Компания HP представила трансформируемые ноутбуки серии Pavilion x360. В обоих случаях покупатели смогут выбирать между 14-дюймовым и 15,6-дюймовым экраном. Устройства комплектуются процессором Intel Core U-Series восьмого поколения и оснащены сенсорным дисплеем, который может вращаться на 360 градусов. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth, порты USB 3.1 Type-C и USB 3.1 Type-A, интерфейс HDMI. Старт продаж моделей Pavilion x360 14" и Pavilion x360 15,6" ожидается в мае по цене от 500 долларов США.