200-Гц монитор Philips Evnia 34M2C5601QA оценили в 405 долларов

Компания Philips пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Evnia 34M2C5601QA, которая получила 34-дюймовую изогнутую матрицу Fast VA с разрешением 3440:1440 точек. Новинка также характеризуется кривизной 1500R, кадровой частотой 200 Гц, временем отклика GtG 1 мс, стандартной яркостью 350 нит, HDR-яркостью 450 нит и пиковой HDR-яркостью 500 нит, контрастностью 4000:1, 98% покрытием цветовой палитры sRGB, точностью заводской калибровки ΔE < 2, поддержкой Smart MBR для снижения размытия в движении до 0,3 мс, поддержкой VRR, защитой от мерцания, двумя динамиками, подсветкой Ambiglow, двумя интерфейсами HDMI 2.1 (TMDS) и одним DisplayPort Alt Mode, портом USB Type-C с поддержкой 90-Вт зарядки, одним разъемом USB-B 5 Гбит/с и тремя USB-A 5 Гбит/с. Цена монитора составила 405 долларов.