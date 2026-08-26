120-Гц монитор Philips 22E2N1100LS оценен в 63 доллара

Компания Philips объявила о выходе офисного монитора 22E2N1100LS, который основан на 21,5-дюймовой VA-матрице с разрешением 1920:1080 пикселей (формат Full HD). Новинка также характеризуется кадровой частотой 100 Гц с разгоном до 120 Гц, временем отклика 4 мс GTG или 1 мс MPRT, максимальной яркостью 250 нит, контрастностью 4000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали 178 градусов, отображением 16,7 млн цветовых оттенков, 99,6% покрытием цветовой палитры sRGB и 90% охватом цветового пространства DCI-P3, технологиями снижения интенсивности синего света и уменьшением мерцания, режимом чтения EasyRead и SmartContrast для автоматической настройки изображения, интерфейсом HDMI 1.4 с поддержкой Full HD с 120 Гц и VGA (Full HD с 75 Гц). Цена монитора на дебютном китайском рынке составила эквивалент 63 долларов.