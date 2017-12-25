Стартовал приём заказов на портативный компьютер PiPO P10

Ноутбук PiPO P10 относится к гибридным устройствам «два в одном». Компьютер PiPO P10 имеет диагональ 10,1 дюйма и обладает разрешением 2560 * 1600 точек. В основе лежит процессор Rockchip RK3399. Оснащение включает 8-мегапиксельная тыльная камера с автофокусом и фронтальная камера с 5-мегапиксельным сенсором. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 6600 мА.ч. В качестве ОС выступит Android 7.1. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n/ac, Bluetooth 4.0 и дактилоскопический сканер. Заказать устройство PiPO P10 можно за 250 долларов.