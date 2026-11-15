Телевизор Philips The One 100PQS9001 оценен в 4300 евро

Компания Philips пополнила ассортимент телевизоров моделью The One 100PQS9001, которая получила 100-дюймовую панель QLED с разрешением 3840:2160 точек (формат 4K). Новинка также характеризуется чипом для обработки изображения P5 Perfect Picture Engine седьмого поколения, кадровой частотой 120 Гц и переменной частотой обновления 144 Гц в игровом режиме, поддержкой Dolby Vision, HLG и HDR10+, технологиями улучшения изображения Micro Dimming Pro, MEMC/FRC и Ultra Resolution, фирменной трехсторонней подсветкой Ambilight, звуковой системой формата 2.0 с четырьмя широкополосными 10-Вт динамиками с поддержкой DTS:X и Dolby Atmos, четырьмя интерфейсами HDMI 2.1, двумя разъемами USB, поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4, поддержкой FreeSync Premium, VRR и ALLM, а также предустановленной операционной системой Titan OS. Цена телевизора составляет 4300 евро.