Представлены игровые мониторы TCL 27P1AD и TCL 25P1AD

Чтобы геймплей оставался максимально плавным, предусмотрена совместимость с технологией AMD FreeSync Premium. Она устраняет разрывы картинки и синхронизирует вывод кадров, делая ход игры более стабильным и предсказуемым. Обе новинки получили экраны с разрешением Full HD и пиковой яркостью до 400 нит. Цветовой охват достигает 99% палитры sRGB и 93% DCI-P3, благодаря чему изображение выглядит сочным, а оттенки передаются с высокой достоверностью. Модификация 27P1AD базируется на быстрой матрице типа Fast IPS, тогда как версия 25P1AD использует запатентованную скоростную панель HFS Shoot, созданную специально для мгновенной реакции в соревновательных шутерах и других жанрах, где важна каждая миллисекунда.