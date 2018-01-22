Смарт-телевизора Mi TV 4А

Компания Xiaomi, выпутит телевизор с новейшими технологиями. 50-дюймовый Mi TV 4A построен на базе четырёхъядерного процессора Amlogic L962 с 2 ГБ оперативной памяти и накопителем на 8 ГБ. Из разъёмов имеется три HDMI, два USB, вход AV, выход S/PDIF и порт для подключения сетевого кабеля. Стоит отметить, что из "коробки" нет поддержки русского языка. Новая модель Xiaomi Mi TV 4A выпускается с диагональю 50 дюймов. До этого были доступны версии с диагональю 32, 43, 49, 55 и 65 дюймов. Телевизор имеет частоту обновления 60 Гц, совместим со стандартом HDR10+ HLG и оборудован стереодинамиками с поддержкой Dolby Audio и dtsHD. Заявлена возможность голосового управления через комплектный пульт дистанционного управления.Стоимость составит около $370.