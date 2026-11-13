Представлен геймерский монитор на 600 Гц

Компания KTC представила игровой монитор Master 25M1 Pro с диагональю 24,1 дюйма, ориентированный на поклонников соревновательных игр. Главная фишка новинки в том, что монитор оснащён быстрой TN-матрицей с разрешением Full HD и частотой обновления 600 Гц. Время отклика составляет 0,5 мс при включённом DAC, также доступна 100-уровневая плавная регулировка Overdrive, позволяющая настраивать скорость отклика пикселей и уменьшать размытие изображения и шлейфы за движущимися объектами. Несмотря на акцент на скорость, дисплей поддерживает 8-битную глубину цвета и стандарт HDR10. Заявлен охват 92% цветового пространства sRGB и 93% DCI-P3, контрастность составляет 1000:1.

Также предусмотрены аппаратная фильтрация синего света и технология DC Dimming для регулировки яркости без мерцания. Отдельный алгоритм динамической балансировки тёмных участков улучшает видимость объектов в тенях, не допуская чрезмерного повышения яркости светлых областей. Подставка монитора позволяет регулировать наклон экрана в пределах 35 градусов, учитывая полулежачую посадку, которую предпочитают многие игроки в шутеры. В неё также встроена точная измерительная шкала, помогающая быстро восстановить привычный угол наклона после перемещения монитора с места на место — это очень полезная штука. А изогнутое основание дополнительно спроектировано таким образом, чтобы не мешать широким движениям игровой мыши. Но стоимость у модели высокая — 800 долларов.