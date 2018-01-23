Что делать если сломался ноутбук?

2018-01-23, Автор - Айдар Ибрагимов; [147]

На сегодняшний день покупку нового ноутбука позволить может себе ни каждая семья. Для многих покупка компьютера или ноутбука вновь становится "событием", поэтому при поломке ноутбука встает вопрос: "Что с ним делать?" Если ваш ноутбук устраивал вас по уровню производительности - отремонтируйте его. В данной заметке мы разберем, как это сделать лучше всего.

Во-первых, следует понимать, что любой ноутбук - это тот же компьютер, просто собранный более плотно. Плотная компоновка привела к тому, что многие элементы прямо распаиваются на материнской плате. Тем не менее, современные ноутбуки ни от компании Apple имеют стандартную компоновку, к примеру, тот же процессор вы можете снять и установить подходящий под данный сокет другой. Замена клавиатуры или дисплея также не является проблемой - все сегодня продается в интернет-магазинах с запасными частями для ноутбуков. Ту же клавиатуру для ноутбука можно купить за 30-50 долларов США - laptopscreen.ru. Инструкцию по разборке практически любого ноутбука можно найти в Интернете. Перед покупкой запасной части попробуйте разберите ноутбук по нему и затем купив ту же клавиатуру или дисплей - замените его. Самостоятельный ремонт обойдется вам в разы дешевле, чем ремонт через сервисный центр.

Во-вторых, ремонт ноутбука всегда доверяйте только проверенным сервисным центрам или тем, где работают ваши знакомые. Зачастую в сервисных центрах будут долго искать проблему и если даже не найдут ее вам никто звонить не будет - будут ждать пока вы позвоните. После вашего звонка скажут перезвонить вечером или через день, затем заявят вам сумму, которая составит половину стоимости от нового ноутбука. Если откажитесь от ремонта - попросят оплатить диагностику в районе 15-20 долларов США и обязательно сломают то, что вам заявляли в первый раз, чтоб в другом сервисе вам не сказали, что проблема ни в этом. Поэтому никогда не отдавайте ничего на ремонт в незнакомые сервисные центры!


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