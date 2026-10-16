Ноутбук Mechrevo Unbounded 14 Max Carbon оценен в 940 долларов

Компания Mechrevo объявила о выходе ноутбука Unbounded 14 Max Carbon, который базируется на восьмиядерных процессорах Intel Core Ultra 5 226V или Core Ultra 7 256V. Новинка также характеризуется 14-дюймовым экраном OLED с разрешением 2880:1800 точек, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 500 нит, матовым покрытием и 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3, 16 ГБ ОЗУ стандарта LPDDR5X-8533, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, корпусом из углеродного волокна и магниевого сплава, массой 946 граммов и толщиной 14,9 мм, батареей ёмкостью 72 Втч, системой охлаждения с двумя вентиляторами и двумя тепловыми трубками, 5,7-дюймовой стеклянной сенсорной панелью, клавиатурой с ходом клавиш 1,5 мм и трёхуровневой подсветкой, акустикой с четырьмя динамиками, сканером отпечатков пальцев в кнопке питания, двумя интерфейсами Thunderbolt 4, двумя портами USB-A 3.2, разъемами USB-A и HDMI 2.1 TMDS, а также 3,5-мм аудиогнездом. Ноутбук обойдется на дебютном китайском рынке в эквивалент 940 и 1000 долларов.

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