир, алюминиевые двойные вентиляторы толщиной 3,5 мм, АКБ ёмкостью 74,69 Втч и 140-Вт зарядное устройство.