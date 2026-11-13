Представлен геймерский монитор на 600 Гц

Компания KTC представила игровой монитор Master 25M1 Pro с диагональю 24,1 дюйма, ориентированный на поклонников соревновательных игр. Главная фишка новинки в том, что монитор оснащён быстрой TN-матрицей с разрешением Full HD и частотой обновления 600 Гц. Время отклика составляет 0,5 мс при включённом DAC, также доступна 100-уровневая плавная регулировка Overdrive, позволяющая настраивать скорость отклика пикселей и уменьшать размытие изображения и шлейфы за движущимися объектами. Несмотря на акцент на скорость, дисплей поддерживает 8-битную глубину цвета и стандарт HDR10. Заявлен охват 92% цветового пространства sRGB и 93% DCI-P3, контрастность составляет 1000:1.

Также предусмотрены аппаратная фильтрация синего света и технология DC Dimming для регулировки яркости без мерцания. Отдельный алгоритм динамической балансировки тёмных участков улучшает видимость объектов в тенях, не допуская чрезмерного повышения яркости светлых областей. Подставка монитора позволяет регулировать наклон экрана в пределах 35 градусов, учитывая полулежачую посадку, которую предпочитают многие игроки в шутеры. В неё также встроена точная измерительная шкала, помогающая быстро восстановить привычный угол наклона после перемещения монитора с места на место — это очень полезная штука. А изогнутое основание дополнительно спроектировано таким образом, чтобы не мешать широким движениям игровой мыши. Но стоимость у модели высокая — 800 долларов.
200-Гц монитор Philips Evnia 34M2C5601QA оценили в 405 долла…
Компания Philips пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Evnia 34M2C5601QA, которая получила 3…
Представлен сверхширокоугольный монитор AOC CU34G4H…
AOC выпускает новую модель CU34G4H. Это сверхширокий 34-дюймовый монитор для геймеров, которым нужны макс…
Apple представила сенсорный экран HomeView…
Компания Apple наконец представила долгожданный умный дисплей HomeView, о котором ранее неоднократно появ…
Представлен геймерский монитор на 600 Гц…
Компания KTC представила игровой монитор Master 25M1 Pro с диагональю 24,1 дюйма, ориентированный на покл…
300-Гц монитор Redmi G25 2027 оценили в 120 долларов …
Компания Xiaomi пополнила ассортимент бюджетных мониторов моделью Redmi G25 2027, которая получила 24,5-д…
Представлены игровые мониторы TCL 27P1AD и TCL 25P1AD…
Компания TCL анонсировала для отечественного рынка две свежие модели игровых дисплеев — TCL 27P1AD и TCL …
360-Гц монитор ViewSonic VX27G60Z-2K-3 оценен в …
Компания ViewSonic пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью ViewSonic VX27G60Z-2K-3, которая по…
120-Гц монитор Philips 22E2N1100LS оценен в 63 доллара …
Компания Philips объявила о выходе офисного монитора 22E2N1100LS, который основан на 21,5-дюймовой VA-мат…
GIGABYTE MO27Q28GR обзор и тесты OLED-монитора 4-поколения с глянцевым покрытиемGIGABYTE MO27Q28GR обзор и тесты OLED-монитора 4-поколения с глянцевым покрытием
Обзор и тесты BLOODY MN251F. Игровой 25-дюймовый монитор 200 ГцОбзор и тесты BLOODY MN251F. Игровой 25-дюймовый монитор 200 Гц
Обзор и тесты CAIVVEI 444. Выбираем проектор для домаОбзор и тесты CAIVVEI 444. Выбираем проектор для дома
Обзор и тесты GIGABYTE MO27U2 на базе QD-LED матрицы 4-поколенияОбзор и тесты GIGABYTE MO27U2 на базе QD-LED матрицы 4-поколения
AORUS FO27Q5P. Обзор и тесты QD-OLED монитора 500 ГцAORUS FO27Q5P. Обзор и тесты QD-OLED монитора 500 Гц
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor