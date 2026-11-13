Представлен геймерский монитор на 600 Гц…

Также предусмотрены аппаратная фильтрация синего света и технология DC Dimming для регулировки яркости без мерцания. Отдельный алгоритм динамической балансировки тёмных участков улучшает видимость объектов в тенях, не допуская чрезмерного повышения яркости светлых областей. Подставка монитора позволяет регулировать наклон экрана в пределах 35 градусов, учитывая полулежачую посадку, которую предпочитают многие игроки в шутеры. В неё также встроена точная измерительная шкала, помогающая быстро восстановить привычный угол наклона после перемещения монитора с места на место — это очень полезная штука. А изогнутое основание дополнительно спроектировано таким образом, чтобы не мешать широким движениям игровой мыши. Но стоимость у модели высокая — 800 долларов.