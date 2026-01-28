Обзор и тесты GIGABYTE MO27U2 на базе QD-LED матрицы 4-поколения

Габаритная коробка из плотного картона с изображением монитора и данными по техническим характеристикам. В комплекте набор кабелей:
Также подставка в разобранном виде, набор документации (Краткая инструкция по инсталляции монитора и Гарантийный талон), а также пластиковый зажим на стойку для сбора кабелей в общий пучок.
Подставка выполнена в минималистичном стиле. Занимает минимум пространства на рабочем столе и не помешает размещению периферии. Сборка проста, состоит из двух операций: соединение стойки с основанием с помощью винта и фиксация на задней стенке корпуса монитора.
Подставка с хорошими возможностями по регулировкам. Поворот на 90° с переводом в портретный режим. Вращается относительно центральной оси на 15°.
Наклон вперед и назад от -5° до 21°. Меняется высота относительно поверхности стола в пределах 130 мм.
Выводимая картинка насыщенная. В дневное время экран не бликует и позволяет комфортно работать. Тем не менее, как и в случае с любым OLED дисплеем, оптимально работу предпочтительнее организовать при умеренном внешнем освещении.
Установлена QD-LED матрица четвертого поколения – разработка и производство компании Samsung Display. Разрешение 4К (3840х2160 пикселей), плотность пикселей 166 ppi, соотношение сторон 16:9, максимальная частота обновления 240 Гц.
Заявленная величина яркости при выводе белого поля на всю площадь составляет 250 нит. При HDR до 1000 нит в небольшом участке. Соответствует и подтверждено требованиями стандарта VESA DisplayHDR 400 True Black.
За счет применения технологии квантовых точек напылением на светофильтрах расширяется цветовой охват. Для монитора заявлено цветовое соответствие 99% DCI-P3 для 10-разрядной глубины цвета, такими показателями не могли похвастать матрицы этого типа предыдущего поколения.
Большое внимание уделено долговечности и сохранения качества выводимой картинки спустя время. Используются продвинутые ИИ-алгоритмы защиты экрана OLED Care с набором параметров, которыми сможет управлять пользователь. Все это увеличивает продолжительность эксплуатации органических светодиодов и предотвратить выгорание.
Высокая плавность изображения с частотой 240 Гц. Адаптивная синхронизация NVIDIA G-SYNC Compatible и AMD FreeSync Premium Pro. Заявленное время отклика монитора 0,03 мс (методика GtG), одна из самых быстрых OLED моделей на рынке.
Для подключения источника сигнала доступен набор актуальных интерфейсов – два порта HDMI 2.1, порт DisplayPort 1.4, порт USB 3.2 Type-C с функционалом PowerDelivery 18 Вт. Есть 3,5 мм TRS аудиоразъем. Дисплей оснащен парой встроенных стереодинамиков мощностью по 5 Вт каждый.
Характерная для этой линейки особенность – фирменная функция KVM. Встроенный концентратор USB 3.2 Gen1, к которому можно подключить периферию или накопитель и использовать на двух системах. Для управления функцией выведена отдельная кнопка по центру основания корпуса монитора. Здесь же расположен 5-позиционный джойстик и кнопка активации еще одной фирменной функции – Tactical Switch (в терминах GIGABYTE, тактический переключатель – эмуляция режима Full HD для киберспортивных дисциплин), а также светодиодный индикатор активности.
Знакомое структурированное меню на русском языке. Раздел OLED Care выведен в отдельное меню, после активации выводится общее время использования монитора. Доступен набор фирменных тактических функций: Pixel Clean, Stactic Control, Pixel Shift, APL Stabilize, Sub-Logo Dim, Corner Dim.
В отдельном меню также набор опций для получения дополнительного преимущества в играх. В частности, информация с выводом таймера игры, счетчик кадров, частота обновления экрана и область расположения информационного блока. Режимы Eagle Eye, Night Vision, Flash Dimming, Tactical Switch.
В основном раздел ИГРА: Ultra Clear, AI Black Equalizer, сверхвысокое разрешение, режим дисплея, VRR.
ГРАФИКА включает заводские профили под определенные сценарии эксплуатации: стандартный, приоритет FPS, игры MOBA, игры RPG, Racing, фильмы, чтение, графика. Каждый дополнительно можно настроить.
РЕЖИМ ДИСПЛЕЯ: выбор источника сигнала, KVM, диапазон RGB, Apply Picture Mode.
РЕЖИМЫ PIP/PBP: два варианта совмещения изображения. Также есть системные настройки и выбор языка интерфейса.
Тестирование выполнялось для четырех заводских профилях: стандартный, фильмы, гамма sRGB, приоритет FPS с помощью калибратора.
Максимальная величина яркости при полном заполнении площади экрана белым цветом составила 264 кд/м2 при контрастности 19850:1. Охват цветового пространства 100% sRGB, 92% Adobe RGB, 99% P3. Показатели полностью соответствуют заявленным.