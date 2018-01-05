Dell представила 13,3-дюймовый ноутбук XPS 13

Представлен новый ноутбук Dell XPS 13, который тоньше и мощнее предшественника. Новинку оснастили 13,3-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD. В основе ляжет процессор Core i5-8250U от Intel. Объем оперативной памяти составит 4 ГБ, а вместимость твердотельного накопителя - 1 ТБ. Сообщается, что новинка способна проработать автономно до 19 часов. Предусмотрены камеры с поддержкой Windows Hello, пару портов USB-C с поддержкой Thunderbolt 3 и разъем USB-C. Стоимость ноутбука Dell XPS 13 составит от 950 долларов.