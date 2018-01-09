Ноутбук-трансформер Acer Spin 3 получил экран размером 14 дюймов по диагонали

Представлен ноутбук-трансформер Acer Spin 3 с чипом Intel Core восьмого поколения. Аппарат оснастили 14-дюймовым экраном с разрешением 1920 * 1080 пикселей. Объём оперативной памяти составляет 8 Гбайт. Ноутбук можно использовать в планшетном и презентационном режимах. Время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 12 часов. В качестве ОС выступит Windows 10. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Bluetooth и Wi-Fi 802.11ac. Габариты устройства составляют: 334,95* 229,95 * 20,8 мм при весе 1,7 кг. Продажи трансформируемого портативного компьютера Spin 3 ожидаются в феврале по цене от 600 долларов США.