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Обновленный Dell Pro Rugged 14 получил Core Ultra 7 366H

Компания Dell пополнила ассортимент защищенных ноутбуков обновленной моделью Pro Rugged 14, которая построена на процессорах Intel Core Ultra Series 3. Новинка характеризуется чипами Core Ultra 5 335, Ultra 5 336H и Ultra 7 366H, дискретным графическим адаптером RTX PRO 500 Blackwell, от 16 до 64 ГБ оперативной памяти (включая LPCAMM2-8533), твердотельным накопителем от 512 ГБ до 2 ТБ (опционально доступны самошифрующиеся SSD), 14-дюймовым дисплеем с разрешением 1200р и максимальной яркостью 1100 кд/кв.м, аккумулятором ёмкостью 53,5 Втч и возможностью установки дополнительной такой же батареи, поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 7, опциональным модемом Snapdragon X72 5G, GPS, двумя интерфейсами Thunderbolt 4, интерфейсом RS232, корпусом массой 2,13 кг и толщиной, а также защитой от падения с высоты до 90 см. Цена ноутбука стартует с 3945 долларов.

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