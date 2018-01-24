LG представила 27-дюймовый монитор 27UK850-W

Компания LG представила монитор 27UK850-W, который обладает временем отклика в 5 мс. Модель получила 27-дюймовый экран с разрешением 3840 * 2160 пикселей. Яркость составляет 350 кд/м2, контрастность — 1000:1. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают до 178 градусов. Также имеется подставка, которая позволяет переводить дисплей из стандартной альбомной ориентации в портретную. Предусмотрены два разъёма HDMI, интерфейс DisplayPort, симметричный порт USB Type-C и два порта USB 3.0. О стоимости монитора LG 27UK850-W пока не сообщается.