Обзор и тесты GIGABYTE MO27U2 на базе QD-LED матрицы 4-поколения

В центре внимания сегодня 27-дюймовый игровой монитор GIGABYTE MO27U2 с матрицей QD-OLED частотой обновления 240 Гц, разрешением 4К и временем отклика всего 0,03 мс. Модель поддерживает адаптивную синхронизацию частоты кадров NVIDIA G-SYNC, охватывает 99 % цветового пространства DCI-P3 и удостоен Сертификата Pantone Validated. Система OLED Care эффективно защищает матрицу от преждевременного выгорания пикселей, среди дополнительных геймерских функций можно отметить режим Black Equalizer 2.0, улучшающий видимость объектов в темных областях, регулируемую зонально яркость и контрастность.

Обзор и тесты GIGABYTE MO27U2

Комплектация

комплектация GIGABYTE MO27U2

Габаритная коробка из плотного картона с изображением монитора и данными по техническим характеристикам. В комплекте набор кабелей:
  • Кабель HDMI 2.1
  • Кабель DisplayPort 1.4
  • USB 3.2 Gen1
  • Cиловой кабель питания с двумя типами вилок.

комплектация GIGABYTE MO27U2

Также подставка в разобранном виде, набор документации (Краткая инструкция по инсталляции монитора и Гарантийный талон), а также пластиковый зажим на стойку для сбора кабелей в общий пучок.

подставка GIGABYTE MO27U2

Подставка выполнена в минималистичном стиле. Занимает минимум пространства на рабочем столе и не помешает размещению периферии. Сборка проста, состоит из двух операций: соединение стойки с основанием с помощью винта и фиксация на задней стенке корпуса монитора.

подставка GIGABYTE MO27U2

Подставка с хорошими возможностями по регулировкам. Поворот на 90° с переводом в портретный режим. Вращается относительно центральной оси на 15°.

подставка GIGABYTE MO27U2

Наклон вперед и назад от -5° до 21°. Меняется высота относительно поверхности стола в пределах 130 мм.

подставка GIGABYTE MO27U2

Внешний вид

У GIGABYTE MO27U2 классическое внешнее исполнение. Темно-серый корпус с безрамочным экраном. Матрица с полуглянцевым покрытием и антибликовым покрытием.

внешний вид GIGABYTE MO27U2

Выводимая картинка насыщенная. В дневное время экран не бликует и позволяет комфортно работать. Тем не менее, как и в случае с любым OLED дисплеем, оптимально работу предпочтительнее организовать при умеренном внешнем освещении.

внешний вид GIGABYTE MO27U2

Установлена QD-LED матрица четвертого поколения – разработка и производство компании Samsung Display. Разрешение 4К (3840х2160 пикселей), плотность пикселей 166 ppi, соотношение сторон 16:9, максимальная частота обновления 240 Гц.

внешний вид GIGABYTE MO27U2

Заявленная величина яркости при выводе белого поля на всю площадь составляет 250 нит. При HDR до 1000 нит в небольшом участке. Соответствует и подтверждено требованиями стандарта VESA DisplayHDR 400 True Black.

внешний вид GIGABYTE MO27U2

За счет применения технологии квантовых точек напылением на светофильтрах расширяется цветовой охват. Для монитора заявлено цветовое соответствие 99% DCI-P3 для 10-разрядной глубины цвета, такими показателями не могли похвастать матрицы этого типа предыдущего поколения.

внешний вид GIGABYTE MO27U2

Большое внимание уделено долговечности и сохранения качества выводимой картинки спустя время. Используются продвинутые ИИ-алгоритмы защиты экрана OLED Care с набором параметров, которыми сможет управлять пользователь. Все это увеличивает продолжительность эксплуатации органических светодиодов и предотвратить выгорание.

внешний вид GIGABYTE MO27U2

Высокая плавность изображения с частотой 240 Гц. Адаптивная синхронизация NVIDIA G-SYNC Compatible и AMD FreeSync Premium Pro. Заявленное время отклика монитора 0,03 мс (методика GtG), одна из самых быстрых OLED моделей на рынке.

внешний вид GIGABYTE MO27U2

Для подключения источника сигнала доступен набор актуальных интерфейсов – два порта HDMI 2.1, порт DisplayPort 1.4, порт USB 3.2 Type-C с функционалом PowerDelivery 18 Вт. Есть 3,5 мм TRS аудиоразъем. Дисплей оснащен парой встроенных стереодинамиков мощностью по 5 Вт каждый.

внешний вид GIGABYTE MO27U2

Характерная для этой линейки особенность – фирменная функция KVM. Встроенный концентратор USB 3.2 Gen1, к которому можно подключить периферию или накопитель и использовать на двух системах. Для управления функцией выведена отдельная кнопка по центру основания корпуса монитора. Здесь же расположен 5-позиционный джойстик и кнопка активации еще одной фирменной функции – Tactical Switch (в терминах GIGABYTE, тактический переключатель – эмуляция режима Full HD для киберспортивных дисциплин), а также светодиодный индикатор активности.

Управление

управление GIGABYTE MO27U2

Знакомое структурированное меню на русском языке. Раздел OLED Care выведен в отдельное меню, после активации выводится общее время использования монитора. Доступен набор фирменных тактических функций: Pixel Clean, Stactic Control, Pixel Shift, APL Stabilize, Sub-Logo Dim, Corner Dim.

управление GIGABYTE MO27U2

В отдельном меню также набор опций для получения дополнительного преимущества в играх. В частности, информация с выводом таймера игры, счетчик кадров, частота обновления экрана и область расположения информационного блока. Режимы Eagle Eye, Night Vision, Flash Dimming, Tactical Switch.

управление GIGABYTE MO27U2

В основном раздел ИГРА: Ultra Clear, AI Black Equalizer, сверхвысокое разрешение, режим дисплея, VRR.

управление GIGABYTE MO27U2

ГРАФИКА включает заводские профили под определенные сценарии эксплуатации: стандартный, приоритет FPS, игры MOBA, игры RPG, Racing, фильмы, чтение, графика. Каждый дополнительно можно настроить.

управление GIGABYTE MO27U2

РЕЖИМ ДИСПЛЕЯ: выбор источника сигнала, KVM, диапазон RGB, Apply Picture Mode.

управление GIGABYTE MO27U2

РЕЖИМЫ PIP/PBP: два варианта совмещения изображения. Также есть системные настройки и выбор языка интерфейса.

управление GIGABYTE MO27U2

Приложение

Вторым вариантом управления GIGABYTE MO27U2 (помимо основного меню) выступает фирменное приложение GIGABYTE Control Center. В нем собраны базовые опции управления, настройка вывода изображения, функции игрового ассистента и KVM-переключателя.

софт GIGABYTE MO27U2

Тесты

Перед проведением тестирования был обновлен до актуальной версии микрокод Firmware монитора. На момент тестирования это FW F02.

тесты GIGABYTE MO27U2

Тестирование выполнялось для четырех заводских профилях: стандартный, фильмы, гамма sRGB, приоритет FPS с помощью калибратора.

Стандартный

управление GIGABYTE MO27U2

тесты GIGABYTE MO27U2

тесты GIGABYTE MO27U2

Максимальная величина яркости при полном заполнении площади экрана белым цветом составила 264 кд/м2 при контрастности 19850:1. Охват цветового пространства 100% sRGB, 92% Adobe RGB, 99% P3. Показатели полностью соответствуют заявленным.

Гамма sRGB

тесты GIGABYTE MO27U2

тесты GIGABYTE MO27U2

тесты GIGABYTE MO27U2

Фильмы

тесты GIGABYTE MO27U2

тесты GIGABYTE MO27U2

тесты GIGABYTE MO27U2

Приоритет FPS

тесты GIGABYTE MO27U2

тесты GIGABYTE MO27U2

тесты GIGABYTE MO27U2

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorGIGABYTE MO27U2 – продвинутый игровой монитор с OLED-матрицей четвертого поколения, сочетающий в себе качество выводимого изображения и плавность его воспроизведения, а также востребованные технологии и фирменные функции. Среди достоинств модели отметим высокую плотность пикселей, частоту обновления 240 Гц с адаптивной синхронизацией, набор актуальных интерфейсов, переключатели KVM и Tactical Switch, встроенные динамики, эргономичный дизайн, ИИ-технологии защиты матрицы OLED Care, пассивную схему охлаждения, широкий цветовой охват, полуглянцевое покрытие с антибликовыми свойствами и без кристаллического эффекта.
GIGABYTE MO27U2 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
