HP выпустила на территории России обновленный ноутбук EliteBook x360

2017-12-22, Автор - Татьяна Шмелева; [229]
Компании HP выпустила на территории России обновленный ноутбук EliteBook x360. Особенностью новинки является компактность и способность превращаться в планшет за пару мгновений. В ноутбуке реализована поддержка стилуса HP Active Pen. Модель оснастили 12,5-дюймовым дисплеем с разрешением 1920*1080 точек. В основе аппарата ляжет процессор Intel Core седьмого поколения Kaby Lake. Новый HP EliteBook x360 способен проработать до 16 часов на одном заряде. Также имеется клавиатура с подсветкой и защита от ударов и падений по стандарту MIL STD 810G. Стоимость устройства EliteBook x360 составит около 90 000 рублей.


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