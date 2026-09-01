Представлены игровые мониторы TCL 27P1AD и TCL 25P1AD

Компания TCL анонсировала для отечественного рынка две свежие модели игровых дисплеев — TCL 27P1AD и TCL 25P1AD. Эти устройства рассчитаны на аудиторию киберспортсменов и любителей динамичных баталий, предлагая повышенную герцовку, минимальную задержку отклика, точную передачу цветов и ряд решений для снижения нагрузки на глаза. Ключевая фишка линейки P1AD — очень быстрая смена кадров. Панели выдают 280 Гц в штатном режиме, а при активации разгона этот показатель достигает 300 Гц. Время реакции матрицы сокращено до 0,5 мс (по методике MPRT), что заметно уменьшает шлейфы и смазывание при стремительном перемещении объектов на экране.

Чтобы геймплей оставался максимально плавным, предусмотрена совместимость с технологией AMD FreeSync Premium. Она устраняет разрывы картинки и синхронизирует вывод кадров, делая ход игры более стабильным и предсказуемым. Обе новинки получили экраны с разрешением Full HD и пиковой яркостью до 400 нит. Цветовой охват достигает 99% палитры sRGB и 93% DCI-P3, благодаря чему изображение выглядит сочным, а оттенки передаются с высокой достоверностью. Модификация 27P1AD базируется на быстрой матрице типа Fast IPS, тогда как версия 25P1AD использует запатентованную скоростную панель HFS Shoot, созданную специально для мгновенной реакции в соревновательных шутерах и других жанрах, где важна каждая миллисекунда.