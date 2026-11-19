Он легкий, вес 1.62 кг. Удобен для ежедневного ношения с собой на пары в университете или из дома на работу. Вес комплектного адаптера тоже легок, а также для зарядки можно использовать зарядки с USB-C с поддержкой Power Delivery или даже PowerBank.
Петли достаточно тугие и хорошо удерживают крышку в любом промежуточном положении, но для открытия нужно будет придерживать основание. Но при этом поддерживается открытие на 180 градусов.
Ноутбук предлагает богатый набор интерфейсных разъемов.Здесь и возможность подключения различных аксессуаров, удобный перенос фото и видео с накопителя, вывод изображения на внешний монитор, два варианта зарядок. Также у Digma Echo есть беспроводные интерфейсы: двухдиапазонный Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0.
На левой стороне у него замок Kensington Lock, гнездо питания DC IN, USB 3.2 Gen 1 с поддержкой Power Delivery и DisplayPort, HDMI 1.4, USB Type-A 3.2 Gen1.
На правой стороне спаренный аудиоразъем, два USB Type-A 2.0, слот для карты памяти microSD с поддержкой накопителей объемом до 512 Гбайт.
Боковые рамки экрана 5 мм, верхняя немного шире и по ее центру объектив вебкамеры с разрешением 2 Мп, сопровождаемый механической шторкой приватности. Есть встроенный микрофон для удаленной работы и учебы, а также участия в голосовых и видео конференциях.
Клавиатура с низкопрофильными переключателями с коротким ходом и низким уровнем шума. Набор включает цифровой блок. Есть подсветка с двумя режимами, но кириллица и латиница за счет белого цвета хорошо читается при разном уровне освещения в помещении.
Под зоной клавиатуры тачпад с габаритами 80 на 130 мм. На касания реагировал корректно, поддерживает жесты. По краям от клавиатуры парный динамик, качество выводимого звука у него хорошее
Три прорезиненные ножки распределены по периметру основания, обеспечивая необходимый зазор для работы активной системы охлаждения, а также предотвращая скольжение при размещении на ровной поверхности.
Оснащен Digma Echo экраном с 15.6-дюймовой IPS-матрицей с разрешением 1920х1080 пикселей. Частота обновления 60 Гц. Выводимое изображение хорошо читается под разными углами наклона. Сама картинка четкая и контрастная. На нем комфортно читать, смотреть фильмы и сериалы, выполнять другие типовые задачи.
Матрица была протестирована детально при помощи калибратора. Максимальный уровень яркости 313 кд/м2. Подсветка равномерна по всей площади. Запас хороший, при этом регулировать яркость можно быстрым нажатием на F5 или F6.
Охват цветового пространства sRGB – 66%, AdobeRGB – 49%, P3 – 49%. Для профессиональной обработки фото, конечно, не подойдет, но для ценового сегмента до 50 000 рублей это одни из лучших результатов среди моделей, протестированных ранее.
В Digma Echo используется активная система охлаждения. При выполнении обычной работы вращение вентилятора не слышно. При максимальной нагрузке слышен легкий шелест. В синтетической нагрузке на встроенную графику, процессор и память температура процессора не превышала 80 градусов и 60 градусов по графике.
Основой платформы стал процессор AMD Athlon Gold 3150C на архитектуре Zen+ и 14 нм техпроцессе. Базовая частота 2.4 ГГц и в турбо-режиме до 3.3 ГГц. Преимуществом данной платформы является низкое энергопотребление с TDP 15 Вт.
На материнской плате доступно два отдельных слота под память типа DDR4 SO-DIMM. Занят из них только один планкой объемом 8 Гбайт с частотой 2400 МГц 17-17-17. Максимально эта платформа поддерживает до 32 Гбайт с максимальной частотой 2400 МГц и пользователь сможет самостоятельно принять решение и нарастить объем оперативной памяти в двухканальном режиме установкой второй планки.
Для хранения установлен M.2 накопитель объемом 256 Гбайт с интерфейсом M.2 SATA. Он также съемный и по необходимости можно будет установить большего объема. Проблем с нагревом накопителя и оперативной памяти во время длительной стресс нагрузки не было.
Интегрированная графика VEGA 3. Это базовое решение, нацеленное на беспроблемный вывод изображения на встроенный и внешний экраны, декодировании мультимедийных файлов с разными кодеками. Поддерживает DirectX 12, OpenGL 4.6, Vulkan.
Поиграть можно будет в нересурсоемкие инди-игры, а также некоторые онлайн игры на низких и средних настройках графики.
В разрешении Full HD получили следующие результаты:
Дополнительный прирост в этих играх есть возможность получить самостоятельной установкой дополнительной планки оперативной памяти и переводом работы в двухканальный режим работы.