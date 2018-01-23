Что делать если сломался ноутбук?

На сегодняшний день покупку нового ноутбука позволить может себе ни каждая семья. Для многих покупка компьютера или ноутбука вновь становится "событием", поэтому при поломке ноутбука встает вопрос: "Что с ним делать?" Если ваш ноутбук устраивал вас по уровню производительности - отремонтируйте его. В данной заметке мы разберем, как это сделать лучше всего.

Во-первых, следует понимать, что любой ноутбук - это тот же компьютер, просто собранный более плотно. Плотная компоновка привела к тому, что многие элементы прямо распаиваются на материнской плате. Тем не менее, современные ноутбуки ни от компании Apple имеют стандартную компоновку, к примеру, тот же процессор вы можете снять и установить подходящий под данный сокет другой. Замена клавиатуры или дисплея также не является проблемой - все сегодня продается в интернет-магазинах с запасными частями для ноутбуков. Ту же клавиатуру для ноутбука можно купить за 30-50 долларов США - laptopscreen.ru. Инструкцию по разборке практически любого ноутбука можно найти в Интернете. Перед покупкой запасной части попробуйте разберите ноутбук по нему и затем купив ту же клавиатуру или дисплей - замените его. Самостоятельный ремонт обойдется вам в разы дешевле, чем ремонт через сервисный центр.

Во-вторых, ремонт ноутбука всегда доверяйте только проверенным сервисным центрам или тем, где работают ваши знакомые. Зачастую в сервисных центрах будут долго искать проблему и если даже не найдут ее вам никто звонить не будет - будут ждать пока вы позвоните. После вашего звонка скажут перезвонить вечером или через день, затем заявят вам сумму, которая составит половину стоимости от нового ноутбука. Если откажитесь от ремонта - попросят оплатить диагностику в районе 15-20 долларов США и обязательно сломают то, что вам заявляли в первый раз, чтоб в другом сервисе вам не сказали, что проблема ни в этом. Поэтому никогда не отдавайте ничего на ремонт в незнакомые сервисные центры!