Обзор и тесты GIGABYTE MO27U2 на базе QD-LED матрицы 4-поколения

В центре внимания сегодня 27-дюймовый игровой монитор GIGABYTE MO27U2 с матрицей QD-OLED частотой обновления 240 Гц, разрешением 4К и временем отклика всего 0,03 мс. Модель поддерживает адаптивную синхронизацию частоты кадров NVIDIA G-SYNC, охватывает 99 % цветового пространства DCI-P3 и удостоен Сертификата Pantone Validated. Система OLED Care эффективно защищает матрицу от преждевременного выгорания пикселей, среди дополнительных геймерских функций можно отметить режим Black Equalizer 2.0, улучшающий видимость объектов в темных областях, регулируемую зонально яркость и контрастность.

Комплектация

Кабель HDMI 2.1

Кабель DisplayPort 1.4

USB 3.2 Gen1

Cиловой кабель питания с двумя типами вилок.

Габаритная коробка из плотного картона с изображением монитора и данными по техническим характеристикам. В комплекте набор кабелей:

Также подставка в разобранном виде, набор документации (Краткая инструкция по инсталляции монитора и Гарантийный талон), а также пластиковый зажим на стойку для сбора кабелей в общий пучок.

Подставка выполнена в минималистичном стиле. Занимает минимум пространства на рабочем столе и не помешает размещению периферии. Сборка проста, состоит из двух операций: соединение стойки с основанием с помощью винта и фиксация на задней стенке корпуса монитора.

Подставка с хорошими возможностями по регулировкам. Поворот на 90° с переводом в портретный режим. Вращается относительно центральной оси на 15°.

Наклон вперед и назад от -5° до 21°. Меняется высота относительно поверхности стола в пределах 130 мм.

Внешний вид

У GIGABYTE MO27U2 классическое внешнее исполнение. Темно-серый корпус с безрамочным экраном. Матрица с полуглянцевым покрытием и антибликовым покрытием.

Выводимая картинка насыщенная. В дневное время экран не бликует и позволяет комфортно работать. Тем не менее, как и в случае с любым OLED дисплеем, оптимально работу предпочтительнее организовать при умеренном внешнем освещении.

Установлена QD-LED матрица четвертого поколения – разработка и производство компании Samsung Display. Разрешение 4К (3840х2160 пикселей), плотность пикселей 166 ppi, соотношение сторон 16:9, максимальная частота обновления 240 Гц.

Заявленная величина яркости при выводе белого поля на всю площадь составляет 250 нит. При HDR до 1000 нит в небольшом участке. Соответствует и подтверждено требованиями стандарта VESA DisplayHDR 400 True Black.

За счет применения технологии квантовых точек напылением на светофильтрах расширяется цветовой охват. Для монитора заявлено цветовое соответствие 99% DCI-P3 для 10-разрядной глубины цвета, такими показателями не могли похвастать матрицы этого типа предыдущего поколения.

Большое внимание уделено долговечности и сохранения качества выводимой картинки спустя время. Используются продвинутые ИИ-алгоритмы защиты экрана OLED Care с набором параметров, которыми сможет управлять пользователь. Все это увеличивает продолжительность эксплуатации органических светодиодов и предотвратить выгорание.

Высокая плавность изображения с частотой 240 Гц. Адаптивная синхронизация NVIDIA G-SYNC Compatible и AMD FreeSync Premium Pro. Заявленное время отклика монитора 0,03 мс (методика GtG), одна из самых быстрых OLED моделей на рынке.

Для подключения источника сигнала доступен набор актуальных интерфейсов – два порта HDMI 2.1, порт DisplayPort 1.4, порт USB 3.2 Type-C с функционалом PowerDelivery 18 Вт. Есть 3,5 мм TRS аудиоразъем. Дисплей оснащен парой встроенных стереодинамиков мощностью по 5 Вт каждый.

Управление

Характерная для этой линейки особенность – фирменная функция KVM. Встроенный концентратор USB 3.2 Gen1, к которому можно подключить периферию или накопитель и использовать на двух системах. Для управления функцией выведена отдельная кнопка по центру основания корпуса монитора. Здесь же расположен 5-позиционный джойстик и кнопка активации еще одной фирменной функции – Tactical Switch (в терминах GIGABYTE, тактический переключатель – эмуляция режима Full HD для киберспортивных дисциплин), а также светодиодный индикатор активности.

Знакомое структурированное меню на русском языке. Раздел OLED Care выведен в отдельное меню, после активации выводится общее время использования монитора. Доступен набор фирменных тактических функций: Pixel Clean, Stactic Control, Pixel Shift, APL Stabilize, Sub-Logo Dim, Corner Dim.

В отдельном меню также набор опций для получения дополнительного преимущества в играх. В частности, информация с выводом таймера игры, счетчик кадров, частота обновления экрана и область расположения информационного блока. Режимы Eagle Eye, Night Vision, Flash Dimming, Tactical Switch.

В основном раздел ИГРА: Ultra Clear, AI Black Equalizer, сверхвысокое разрешение, режим дисплея, VRR.

ГРАФИКА включает заводские профили под определенные сценарии эксплуатации: стандартный, приоритет FPS, игры MOBA, игры RPG, Racing, фильмы, чтение, графика. Каждый дополнительно можно настроить.

РЕЖИМ ДИСПЛЕЯ: выбор источника сигнала, KVM, диапазон RGB, Apply Picture Mode.

РЕЖИМЫ PIP/PBP: два варианта совмещения изображения. Также есть системные настройки и выбор языка интерфейса.

Приложение

Вторым вариантом управления GIGABYTE MO27U2 (помимо основного меню) выступает фирменное приложение GIGABYTE Control Center. В нем собраны базовые опции управления, настройка вывода изображения, функции игрового ассистента и KVM-переключателя.

Тесты

Перед проведением тестирования был обновлен до актуальной версии микрокод Firmware монитора. На момент тестирования это FW F02.

Стандартный

Тестирование выполнялось для четырех заводских профилях: стандартный, фильмы, гамма sRGB, приоритет FPS с помощью калибратора.

Гамма sRGB

Максимальная величина яркости при полном заполнении площади экрана белым цветом составила 264 кд/м2 при контрастности 19850:1. Охват цветового пространства 100% sRGB, 92% Adobe RGB, 99% P3. Показатели полностью соответствуют заявленным.

Фильмы

Приоритет FPS

Итоги

GIGABYTE MO27U2 – продвинутый игровой монитор с OLED-матрицей четвертого поколения, сочетающий в себе качество выводимого изображения и плавность его воспроизведения, а также востребованные технологии и фирменные функции. Среди достоинств модели отметим высокую плотность пикселей, частоту обновления 240 Гц с адаптивной синхронизацией, набор актуальных интерфейсов, переключатели KVM и Tactical Switch, встроенные динамики, эргономичный дизайн, ИИ-технологии защиты матрицы OLED Care, пассивную схему охлаждения, широкий цветовой охват, полуглянцевое покрытие с антибликовыми свойствами и без кристаллического эффекта.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".