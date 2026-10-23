360-Гц телевизор Hisense U7T Pro оценили в 3145 долларов

Компания Hisense выпустила в китайскую продажу 85-дюймовый телевизор U7T Pro, главной особенностью которого стала подсветка RGB-Mini LED Linglong True Color Backlight 2.0 с отдельными красными, зелёными и синими источниками света. Новинка характеризуется 4860 зонами управления цветом, точностью обработки яркости HDR 2048 уровней, 103-процентным покрытием цветовой палитры BT.2020, частотой обновления 180 Гц в разрешении 4K и 360 Гц в режиме HSR, корпусом толщиной 44 мм, углами обзора 178 градусов, фирменной платформой H7 с функциями искусственного интеллекта, поддержкой Dolby Vision 2 MAX, 240-Вт звуковой системой Devialet Angyang формата 4.1.2 с 13 динамиками, 4,3-литровым сабвуферным отсеком, поддержкой Dolby, DTS и процессора Hi-Sound Pro, четырьмя интерфейсами HDMI 2.1, гигабитным портом Wi-Fi 6, фирменной прошивкой Hisense JUOS и локальным медиасервером с прямым доступом к NAS. Цена телевизора составила эквивалент 3145 долларов.

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